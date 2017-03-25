«Кореш не матерится — скажу я: наша сборная – г…о» Как жгут Кержаков и Шнур

«Футболисты пьют?! По себе судите»

«Загоните Кот-д`Ивуар в снег, дыхните перегаром!»

«Ты чего, не знал, что мяч руками подкидывать нельзя?!»

Лидер известной на всю страну группировки «Ленинград»– настоящая звезда «Инстаграма», хоть и относится к такой славе с присущим ему стёбом. На прямые эфиры, которые теперь позволяет проводить соцсеть (увы, без записи видео – только если «кустарно» писать «экранку», как сделали мы), к нему собираются по 4-5 тысяч человек. Практически как на крутой концерт в крупном клубе. Шнур развлекает публику: отвечает на вопросы, много матерится и всячески издевается над собравшейся у экранов смартфонов и планшетов интернет-публикой.В пятницу он был в ударе: эфиры начались ещё с утра, под бутылочки пива. А в «прайм-тайм», вечером, посмотреть матч России с Кот-д`Ивуаром к давнему товарищу пожаловал форвард «Зенита»Увы, выложить более-менее полную видеозапись эфира нам не позволяет законодательство: если начать запикивать всё, то ценность беседы пропадёт. Но мы можем показать вам несколько огненных фрагментов и рассказать, о чём и как говорили музыкант с футболистом.Началось всё со спора о бомбардирах. Кто-то в комментарияхназвал Кержакова мазилой. Шнур завёлся не на шутку.— А ты-то сам, ***, кто? Ты сам сколько забил-то? Саня только за сборную – сколько, Сань, положил?— Тридцать, — откликается не перестающий смеяться над отжигами Шнурова— Во! 30! Ты хоть один забил? Хоть куда попал, мазила, ***?! – обращаетсяк анонимному комментатору.— На самом деле Серёга в футболе хорошо разбирается, он мне сейчас рассказывал, сколько Блохин забил, а сколько Протасов. Мне пока далеко до них.— Как далеко-то?!— Далеко, у Блохина за 300, ты же сам считал!— Ё…, ***, Саня, да ты реально мазила тогда, так мало забил! – оба давятся смехом. — Слушай, ну вот ты, мазила, больше 200 забил. А Кокорин он вообще кто? Сколько у него голов?— Кокорин – хороший парень, — не поддаётся на провокацию— На самом деле, спасибо тебе, Сань, за всё, за нашу счастливую юность! Вот тут молокососы сидят, даже не знают, сколько кубков ты для «Зенита» выиграл! Горжусь тобой!— Что-то у тебя все тут матом ругаются, — сетует— Где?! – деланно недоумевает— В комментариях… хотя вот сейчас вроде без мата.— Ты сам-то вообще не материшься?— Только на поле.— Вот спрашивают: «Вы хоть выпиваете?» Футболисты не пьют, вы что, господа!— Как я могу бухать, если у меня завтра утром тренировка? – включается. — У вас какое-то представление о футболистах не то! По себе не судите!— Вот и я не сужу, — реплика Шнурова встречается новым взрывом хохота.Разумеется, как комментирующие эфир зрители, так и герои онлайна периодически возвращаются к теме игры сборной.— Вот объясни, как вообще можно проиграть Кот-д`Ивуару?! 0:2, ***! – возвращается к вопросу дня— Сборной России не повезло в том, что они сегодня проиграли. Это был не наш день, так бывает, — улыбаясь,отвечает как журналистам в смешанной зоне стадиона.— ***! Саня, что ты говоришь вообще?! Какой, ***, не наш день?! Какой наш-то?!— Надо свои козыри использовать, ***! – не унимается. – Выйдите, дыхните на них перегаром что ли! Пусть французы *** (опешат)!— Почему французы, ивуарийцы же, — вставляет— Кот-д`Ивуар в снег загоните! Приехали из Африки – и в снег!— Мой кореш не матерится, поэтому скажу я: наша сборная – г***о!— Зачем так? У нас такая сборная, какая есть, другой нету, — вступаетсяНа волне споров о сборной урождается оригинальная идея.— Собираемся все послезавтра на стадионе имени Ленина, — обращается музыкант к зрителям. – Или вы только комментарии писать? Сами-то можете добежать до ворот, а? Или только нашего игрока чморить? Дойдите хотя бы до стадиона! 100 метров пробежать надо! И ещё попасть по этому квадратному мячу!— Народная команда будет? – подхватывает— Да! В 16:00 собираемся после послезавтра– и играем. 10 человек приходите. Если больше – придётся выбирать.— Как отбирать будешь? – интересуется— Чем хуже будут выглядеть, тем лучше! Чем ***, тем лучше, точно говорю!В соперниках Шнур готов увидеть настоящих профи.— Хоть своего Аршавина, хоть кого приводи, — агитирует он друга. – Ты только за деньги играешь что ли?— Какие деньги, я за «Зенит» играю, — не теряется— А я за деньги! Поэтому я в ворота попаду, а ты нет, ***! Сколько ты мне заплатишь?— Объяви свой гонорар?— Мой гонорар — 100 тысяч где-то.— Чего? У-э?— Того! У-э!— Ну хорошо, а что ты должен сделать? Ты берешь мяч, на всей скорости…— Я мяч не беру, мяч руками брать нельзя. Он правила не знает!— Нельзя что ли?! – деланно не верит. — А как я играл столько лет— Как он играл… Я не знаю. Мяч берешь ты, мне его подкидываешь, потом мы делим сотку – и всё!