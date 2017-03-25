— Категория «межрасовое». Это слабейшая сборная за всю историю российского и советского футбола.— После ЧМ-2018 поедем на очередной ЧМ только в 2030-м?— Как будто ФНЛ смотришь, не в обиду ФНЛ.— Сборная России какая-то невезучая.Как ни выйдет на поле, а против неё команды умеют играть в футбол(— Может, отменить матч с бельгийцами, пока не поздно?— Парни! Хочу записаться в сборную, куда мне звонить?— Мутко: «Главную задачу — попасть в групповой этап на ЧМ — мы выполнили. Не понимаю, какие претензии могут быть к нашим футболистам?».— После ЧЕ кто только не кричал:«Слуцкий — дно, Слуцкий — дно!».Ну, вот вам новый тренер и новые брёвна. Что-то поменялось? )))— Нашим надо искать себе соперников по уровню. Например, сборную Бананового Острова пригласить или сыграть со звёздами сборной Антарктиды…— То, что откровенно слабая команда проигрывает на классе средней, — это нормально. Уже не первый провал сборной при Черчесове показал:1) у сборной нет ресурсов для качественного усиления в игре;2) уход Игнашевича и Березуцкого показал, что замены им нет (момент с Кутеповым напомнил гол «Уфы» «Спартаку», если защитник проигрывает в силовой борьбе и неправильно выбирает позицию он вообще не защитник);3) Черчевов не внёс ничего нового, а просто тасует игроков, никакой тактики и стратегии.— Мне показалось, что эта средняя команда приехала в Россию с задачей — не проиграть. Судя по тому, как они радовались забитым голам, это вообще не входило в их план на игру. Если бы они играли в атакующий футбол, забили бы гораздо больше голов. И вообще, забили бы столько, сколько хотели. Жаль, что всего два. Можно было больше красивых голов увидеть сегодня.— Одним из лучших на поле был 34-летний Жирков! Её-моё! Почти 10 лет с Евро-2008 прошло! 10 лет! Как раз выросло целое поколение детей лимита. Мутко торжествует!— Как сказал комментатор, рывочек Комбарова. Так и было: рывочек, когда нужен рывок, передачка, ударчик, защитничек, и как итог — командочка…— Предлагаю вслед за Фернадесом натурализовать всю сборную Кот-д'Ивуара!— Вася, возвращайся и брата прихвати! Необходимо ещё полтора годика отдать Родине, не созрела ещё молодёжь обороняться…— У Кот-д’Ивуара вратарь играет в поле лучше наших.— Внукам расскажешь про 2008-й год, скажут: «У деда крыша едет»)).— Пожалуй, без смены тренера не обойтись. Не тянет Черчес сборную. Даже эти инвалиды могут играть лучше.— #Бердыевавсборную— Всё что мог против российского народа и футбола Мутко уже сделал со своими лимитами и непонятными тренерами. Если есть хоть один человек, который может что-то сделать с этим подбором, это волшебник Бердыев. А Черчесов обычный тренер. Ему нужны сильные игроки для результата.#Бердыевавсборную запустим хэштег— Нужно вводить лимит на российских игроков.— Ну, почему я не стал фанатом художественной гимнастики или синхронного плавания? Почему вся жизнь — ад?!— Глаза убийцы остались только у Акинфеева и Жиркова… Остальные с глазами наивных овец!