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10 лучших легионеров РФПЛ из Прибалтики – Стауче, Шемберас, Лайзанс
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

10 лучших легионеров чемпионата России. Прибалтика

Продолжаем серию материалов о лучших легионерах ЧР с постсоветского пространства. Сегодня — 10 лучших футболистов РФПЛ из Прибалтики.
25 марта 2017, суббота. 20:30. Футбол
Не так давно «Чемпионат» опубликовал список ста лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь и здесь, а также по ссылкам внутри этих материалов.

Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Их мы ранжируем в серии отдельных материалов. Первый выпуск был посвящён футболистам из Беларуси, второй – легионерам из Армении, третий – игрокам из Молдавии. На очереди – десятка горячих парней из стран Прибалтики.

10. Игнас Дедура, Литва


«Торпедо-ЗИЛ», 2001, 10 матчей
«Спартак», 2004-2009, 42 матча, 3 гола

Кому-то наличие Дедуры в этом списке может показаться странным. Особенно болельщикам «Спартака», которые не раз хватались за голову после чудачеств Игнаса в обороне. Он не всегда был игроком основы, несколько раз переводился в дубль, но, согласитесь, их связка с Видичем действительно была одной из лучших в «Спартаке» 2000-х. Да и Дедура был по-настоящему командным игроком. Именно он в матче с «Москвой» первым полетел защищать Андрея Иванова, которому Баррьентос чуть не снёс голову ногами, за что получил красную карточку. Ну и не забываем про четыре серебра, завоёванные им в составе красно-белых.
Игнас Дедура (со штангой)

Игнас Дедура (со штангой)

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

9. Константин Васильев, Эстония


«Амкар», 2011-2014, 63 матча, 4 гола

Васильев – один из самых ярких персонажей в сборной Эстонии за последние годы. Круче него разве что защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван. В «Амкаре», в отличие от сборной, Константин на ведущих ролях не был. Тогда в Перми заправляли Пеев и его болгарские напарники. Васильев же не чурался черновой работы, добросовестно играл в подыгрыше. Забивал редко, но, если делал это, голы получались на загляденье. Вспомните хоть выстрел по воротам «Динамо».
Константин Васильев (первый из выходящих на поле игроков «Амкара»)

Константин Васильев (первый из выходящих на поле игроков «Амкара»)

Фото: Александр Кузьмин

8. Александр Колинько, Латвия


«Ростов», 2003-2004, 27 матчей, пропустил 36 мячей
«Рубин», 2005-2007, 69 матчей, пропустил 85 мячей
«Спартак-Нальчик», 2010, 8 матчей, пропустил 10 мячей

В начале 2000-х Колинько считался одним из самых перспективных вратарей с постсоветского пространства. Во всяком случае, абы кого в Англию не приглашают. На протяжении трёх лет Александр был основным в «Кристал Пэлас». Однако после конфликта с главным тренером (говорят, дело даже дошло до драки) на английской мечте голкипера был поставлен крест. Ходило много слухов о переходе Колинько в «Спартак», но в итоге Александру суждено было показать класс в «Ростове» и «Рубине». В этих клубах он провёл лучший этап карьеры. По крайней мере, в России. Дважды признавался лучшим игроком Латвии, ездил на Евро-2004, даже поиграл в ФНЛ. Судьба Колинько действительно необычна. В «Спартаке» он всё же оказался. Правда, не московском. Отыграв восемь матчей за «Нальчик», Александр провёл четыре сезона в «Балтике», вернулся на родину, где до 39 лет защищал цвета «Спартака» из Юрмалы, а по завершении карьеры стал его тренером.
Александр Колинько (справа)

Александр Колинько (справа)

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

7. Эдгарас Янкаускас, Литва


ЦСКА, 1996, 18 матчей, 9 голов
«Торпедо», 1997, 29 матчей, 10 голов

Много ли вы знаете футболистов, после отъезда из России побеждавших в Лиге чемпионов? Эдгарас Янкаускас находится в этом малочисленном элитном клубе. В нашей стране литовский нападающий провёл всего два сезона, но и по ним было видно, что парень из Прибалтики обладает большим талантом. За ЦСКА Эдгарас забивал в каждом втором матче, за «Торпедо» — в каждом третьем. Результативность Янкаускаса оценили за рубежом. В 1998-м он перебрался в «Брюгге» и следующие 12 лет мотался по всему миру. Завоевав трофеи в Португалии, Бельгии и Шотландии, выиграв Лигу чемпионов и Кубок УЕФА с «Порту», на закате карьеры Янкаускас вернулся в Россию, чтобы в футболке «Факела» заставить воронежских болельщиков ностальгировать.
Эдгарас Янкаускас

Эдгарас Янкаускас

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

6. Сергей Парейко, Эстония


«Ротор», 2001-2004, 51 матч, пропустил 77 мячей
«Томь», 2005-2010, 114 матчей, пропустил 142 гола
«Волга», 2013-2014, 19 матчей, пропустил 38 мячей

Вот про кого уж точно не скажешь, что он приехал в Россию только зарабатывать. Ни в «Роторе», ни в «Томи», ни в «Волге» от излишка финансов в тот период не страдали, зарплаты регулярно задерживали. Но Сергею Парейко всё это не мешало показывать отличную игру. Он не раз спасал свои команды на футбольном поле, пытался сделать это даже за его пределами. Например, на встрече с Владимиром Путиным подарил президенту шарф «Томи» в надежде на то, что он окажет клубу финансовую поддержку. По его же предположению, тот шарф наверняка где-то затерялся. Зато Парейко уж точно не затеряется в списке самых приметных легионеров в истории РФПЛ.
Сергей Парейко

