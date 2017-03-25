«Свист? Значит, такие у нас болельщики». Игроки сборной – о поражении

Первым в смешанной зоне появился защитник, который, как и Черчесов, не скрывал впечатлений от игры.– Контролировали мяч и тактически переиграли Кот-д'Ивуар. Соперник ничего не сделал в атаке, но две ошибки испортили результат. Оба гола – индивидуальное мастерство ивуарийцев.– Да, естественно, указал нам на неудачные действия. Хотели перестроиться и вроде бы добавили в атаке, но чего-то опять не хватило. Пропустили ненужный гол, но даже после этого контролировали игру. Хотели забить, полностью переиграли соперника на стандартах, но каких-то сантиметров не хватало.– Наверное, хотели довести до верного. Если бы забили, игра совсем иначе выстроилась бы.– Конечно, и это не очень приятно.– Это тяжёлый вопрос.Про свист трибун корреспондент «Чемпионата» спросил и– Не знаю, может быть, против словаков.– Да, тогда это ко всей команде не относилось.– Значит, такие у нас болельщики.– Перед матчем тренер предупреждал, что соперники индивидуально очень сильны и техничны. Наверное, из-за этого. Вроде в начале первого тайма мы вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали играть на атаку, но что-то не получалось.– Не знаю. Мы пробуем ту тактику, которую просит от нас главный тренер. Что-то не получается. Вроде у наших ворот таких уж моментов не было, только на контратаках. Ну и впереди мало доводим до удара.Нечасто даёт интервью, но теперь капитанская повязка обязывала ответить на неудобные вопросы.– Счёт всегда всё отражает. Кто забивает, тот и выигрывает.– Всё не получилось. Голевые моменты мы не использовали, а у соперника по большому счету было два момента – и два гола.– Его ещё не было. Он предстоит завтра или послезавтра.– Во-первых, хотел бы поблагодарить краснодарских болельщиков. Понятно, что им обидно, когда сборная оба матча здесь проигрывает. Будем в первую очередь задумываться над своей игрой, потому что все эти разговоры уже надоели. Мы понимаем, что люди хотят праздника, а не поражений. Надеюсь, что в Сочи всё будет иначе.Кто выглядел довольным, так это. Даже не смотря на то, что на поле он так и не появился. – Я не могу сказать, что мы лучше сборной России. По одному матчу нельзя делать выводы. И у нас, и у россиян новая молодая команда. До ЧМ-2018 ещё есть время подготовиться.– Конечно. Это было бы здорово.