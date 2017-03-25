«Вот чего нам вчера не хватило». Самая тихая тренировка сборной России

24 марта вечером сборная России провела неудачный матч против ивуарийцев, а уже утром 25-го футболисты тренировались на поле рядом со стадионом «Краснодар». Показалось, что игроки были скованы и молчаливы. Не было привычных шуток. И не только из-за отсутствия двух самых весёлых футболистов (). После того как тебя на домашнем матче освистали, а соперникам кричали: «Молодцы!» — настроение у любого станет поганым.Зато в этой тишине можно было отлично расслышать указания тренеров. Собственно, это единственное, что звучало. Когда футболисты отрабатывали пасы «на третьего»,сначала призвал игроков доверять обеим ногам: «Не подбирайте. Под какую ногу идёт мяч, той и играйте. Левая, правая – доверяйте». В какой-то момент у игроков получилась достаточно динамичная перепасовка низом. Черчесов подбодрил: «Да, хорошо! Вот чего нам вчера не хватало».планово занимался в зале. Отдельно восстанавливались 10 полевых игроков, которые накануне вышли в стартовом составе.тренировались в общей группе. Вероятно, они смогут сыграть в Сочи против бельгийцев. Постепенно футболисты пытаются переключиться на следующий матч:– У бельгийцев одна из лучших сборных, – говорит Полоз. – Предстоит интересная встреча.Надо исправить ошибки и оставить то, что было хорошо.– Моментами хорошо контролировали игру. У соперника было два момента и два гола. Обидно, конечно. Из положительного – хорошо сыграли на стандартах.– На теории тренер укажет нам на ошибки. Что-то у нас удалось, что-то — нет. Нужно было действовать увереннее, без мандража, больше играть вперёд. Увы, это не удалось. Думаю, что сборная всё равно находится на правильном пути. Мы должны прибавлять в любом случае.– Тяжело то, что соперник «сел» глубоко и у нас практически не было свободных зон для атак, для получения мяча. Африканские команды всегда отличаются физическими данными.– Конечно, мне удобно с Сашей, потому что мы с ним из одного клуба, но пока позитивного мало.– Футбол – командная игра. Три человека мало что решают. Всё начинается с защитников, вратаря, тренера. Хотя мне, конечно, приятно видеть столько одноклубников.– Ну, конечно. Сейчас все расстроены, огорчены.Пообщался с журналистами и защитник, который не принимал участия во вчерашнем матче против ивуарийцев. Натурализованный бразилец, в отличие от, общается через переводчика. Видимо, поэтому он не понял первый вопрос. Его спросили про атмосферу после матча, а защитник сказал, как его приняла команда.– Атмосфера очень хорошая. Я уже говорил, что меня отлично встретили игроки, тренеры и остальные. Я счастлив находиться здесь.– Понятно, что это не тот результат, которого мы ожидали. Я находился на скамейке и переживал за партнёров. Сейчас мы продолжаем много заниматься, чтобы выиграть следующий матч.– Да-да, я понимаю. Занимаюсь под его руководством достаточно долго, чтобы понимать его. Все требования видны по занятиям.– Да. Играл против некоторых. Они выступают в ведущих европейских первенствах, но наша команда готова с ними бороться.– Я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу. Поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает.– Я ещё сам не знаю. Тренируюсь, чтобы быть готовым к дебюту и сделать всё возможное. Жду возможности сыграть за сборную.