Сергей Парейко

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

5. Робертас Пошкус, Литва


«Крылья Советов», 2002-2005, 80 матчей, 24 гола
«Зенит», 2005-2008, 22 матча, 3 гола
«Динамо», 2006, 5 матчей
«Ростов», 2007, 5 матчей

Многие болельщики из Петербурга наверняка внесут Пошкуса в список самых блеклых легионеров клуба в истории. В Северной столице карьера литовского форварда действительно пошла под откос. Зато интересующиеся футболом люди из Самары наверняка отзовутся о Робертасе исключительно в положительном ключе. Забивал он на их глазах много и на славу. В «Крыльях Советов» Пошкус поймал свою волну – «ловил кайф от футбола и от жизни в целом».
Робертас Пошкус (крайний справа)

Робертас Пошкус (крайний справа)

Фото: kc-camapa.ru

4. Гинтарас Стауче, Литва


«Спартак», 1988-1994, 32 матча, пропустил 24 мяча

В «Спартаке» Стауче оказался во многом случайно: перед матчами сборной негде было поддерживать форму, и молодой вратарь отправился в Москву. Ни на что особо не рассчитывал, но неожиданно так приглянулся тогдашнему тренеру красно-белых Константину Бескову, что подписал с клубом полноценный контракт, а из уст тренера услышал: «Сделаю из тебя нового Яшина». Фигурой масштаба Яшина Гинтарас не стал, зато провёл несколько мощных сезонов в «Спартаке», взял два послематчевых пенальти в финале Кубка России в 1994-м. Ну и заслужил любовь болельщиков. Сейчас Стауче – один из самых востребованных в России тренеров вратарей. За его плечами опыт работы с голкиперами «Спартака», «Динамо», «Терека» и «Амкара». С 2016 года работает с Акинфеевым и другими вратарями в национальной команде.

С Черчесовым от Москвы до Сочи
Гинтарас Стауче (в центре)

Гинтарас Стауче (в центре)

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

3. Эдгарас Чеснаускис, Литва


«Сатурн», 2006-2008, 52 матча, 10 голов
«Москва», 2008-2009, 35 матчей, 5 голов
«Динамо», 2010, 22 матча, 2 гола
«Ростов», 2011-2015, 49 матчей, 1 гол

Один из самых талантливых игроков из Прибалтики в истории РФПЛ. Моторный и техничный Чеснаускис эффектно вспахивал бровку за «Сатурн» и «Москву», чуть менее удачно – в футболках «Динамо» и «Ростова». В Ростове Эдгарас так и вовсе не играл полтора года, и не только по спортивным причинам. Не без доли скандальности расставался с «Сатурном» и «Динамо». Что случилось с «Москвой», наверное, напоминать не надо. Однако в первые годы карьеры в России Чеснаускис был одним из самых заметных легионеров чемпионата – его проходы и поставленный удар на Восточной наверняка помнят и сейчас.

Чеснаускис: ругаемся с Якубко из-за кризиса
Эдгарас Чеснаускис

Эдгарас Чеснаускис

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

2. Юрис Лайзанс, Латвия


ЦСКА, 2001-2005, 81 матч, 5 голов
«Торпедо», 2005, 9 матчей, 1 гол
«Ростов», 2006, 21 матч, 1 гол
«Кубань», 2007, 24 матча, 4 гола
«Шинник», 2008, 24 матча, 1 гол

Как и Колинько, Лайзанс вполне мог оказаться в Англии – у тогдашнего тренера сборной Латвии Гарри Джонсона было много контактов на острове. Однако судьба занесла Юриса в Россию, где ему суждено было стать чемпионом страны и выиграть Кубок УЕФА. Кстати, именно Лайзанс – первое приобретение Евгения Гинера в ЦСКА. Латвиец отплатил ему за доверие самоотверженной игрой и несколькими трофеями. После ухода из ЦСКА Юрис защищал цвета «Ростова», «Кубани» и «Шинника», где также показывал, как нужно вкалывать ради результата, хотя для многих Юрис так и остался талантливым молодым латвийцем, бегавшим от штрафной до штрафной в красно-синей футболке. Теперь Лайзанс сам ищет таланты – уже для «Краснодара».
Юрис Лайзанс (в центре)

Юрис Лайзанс (в центре)

Фото: fckrasnodar.ru

1. Дейвидас Шемберас, Литва


«Динамо», 1998-2001, 88 матчей, 2 гола
ЦСКА, 2001-2012, 254 матча, 2 гола
«Алания», 2012-2014, 46 матчей

Об успехах Дейвидаса долго рассказывать не стоит. Поклонники российского футбола, особенно фанаты ЦСКА, не понаслышке знают о вкладе Шембераса в победы «армейцев» в 2000-х – три чемпионства, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА были завоёваны при непосредственном участии Дейвидаса. Карьера Шембераса в России неразрывно связана с Валерием Газзаевым – в «Динамо», ЦСКА, а позже и в «Алании» литовец играл именно под его руководством. Если вы не успели застать игру Шембераса в России, вспомните, как играет Вернблум и умножьте эту агрессию и самоотдачу на два. Можно иметь много претензий к Шемберасу в вопросах дисциплины и чистоты игры, но в одном сомневаться не приходится – таких работяг и универсалов в нашем чемпионате можно пересчитать по пальцам.
Дейвидас Шемберас (в жёлто-чёрной футболке)

Дейвидас Шемберас (в жёлто-чёрной футболке)

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Гацкан и ещё 8 игроков, которых чаще всего удаляли в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 38
Теги
Александр Колинько Гинтарас Стауче Дейвидас Шемберас Игнас Дедура Константин Васильев Сергей Парейко Эдгарас Чеснаускис Эдгарас Янкаускас Юрис Лайзанс Фото
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