Что не так с игрой сборной России в три центральных защитника

Вывод

Ладно, немного отвлечёмся от воплей, что «дом пропал», потому что, повторю это в 1000-ный раз, результаты контрольных матчей не имеют значения. После игры с Катаром у меня были конкретные вопросы по игре сборной, и сейчас, хотя состав изменился существенно, проблемы остались теми же. Это говорит о том, что они носят структурный характер, и я постараюсь сосредоточиться на главном, что затрагивал ещё катарский разбор.Я остановлюсь на ситуации с первым голом в ворота сборной России. Все правы, когда говорят, чтодолжен был фолить и останавливать проходценой карточки. Это так, но есть ещё два момента, связанных с этим эпизодом, которые необходимо разобрать.Первый.перевёл сборную на игру в три центральных защитника, чтобы решить проблему игры один в один, в которой наши футболисты часто уступают соперникам — пример с защитником-лидером Премьер-Лиги и растоптавшим его нападающим из английского чемпионшипа показателен.Сам тренер утверждает, что с таким вариантом команде комфортнее, и всё указывает на то, что от этой формации Черчесов продолжит отталкиваться — так происходит деление на клубные блоки, где игрокам «Ростова», которые действуют в три защитника, отводится важная роль.Однако в клубе у двух крайних центральных защитников «Ростова» есть потрясающего уровня страхующий — защитника, равного по качеству, нет ни в чемпионате России, ни тем более в сборной. «Все выделяютили, последний даже попал в список 33 лучших. Но если посмотреть все матчи, то сложно найти игры, когда ошибки Баштуша или Новосельцева приводили к голам, когда ошибался Навас, это опаснее. Сесар всех страховал. По-моему, он допустил только две ошибки», — так говорил об игре «Ростова» в прошлом сезоне. То есть ошибки двух выходящих на мяч центральных защитников нежелательны, но всё же допустимы, если их правильно страхуют.Вернёмся к ситуации с голом.В этом случае отыгранным оказался(чуть позже мы разберём, почему), один из выходящих на мяч центральных защитников, а страхующий Кутепов не сумел сфолить, но при этом был ещё и третий центральный защитник.ни разу за эпизод не обернулся и не увидел, что может спокойно бросать свою позицию и нестись страховать проигрывающего изначально борьбу Кутепова — в его зоне не было ни одного соперника. Так сказывается недостаток индивидуального мастерства и понимания игры, которые необходимы для подстраховки (раз мы признаём, что при игре один в один действуем плохо).И этот случай не единичный. С переходом на игру в три защитника при оборонительной фазе главных проблем стало две — распределение ответственности в зоне между крайним защитником и крайним центральным защитником (об этом подробнее — в катарском тексте) и действия страхующего. Они вызывали вопросы и в матче с Катаром, и частично ещё в игре с Турцией, и вчера — практически без нареканий прошёл только матч с Румынией. Вот ситуация из встречи с Катаром: играющий страхующегоне смотрит за спину, старается создать положение вне игры, выходя из штрафной, и не видит, как проигрывающий позицию катарскому футболисту и находящийся лицом к своим воротам Кутепов не выходит на создание офсайда. В итоге сборная России получает пенальти. Опытный страхующий Сесар Навас в случаях, когда не уверен, что партнёры грамотно создадут «вне игры», не полагается на них, а отходит чуть глубже, жертвуя возможным продолжением игры ради исключения ошибки.Второй момент. Очевидно, что Черчесов, переходя на игру в три центральных защитника, пытается сделать так, чтобы футболисты легче адаптировались к сборной: в три играют в «Ростове», а с зимы — в ЦСКА и «Локомотиве». Игрокам «Спартака» тоже знакома эта формация, поэтому в целом шаг кажется оправданным, если бы не системные ошибки при организации оборонительной фазы, которые повторяются при разных вариантах состава.На верхнем скриншоте — расположение игроков «Ростова» в матче с «Баварией» после потери мяча на 47-й минуте. На нижнем скриншоте — расположение игроков сборной в эпизоде, который привёл к первому ивуарийскому голу.Первая ключевая разница — футболисты, участвующие в прессинге. У «Ростова» на мяч идёт один из нападающих, и он находится за линией мяча, встречая игрока с мячом лицом к нему. Второй нападающий тоже находится за линией мяча и контролирует возможный перевод на дальний край; у «Баварии» остаётся один вариант — играть через единственного свободного защитника и замедлять развитие атаки. При этом крайний защитник, на фланге которого находится мяч, не бросает свою позицию и остаётся на более чем 30-метровом расстоянии от эпизода. Это позволяет ближнему из крайних центральных защитников без нервов закрывать зону. Так организует оборонительную фазу «Ростов».Что получается в сборной: один из нападающих сразу отыгран, на его место в прессинге выдвигается один из тройки центральных полузащитников (в этом случае), а крайний защитниквыбрасывается в прессинг, сокращая расстояние до мяча и заставляя крайнего центрального защитника Семёнова забирать свою позицию. Это приводит к разрыву связи между страхующим и двумя крайними центральными защитниками. Более того, если у «Ростова» против нападающего (, номер 9) играет крайний центральный, то из-за нарушения структуры оборонительной фазы в сборной страхующий защитник Кутепов сам становится действующим по мячу. А это ломает весь концепт игры в три защитника.Вторая ключевая разница — действия опорного полузащитника. Дляв «Ростове» не имеет значения, где находится мяч и как располагаются соперники. Он при оборонительной фазе всегда занимает позицию перед страхующим защитником и держится на расстоянии 10-12 метров, не больше. Так Гацкан создаёт плотность между линиями, лишая соперника шансов сыграть вразрез, и не позваляет отдать пас за спину полузащитникам, так как в своей зоне он или вступит в единоборство и отберёт мяч, или сфолит. Кроме того, при фланговых атаках соперника опорник, ориентирующийся по своему страхующему защитнику, оказывается в зоне подбора и не позволяет сыграть вторым темпом после выноса мяча из штрафной.Что получается в сборной: проблему плохой игры в опорной зоне принято связывать с отсутствием хорошего исполнителя, однако главная сложность в том, что тренеру пока не удаётся отрегулировать требования к этому полузащитнику при оборонительной фазе. Национальная команда часто позволяла играть между линий и при, и сейчас, а в зоне подбора мы пока действуем просто ужасно — в каждом матче есть по два эпизода, когда соперник после фланговой атаки забирает мяч в 25 метрах от ворот почти без сопротивления. Связи между опорным и страхующим защитником нет, и даже команды не самого высокого уровня будут пользоваться разбалансировкой наших 3-5-2 или 3-4-3.Формация для маскировки наших слабостей Черчесовым выбрана логично, но методов для того, чтобы маскировка была успешной, тренер пока не нашёл. При этом понятно, что Кутепов, Семёнов и Васин не станут играть один в один лучше, потому что волшебной палочки для футболистов нет. И решать проблему нужно прямо сейчас — время для экспериментов заканчивается. Если методы по устранению грубых провалов при оборонительной фазе так и не найдутся, то, возможно, стоит радикализировать поиск и отбросить одного центрального защитника ради работоспособного и подвижного опорника. Так при потере мяча можно опускать двух крайних полузащитников до защитников и организовывать линию из шести футболистов. В этом нет ничего ужасного или стыдного — так в первые сезоны против топ-клубов играл «Атлетико», который тем самым признавал, что у его команды недостаточно качества, чтобы выдерживать атаки соперников с меньшим количеством защитников.Если вам не хватило наслаждения от игры сборной, то вот и другие тексты о матче: