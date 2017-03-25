«Свист? Значит, такие у нас болельщики». Игроки сборной – о поражении

→ Черчесов: ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать
– Что не удалось?
– Контролировали мяч и тактически переиграли Кот-д'Ивуар. Соперник ничего не сделал в атаке, но две ошибки испортили результат. Оба гола – индивидуальное мастерство ивуарийцев.
– В перерыве Черчесов бушевал?
– Да, естественно, указал нам на неудачные действия. Хотели перестроиться и вроде бы добавили в атаке, но чего-то опять не хватило. Пропустили ненужный гол, но даже после этого контролировали игру. Хотели забить, полностью переиграли соперника на стандартах, но каких-то сантиметров не хватало.
– Почему мало били по воротам?
– Наверное, хотели довести до верного. Если бы забили, игра совсем иначе выстроилась бы.
– Свист с трибун слышали?
– Конечно, и это не очень приятно.
– Могли бы что-то сказать болельщикам?
– Это тяжёлый вопрос.
Про свист трибун корреспондент «Чемпионата» спросил и Юрия Жиркова.
– Помните, чтобы сборную России когда-нибудь так освистывали?
– Не знаю, может быть, против словаков.
– Когда вы перешли в «Анжи», в сборной освистали только вас.
– Да, тогда это ко всей команде не относилось. – А на этот раз досталось всем.
– Значит, такие у нас болельщики.
– За счёт чего соперник смог у вас выиграть?
– Перед матчем тренер предупреждал, что соперники индивидуально очень сильны и техничны. Наверное, из-за этого. Вроде в начале первого тайма мы вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали играть на атаку, но что-то не получалось.
– Виталий Мутко сказал, что пока не видно рисунка игры у сборной.
– Не знаю. Мы пробуем ту тактику, которую просит от нас главный тренер. Что-то не получается. Вроде у наших ворот таких уж моментов не было, только на контратаках. Ну и впереди мало доводим до удара.
Нечасто даёт интервью Игорь Акинфеев, но теперь капитанская повязка обязывала ответить на неудобные вопросы.
– Счёт на табло отражает происходящее на поле?
– Счёт всегда всё отражает. Кто забивает, тот и выигрывает.
– Что не получилось у сборной России?
– Всё не получилось. Голевые моменты мы не использовали, а у соперника по большому счету было два момента – и два гола.
– Насколько жёстким был разбор после игры?
– Его ещё не было. Он предстоит завтра или послезавтра.
– Могли бы сказать пару слов фанатам?
– Во-первых, хотел бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Понятно, что им обидно, когда сборная оба матча здесь проигрывает. Будем в первую очередь задумываться над своей игрой, потому что все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника, а не поражений. Надеюсь, что в Сочи всё будет иначе. Кто выглядел довольным, так это Убу Куасси. Даже не смотря на то, что на поле он так и не появился. – Я не могу сказать, что мы лучше сборной России. По одному матчу нельзя делать выводы. И у нас, и у россиян новая молодая команда. До ЧМ-2018 ещё есть время подготовиться.
– Хотели бы попасть на ЧМ-2018 в одну группу со сборной России?
– Конечно. Это было бы здорово.
→ Сборная России по топтанию на месте. Мы снова проиграли средней команде