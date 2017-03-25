«Кореш не матерится — скажу я: наша сборная – г…о» Как жгут Кержаков и Шнур

В пятницу он был в ударе: эфиры начались ещё с утра, под бутылочки пива. А в «прайм-тайм», вечером, посмотреть матч России с Кот-д`Ивуаром к давнему товарищу пожаловал форвард «Зенита» Александр Кержаков.
Увы, выложить более-менее полную видеозапись эфира нам не позволяет законодательство: если начать запикивать всё, то ценность беседы пропадёт. Но мы можем показать вам несколько огненных фрагментов и рассказать, о чём и как говорили музыкант с футболистом.
«Футболисты пьют?! По себе судите»
Началось всё со спора о бомбардирах. Кто-то в комментариях (они в Instagram-Live тоже в режиме реального времени, прямо поверх видео – прим. «Чемпионата») назвал Кержакова мазилой. Шнур завёлся не на шутку.
— А ты-то сам, ***, кто? Ты сам сколько забил-то? Саня только за сборную – сколько, Сань, положил?
— Тридцать, — откликается не перестающий смеяться над отжигами Шнурова Кержаков.
— Во! 30! Ты хоть один забил? Хоть куда попал, мазила, ***?! – обращается Шнур к анонимному комментатору.
— На самом деле Серёга в футболе хорошо разбирается, он мне сейчас рассказывал, сколько Блохин забил, а сколько Протасов. Мне пока далеко до них.
— Как далеко-то?!
— Далеко, у Блохина за 300, ты же сам считал!
— Ё…, ***, Саня, да ты реально мазила тогда, так мало забил! – оба давятся смехом. — Слушай, ну вот ты, мазила, больше 200 забил. А Кокорин он вообще кто? Сколько у него голов?
— Кокорин – хороший парень, — не поддаётся на провокацию Кержаков.
— На самом деле, спасибо тебе, Сань, за всё, за нашу счастливую юность! Вот тут молокососы сидят, даже не знают, сколько кубков ты для «Зенита» выиграл! Горжусь тобой!
— Что-то у тебя все тут матом ругаются, — сетует Кержаков.
— Где?! – деланно недоумевает Шнур.
— В комментариях… хотя вот сейчас вроде без мата.
— Ты сам-то вообще не материшься?
— Только на поле.
— Вот спрашивают: «Вы хоть выпиваете?» Футболисты не пьют, вы что, господа!
— Как я могу бухать, если у меня завтра утром тренировка? – включается Кержаков. — У вас какое-то представление о футболистах не то! По себе не судите!
— Вот и я не сужу, — реплика Шнурова встречается новым взрывом хохота.
«Загоните Кот-д`Ивуар в снег, дыхните перегаром!»
Разумеется, как комментирующие эфир зрители, так и герои онлайна периодически возвращаются к теме игры сборной.
— Вот объясни, как вообще можно проиграть Кот-д`Ивуару?! 0:2, ***! – возвращается к вопросу дня Шнуров.
— Сборной России не повезло в том, что они сегодня проиграли. Это был не наш день, так бывает, — улыбаясь, Кержаков отвечает как журналистам в смешанной зоне стадиона.
— ***! Саня, что ты говоришь вообще?! Какой, ***, не наш день?! Какой наш-то?!
— Надо свои козыри использовать, ***! – не унимается Шнур. – Выйдите, дыхните на них перегаром что ли! Пусть французы *** (опешат)!
— Почему французы, ивуарийцы же, — вставляет Кержаков.
— Кот-д`Ивуар в снег загоните! Приехали из Африки – и в снег!
— Мой кореш не матерится, поэтому скажу я: наша сборная – г***о!
— Зачем так? У нас такая сборная, какая есть, другой нету, — вступается Кержаков.
«Ты чего, не знал, что мяч руками подкидывать нельзя?!»
На волне споров о сборной у Шнура рождается оригинальная идея.
— Собираемся все послезавтра на стадионе имени Ленина («Петровский» — прим. «Чемпионата»), — обращается музыкант к зрителям. – Или вы только комментарии писать? Сами-то можете добежать до ворот, а? Или только нашего игрока чморить? Дойдите хотя бы до стадиона! 100 метров пробежать надо! И ещё попасть по этому квадратному мячу!
— Народная команда будет? – подхватывает Кержаков.
— Да! В 16:00 собираемся после послезавтра (с датой Шнуров явно не определился – прим. «Чемпионата») – и играем. 10 человек приходите. Если больше – придётся выбирать.
— Как отбирать будешь? – интересуется Кержаков.
— Чем хуже будут выглядеть, тем лучше! Чем ***, тем лучше, точно говорю!
В соперниках Шнур готов увидеть настоящих профи.
— Хоть своего Аршавина, хоть кого приводи, — агитирует он друга. – Ты только за деньги играешь что ли?
— Какие деньги, я за «Зенит» играю, — не теряется Кержаков.
— А я за деньги! Поэтому я в ворота попаду, а ты нет, ***! Сколько ты мне заплатишь?
— Объяви свой гонорар?
— Мой гонорар — 100 тысяч где-то.
— Чего? У-э?
— Того! У-э!
— Ну хорошо, а что ты должен сделать? Ты берешь мяч, на всей скорости…
— Я мяч не беру, мяч руками брать нельзя. Он правила не знает!
— Нельзя что ли?! – деланно не верит Кержаков. — А как я играл столько лет
— Как он играл… Я не знаю. Мяч берешь ты, мне его подкидываешь, потом мы делим сотку – и всё!