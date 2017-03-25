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175 лет назад 2016
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Сборная России проиграла Кот-д`Ивуару. Это уже дно?
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Иван Ковалёв

Вопрос дня. Это уже дно или ещё могут постучать?

Ещё одно поражение сборной России наталкивает на совсем уж пессимистичные мысли о её будущем. Мнениями делятся эксперты и читатели.
25 марта 2017, суббота. 00:15. Футбол
→ Сборная России по топтанию на месте. Мы снова проиграли средней команде

Наша национальная команда проиграла очередной матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. На этот раз сильнее сборной России оказались футболисты из команды Кот-д’Ивуара. В чём причина третьего поражения подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах? Ждать ли от сборной России прогресса? Отражают ли последние игры наш реальный уровень и по делу ли доносился свист с трибун? Мнением делятся эксперты и читатели в Вопросе дня.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ и президент РФС:
— Такой результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. В принципе, ребята
стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать. Мы проиграли, но проиграли серьёзной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить всё тренеру.

Олег Романцев, бывший главный тренер сборной России:
— Впечатления от матча самые негативные, но они ожидаемы. Идёт поиск, и это абсолютно правильно. Надо искать, искать и искать. Черчесов убедился, что большинство игроков, выступивших сегодня, не соответствуют уровню сборной России и не смогут сделать результата.

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России:
— Позорненько получилось с Кот-д’Ивуаром. Хуже всего, что не увидел какого-то огонька в глазах наших игроков, хотя играли с не самым сильным соперником. Бывает, что команда выдаёт неудачную серию, но потом собирается и начинает выигрывать. Но в нашем случае я пока не верю, что у сборной России этот позитивный момент может наступить в ближайшее время.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— Как и все, я расстроен этой встречей. В воротах соперника стоял запасной вратарь чемпионата Конго, и было видно, что низкого уровня. Мяч до него долетал рваный, а он всё равно умудрялся его упускать каждый раз. Практически все игроки сыграли ниже своих возможностей. Оборона так вообще выступила ниже некуда. Сборная Кот-д’Ивуара обводила наших, как стойки. Можно сказать, мол, верните Березуцкого и Игнашевича, но это не вариант. И всё же хотелось бы, чтобы люди, пришедшие им на замену, соответствовали уровню и задачам.
Анатолий Бышовец, экс-наставник сборной России:
— Сборная Кот-д’ Ивуара — соперник не выдающийся, но взаимосвязи и органического взаимодействия в действиях наших не было. Разве что стандарты. Тройка защитников оставляет желать лучшего. Игнашевич и Березуцкие? Их самооценка достойна уважения. Средняя линия с атакой выглядели предсказуемыми.

→ Черчесов: ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать

Взгляд изнутри


Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:
— «Зрители уже пять лет негативно воспринимают сборную России»? Это не проблема, это вопрос, который нужно решать. Зрителей мы не удовлетворили. Сами это знаем. Будем делать выводы.

Игорь Акинфеев, вратарь сборной России:
— Счёт всегда отражает. Кто забивает, тот и выигрывает. Не получилось сразу всё. Были моменты, но не реализовали. Разбора игры ещё не было, он впереди. Краснодарские фанаты болели за нас, переживали. Обидно, что оба матча тут проиграли. Будем задумываться над своей игрой. Мы понимаем, что болельщики ждут от нас праздника

Александр Головин, хавбек сборной России:
— Россия играла лучше и точно не заслуживала поражения в матче с Кот-д’Ивуаром. Думаю, мы контролировали игру, и у нас было больше моментов. По большому счёту, ивуарийцы создали всего два момента.

Юрий Жирков, латераль сборной России:
— Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. Такие, значит, у нас болельщики.

Александр Самедов, полузащитник сборной России:
— Если проиграли, значит, заслужили такого результата. Сложно сейчас говорить, в чём причина, надо проанализировать. Очень много ошибок мы допускаем. На таком уровне сразу наказывают. Как отреагировали на свист трибун? Если мы так играем на футбольном поле, значит, этого заслуживаем, что тут ещё можно сказать…

Эбу Куасси, полузащитник сборной Кот-д’Ивуара:
— Хотел бы я попасть на мундиале в одну группу со сборной России? Конечно.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
24 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 – Коджиа – 30, 0:2 – Заха – 70

Наше мнение


Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:
— Надо смириться: до Кубка конфедераций от дна оттолкнуться уже точно не удастся, ибо к сборной за долгие годы накопился огромный негатив со стороны болельщиков и общественности, и победы в товарищеских матчах его снять не могут. Зато поражения только усиливают. Вот официальный турнир, если сборная соберётся, может что-то переменить. Но пока предпосылок немного: и раньше было неважно, и эксперименты показывают, что ничего принципиально лучшего, чем мы видели в последние годы, в кадровых и тактических резервах национальной команды, кажется, нет.

Мнение читателей


stic--ks24:
Это позорчик, ПОЗОРИЩЕ будет на ЧМ-18. Сборная — это срез общества, надо что-то менять в корне, пока не поздно.

cska-baron:
— Нашим надо искать себе соперников по уровню. Например, сборную Бананового Острова пригласить или сыграть со звездами сборной Антарктиды…

Sobchakmylove:
— Выпускайте Кракена… то есть Кокорина

Mankunianets:
Ахахаха! Заха как на велосипеде проехал весь этот «Лимит Юнайтед»)

Roberthuth:
— Заведу кота, назову д’Ивуар.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 19
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Вопрос дня
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22:14 Черчесов: есть формальности по Марио Фернандесу, поэтому он не вышел на поле
22:10 Куасси: хотел бы попасть на чемпионате мира в одну группу со сборной России
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21:18 Нигматуллин: сборная Кот-д’Ивуара обводила российских игроков, как стойки
21:14 Бышовец: средняя линия и атака сборной России выглядели предсказуемыми
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