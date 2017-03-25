«Маракана» встречает Самбу. Как «Спартак» сыграл без сборников

Оценивать игру «Спартака» в Белграде очень сложно. Даже комментатор «Матч ТВ» уходил от словосочетания «контрольный матч», предпочитая слово «праздничный». От поездки в Белград выиграла не команда, а болельщики: они нанесли в Сербию дружеский визит, прошлись по центру города перед матчем и вместе распевались на стадионе.Футбольная составляющая матча «Спартака» в Белграде — на втором плане. От поездки в Сербию выиграла не команда, а болельщики – они приехали с дружеским визитом, прошлись по центру Белграда перед матчем, вместе распевались на стадионе. Сербы, скандирующие «Вперёд, «Спартак» Москва», – это главное, что нужно знать о матче, в котором вместе пели, жгли файеры, в котором представители двух команд тепло общались весь перерыв. Даже комментатор «Матч ТВ» уходил от традиционной формулировки «контрольный матч», предпочитая называть игру праздничной.Но рассказать о футболе всё равно нужно, тем более что с московского дивана белградскую атмосферу сложно прочувствовать, так что из проигравших в «праздничном матче» главным победителем стал. Оставшись без игроков, разлетевшихся по национальным сборным, Каррера протестировал схему 3-5-2, по которой «Спартак» не играл в официальных матчах с августа, и проверил в деле экспериментальную, но вполне жизнеспособную атакующую связку. Из глубины им помогали два хавбека из «Спартака-2» —, которые, на мой скромный вкус, уже переросли уровень второй команды, но ещё не доросли до первой.Мельгарехо и Давыдов вместе выходили на поле в Самаре, когда «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» — 0:4, и позитивных подвижек в их взаимодействии, увы, нет. Лишь однажды за матч они сыграли как настоящая связка форвардов: Давыдов получил мяч из глубины, резко поднял голову и в касание попробовал выдать передачу вразрез на Мельгарехо, который не дотянулся до мяча. Парагваец забил, апоучаствовал в создании гола «Црвене Звезде», но в том же голе молодой игрок «Спартака» обнажил серьёзный недостаток – на уровне выше, чем в ФНЛ, он медленнее думает и чаще передерживает мяч.На скриншоте видно, что ситуация для Давыдова уже тупиковая – сразу три защитника «Звезды» атаковали Дениса на коротком пространстве, придумать вариант с продвижением мяча вперёд было сложно, и единственно возможным развитием атаки было подключение Тимофеева вторым темпом. Артём подал на левый край штрафной, где открылся Ещенко (обратите внимание на скриншоте, что Ещенко готов ко второму темпу атаки и находится в левой половине штрафной в одиночестве), дальше была скидка на Мельгарехо, которую было сложно запороть.«Спартак» реализовал первый по-настоящему острый момент, и больше таких возможностей у ворот «Звезды» не возникало. Москвичи пытались традиционно начинать атаки через длинные передачи, и модуль 3-5-2 подразумевает наличие хотя бы одного нападающего, способного зацепиться за верховой мяч. Обычно роль таргетмена у «Спартака» успешно исполняет Зе Луиш, подписанный зимойтоже умеет играть в подобной роли, но Мельгарехо и Давыдов для этого совершенно непригодны. Если бы Адриано подошёл к выезду в Белград полностью здоровым, эксперимент с 3-5-2 вышел бы любопытнее.В защите Каррера тоже проверил жизнеспособное сочетание: тройку центральных защитников составили, фланги закрывали, причём Ещенко вышел слева, а не справа, как стало привычно в нынешнем сезоне. При начале атак вниз постоянно смещался Фернандо, при этом Боккетти и Маурисио уходили на фланги, а Ещенко с Тигиевым поднимались чуть ли не на одну линию к нападающим. В первом тайме «Црвена Звезда» забила шальным дальним ударом от Канга, но ещё дважды ловила свободные коридоры как раз между Ещенко и левым центральным защитником — Боккетти.Второй гол организовал лично, пустившись чеканить мяч перед своей штрафной и подарив его. Возможно, Каррера пробовал протестировать Таски в роли главного центрального защитника, но игрок, лучше всех из спартаковцев готовый к такой роли, уехал в сборную России без игровой практики. Хотя ради такого опытаточно пригодился бы и Каррере, и «Спартаку». Таски имеет потенциал ведущего защитника, готового страховать партнёров, какв «Ростове», однако испанец очень редко допускает подобные системные сбои – самый центральный защитник в тройке должен играть проще.В концовкепроверил троих из четверых африканских новичков, подписанных «Спартаком» этой зимой. Замбиецбез доли юмора говорил в интервью «Чемпионату», что ему нужно два-три матча, чтобы подняться в основу красно-белых. Возможно, так думают все новички, но пусть они придержат коней – африканцам всё-таки далеко до товарищей по основе «Спартака». Найденный в Португалии Самбу, войдя в игру, слишком долго думал с мячом и неоправданно шёл в обводку, Сакала и Нимели смотрелись лучше, но выделялись в первую очередь стремлением обыгрывать, а не игрой на команду. Цельного впечатления они пока не оставили, хотя для такого впечатления нужно больше времени, чем один неполный тайм в Белграде.На сербской «Маракане» тренерский штаб получил пищу для размышлений, но вряд ли откровенно недоволен поездкой. Главным в Белграде всё равно стал не тактический рисунок «Спартака», а праздник для фанатов.