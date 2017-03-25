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175 лет назад 2016
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Россия – Кот-Д’Ивуар
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие

Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
25 марта 2017, суббота. 10:30. Футбол
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Много нового услышали о себе по окончании Евро-2016, точнее, уже групповой стадии турнира, члены сборной России по футболу. Банковский служащий из Тюмени Артём Хасанов гневными, но в сущности бесполезными комментами в Сети не ограничился – и обратился напрямую к первым лицам государства. Так на свет появилась знаменитая петиция о расформировании команды, не оправдавшей чаяний многомиллионной армии любителей футбола.

Невзирая на лаконичный формат (полтыщи знаков с пробелами), челобитная собрала, без 46 тысяч, миллион подписей и дошла как минимум до одного из трёх адресатов. Главный спортивный и футбольный начальник страны лично встретился с автором и обещал принять меры.
«Главное – не должно быть стыдно перед болельщиками», — сформулировал принцип формирования обновлённой сборной, с прицелом на домашний Кубок мира, Виталий Мутко.

Сказано – сделано. За последующие восемь с половиной месяцев сборная изменилась до неузнаваемости. В первом матче 2017 года на изумительно зелёный и ровный газон краснодарского суперстадиона ступили три участника самого позорного матча прошлого лета. Три человека, к которым после Уэльса возникло меньше всех претензий.

Акинфеев тогда — единственный из стартового состава — удостоился не хулы, но сдержанной похвалы и был объявлен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) самым популярным игроком сборной. А Головин с Самедовым отправились на газон старенького, но уютного тулузского стадиона, когда повернуть течение игры вспять даже волшебнику (вроде Месси) было бы невероятно сложно, а скорее всего невозможно.

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Ну и? Почувствовали вы вместо стыда за сборную гордость? После рейда Уилфрида Заха, нападающего 15-й команды АПЛ, одурачившего всех (всех!) защитников в алых майках, впору было сочинять новое прошение – о возвращении в команду всех «армейских» ветеранов. Вдруг выяснилось, что без Березуцких и Игнашевича ещё хуже, чем с ними. Внезапно, правда?


Чистка рядов от несознательных элементов и переход на тактику самого успешного отечественного клуба в Европе по итогам сезона не решили всех проблем команды. У меня, допустим, по просмотру трансляции из Краснодара возникло пусть запоздалое, но понимание мотивов Слуцкого — не брать во Францию вице-чемпионов страны. Дело не в столичном снобизме или банальной предвзятости. Всё гораздо проще. Чтобы играть в сборной, как в клубе, ростовским кандидатам нужен тренер «Ростова» на лавке (минимум в раздевалке). А ещё желательно – Навас в обороне, Гацкан с Нобоа в «опоре» и Калачёв на бровке. Чего тренер Слуцкий обеспечить им при всём желании не мог. Потому и взял во Францию других людей, менее зависимых от окружения и влияния клубного предводителя.

Спроецировав игровую модель «Ростова» на сборную, новый тренер наполнил её игроками, к такой расстановке неприспособленными. Из тройки стопперов и пары «бровочников» перестраиваться не пришлось одному Кудряшову. «Спартак» Кутепова и Самедова, «Зенит» Жиркова и «Терек» Семёнова действуют в ином ключе. В этой ситуации рассчитывать на безошибочную игру в обороне было наивно. Тем более без единого профильного разрушителя в опорной зоне а-ля Гацкан (или Денисов).

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Впрочем, это всё тактические нюансы, наверное, поправимые. Удручает другое – отношение к делу и восприятие собственной игры участниками процесса. Юрий Жирков, например, усматривает природу свиста с трибун в человеческой сущности свистящих. «Значит, такие у нас болельщики», — искренне говорит бронзовый призёр Евро-2008. Других объяснений недовольства зрителя ему, видимо, в голову не приходит. По этой логике болельщик должен быть признателен футболистам уже за сам факт выхода на поле и восторженно реагировать на любой, даже корявенький финт или плохонький удар. То, что сборная давным-давно не вызывает у людей сильных эмоций, игроки, по всей видимости, не чувствуют. И это отторжение не вчера и не на Кубани началось.

О степени разочарования сборной красноречиво скажут несколько цифр. На наш ноябрьский вопрос, чего ждёте от матча Россия – Румыния, заключительный в 2016 году, 55% респондентов ответили категоричным: «Не собираюсь смотреть». При этом «Чемпионат» — не ВЦИОМ, и аудитория у нас более спортивная.

Результаты свежего опроса выглядят ещё более убийственно для команды. Знаете, какая эмоция превалировала у болельщиков после очередного поражения сборной? Безразличие! За этот вариант – один из пяти – проголосовала почти половина респондентов, 48 процентов.

Самое печальное, что по мере приближения разнообразных Кубков ощущение взаимности этого чувства только крепнет. «Вы делаете вид, что играете, а мы делаем вид, что болеем». Какую бы петицию подписать, чтобы все начали добросовестно относиться к своим обязанностям? Каждый на своё месте, а?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол
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