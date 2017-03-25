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175 лет назад 2016
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Тренировка сборной России
Фото: rfs.ru
Текст: Григорий Телингатер

«Вот чего нам вчера не хватило». Самая тихая тренировка сборной России

После неудачного матча сборная России тренируется молча. Настолько тихо, что слышны только пение птиц и указания тренеров.
25 марта 2017, суббота. 14:30. Футбол
24 марта вечером сборная России провела неудачный матч против ивуарийцев, а уже утром 25-го футболисты тренировались на поле рядом со стадионом «Краснодар». Показалось, что игроки были скованы и молчаливы. Не было привычных шуток. И не только из-за отсутствия двух самых весёлых футболистов (Дзюбы и Василия Березуцкого). После того как тебя на домашнем матче освистали, а соперникам кричали: «Молодцы!» — настроение у любого станет поганым.


Зато в этой тишине можно было отлично расслышать указания тренеров. Собственно, это единственное, что звучало. Когда футболисты отрабатывали пасы «на третьего», Черчесов сначала призвал игроков доверять обеим ногам: «Не подбирайте. Под какую ногу идёт мяч, той и играйте. Левая, правая – доверяйте». В какой-то момент у игроков получилась достаточно динамичная перепасовка низом. Черчесов подбодрил: «Да, хорошо! Вот чего нам вчера не хватало».

Акинфеев планово занимался в зале. Отдельно восстанавливались 10 полевых игроков, которые накануне вышли в стартовом составе. Глушаков и Дзагоев тренировались в общей группе. Вероятно, они смогут сыграть в Сочи против бельгийцев. Постепенно футболисты пытаются переключиться на следующий матч:

– У бельгийцев одна из лучших сборных, – говорит Полоз. – Предстоит интересная встреча.
Надо исправить ошибки и оставить то, что было хорошо.

– А что было хорошо?
– Моментами хорошо контролировали игру. У соперника было два момента и два гола. Обидно, конечно. Из положительного – хорошо сыграли на стандартах.

– А что тогда было плохо?
– На теории тренер укажет нам на ошибки. Что-то у нас удалось, что-то — нет. Нужно было действовать увереннее, без мандража, больше играть вперёд. Увы, это не удалось. Думаю, что сборная всё равно находится на правильном пути. Мы должны прибавлять в любом случае.

– Тяжело было играть против габаритных защитников?
– Тяжело то, что соперник «сел» глубоко и у нас практически не было свободных зон для атак, для получения мяча. Африканские команды всегда отличаются физическими данными.

– Насколько вам привычно играть с Бухаровым?
– Конечно, мне удобно с Сашей, потому что мы с ним из одного клуба, но пока позитивного мало.

– В атаке сборной были три игрока «Ростова»: вы, Ерохин и Бухаров. Вам не хватало Нобоа?
– Футбол – командная игра. Три человека мало что решают. Всё начинается с защитников, вратаря, тренера. Хотя мне, конечно, приятно видеть столько одноклубников.

– Сегодняшняя тренировка была значительно тише, чем предыдущие.
– Ну, конечно. Сейчас все расстроены, огорчены.

Пообщался с журналистами и защитник Марио Фернандес, который не принимал участия во вчерашнем матче против ивуарийцев. Натурализованный бразилец, в отличие от Гильерме, общается через переводчика. Видимо, поэтому он не понял первый вопрос. Его спросили про атмосферу после матча, а защитник сказал, как его приняла команда.


– Вы не играли во вчерашнем матче, но какова атмосфера сейчас в сборной?
– Атмосфера очень хорошая. Я уже говорил, что меня отлично встретили игроки, тренеры и остальные. Я счастлив находиться здесь.

– Как вам матч против сборной Кот-д'Ивуара?
– Понятно, что это не тот результат, которого мы ожидали. Я находился на скамейке и переживал за партнёров. Сейчас мы продолжаем много заниматься, чтобы выиграть следующий матч.

– Насколько вам понятны требования главного тренера, с которым вы ещё не так много работали?
– Да-да, я понимаю. Занимаюсь под его руководством достаточно долго, чтобы понимать его. Все требования видны по занятиям.

– Игроков бельгийской сборной вы уже неплохо знаете?
– Да. Играл против некоторых. Они выступают в ведущих европейских первенствах, но наша команда готова с ними бороться.

– Черчесов говорил, что у вас всё в порядке с русским языком. Почему вы не общаетесь напрямую?
– Я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу. Поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает.

– Есть понимание, когда вы сможете выйти на поле в майке сборной России?
– Я ещё сам не знаю. Тренируюсь, чтобы быть готовым к дебюту и сделать всё возможное. Жду возможности сыграть за сборную.



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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Дмитрий Полоз Марио Фернандес Станислав Черчесов
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