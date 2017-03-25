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175 лет назад 2016
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Неймар
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Неймар не нужен Конте. Главное — в обзоре дня

Провал сборной России, Кокорина лишили прав, Ломбертс покидает «Зенит», Конте отказался от Неймара — главные события минувшего дня.
25 марта 2017, суббота. 00:00. Футбол

Сборная России в товарищеском матче проиграла команде Кот-д'Ивуара


В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение со счётом 0:2 от команды Кот-
д'Ивуара.

Ивуарийцы вышли вперёд на 30-й минуте, когда Жонатан Коджиа нанёс точный удар в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. На 70-й минуте гости установили окончательный результат — Уилфрид Заха в одиночку разобрался с защитой россиян и расстрелял ближнюю девятку ворот Акинфеева.

В следующем контрольном матче соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Бельгии. Матч состоится в Сочи 28 марта.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
24 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 – Коджиа – 30, 0:2 – Заха – 70

Молодёжная сборная России крупно победила в дебютном матче Бушманова


Молодёжная сборная России в Марбелье провела первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.

Российская команда встречалась со сверстниками из Румынии и победила со счётом 5:1. В первом тайме у россиян отличился Илья Жигулёв. В начале второй половины матча соперники счёт сравняли, но затем российская команда забила четыре мяча. Голы забили Александр Зуев, сумевший оформить дубль, а также Фёдор Чалов и Александр Макаров.

Свой следующий товарищеский матч молодёжная сборная России проведёт 28 марта с командой Норвегии.
Товарищеские матчи U21. Март 2017
24 марта 2017, пятница. 18:00 МСК
Россия U21
5 : 1
Румыния U21
1:0 – Жигулёв – 19, 1:1 – Гицэ – 50, 2:1 – Зуев – 68, 3:1 – Зуев – 70, 4:1 – Чалов – 80, 5:1 – Якуба – 87

Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца


24 марта в здании мирового суда Тверского района города Москвы состоялось заседание по делу Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения (за езду по встречной полосе).

По итогам заседания суда стало известно, что Кокорин лишён прав на четыре месяца, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 суток. Защита настаивала на том, что на месте нарушения нет разметки, а следовательно, Кокорин ни в чём не виноват, поэтому футболист если и нарушил правила, то несознательно.

Стадион ЦСКА может принять матч за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20


Российский футбольный союз планирует подать заявку на проведение на стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это ещё не окончательное решение, сейчас всё решается», — цитирует Бабаева ТАСС.

Ломбертс подписал контракт с «Остенде» на три года


Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским клубом «Остенде», который начнёт действовать со следующего сезона. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение рассчитано на три сезона.

Отметим, что действующее соглашение 32-летнего Ломбертса с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года. Ранее в СМИ сообщалось, что за защитника «Остенде» заплатит «Зениту» € 1,5 млн.

Конте заблокировал трансфер Неймара в «Челси»


Главный тренер «Челси» Антонио Конте не заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Неймара. Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предложил Конте приобрести бразильца, но специалист ответил отказом.

Такое решение вновь породило слухи о возможном уходе Антонио Конте по окончании сезона-2016/17, несмотря на то что «Челси» уверенно лидирует в чемпионате и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Итальянские СМИ пишут, что в услугах 47-летнего специалиста заинтересован «Интер», руководство которого готово платить Конте € 15 млн в год. Дабы удержать итальянца, Роман Абрамович готов раскошелиться на любого футболиста, которого Конте хочет видеть в команде.

Сам Неймар недавно признался, что хотел бы однажды поиграть в Премьер-лиге.

Гризманн в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»


Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед», утверждает Manchester Evening News.

Согласно информации источника из ближайшего окружения футболиста сборной Франции, трансферная операция уже почти осуществлена. Если Гризманн пополнит ряды манкунианцев, испанский клуб может получить за него около € 100 млн.

Главный тренер английского гранда Жозе Моуринью уже несколько месяцев назад обозначил приобретение Гризманна как приоритетную задачу.

По итогам 28 туров чемпионата Испании Гризманн принял участие в 27 матчах, став автором 14 голов и 7 результативных передач.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Кокорин Антуан Гризманн Неймар Обзор главных событий дня
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