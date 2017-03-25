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175 лет назад 2016
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«Црвена Звезда» – «Спартак» — 2:1
Фото: spartak.com
Текст: Сергей Титов

«Маракана» встречает Самбу. Как «Спартак» сыграл без сборников

Понятное дело, матч «Спартака» в Белграде стал в первую очередь болельщицким праздником, но кое-какие выводы после матча напрашиваются.
25 марта 2017, суббота. 23:00. Футбол
Оценивать игру «Спартака» в Белграде очень сложно. Даже комментатор «Матч ТВ» уходил от словосочетания «контрольный матч», предпочитая слово «праздничный». От поездки в Белград выиграла не команда, а болельщики: они нанесли в Сербию дружеский визит, прошлись по центру города перед матчем и вместе распевались на стадионе.
Товарищеские матчи (клубы)
25 марта 2017, суббота. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Мельгарехо – 25, 1:1 – Канга Каку – 44, 2:1 – Милич – 55

Футбольная составляющая матча «Спартака» в Белграде — на втором плане. От поездки в Сербию выиграла не команда, а болельщики – они приехали с дружеским визитом, прошлись по центру Белграда перед матчем, вместе распевались на стадионе. Сербы, скандирующие «Вперёд, «Спартак» Москва», – это главное, что нужно знать о матче, в котором вместе пели, жгли файеры, в котором представители двух команд тепло общались весь перерыв. Даже комментатор «Матч ТВ» уходил от традиционной формулировки «контрольный матч», предпочитая называть игру праздничной.

Но рассказать о футболе всё равно нужно, тем более что с московского дивана белградскую атмосферу сложно прочувствовать, так что из проигравших в «праздничном матче» главным победителем стал Массимо Каррера. Оставшись без игроков, разлетевшихся по национальным сборным, Каррера протестировал схему 3-5-2, по которой «Спартак» не играл в официальных матчах с августа, и проверил в деле экспериментальную, но вполне жизнеспособную атакующую связку МельгарехоДавыдов. Из глубины им помогали два хавбека из «Спартака-2» — Тимофеев и Леонтьев, которые, на мой скромный вкус, уже переросли уровень второй команды, но ещё не доросли до первой.

Мельгарехо и Давыдов вместе выходили на поле в Самаре, когда «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» — 0:4, и позитивных подвижек в их взаимодействии, увы, нет. Лишь однажды за матч они сыграли как настоящая связка форвардов: Давыдов получил мяч из глубины, резко поднял голову и в касание попробовал выдать передачу вразрез на Мельгарехо, который не дотянулся до мяча. Парагваец забил, а Денис Давыдов поучаствовал в создании гола «Црвене Звезде», но в том же голе молодой игрок «Спартака» обнажил серьёзный недостаток – на уровне выше, чем в ФНЛ, он медленнее думает и чаще передерживает мяч.
На скриншоте видно, что ситуация для Давыдова уже тупиковая – сразу три защитника «Звезды» атаковали Дениса на коротком пространстве, придумать вариант с продвижением мяча вперёд было сложно, и единственно возможным развитием атаки было подключение Тимофеева вторым темпом. Артём подал на левый край штрафной, где открылся Ещенко (обратите внимание на скриншоте, что Ещенко готов ко второму темпу атаки и находится в левой половине штрафной в одиночестве), дальше была скидка на Мельгарехо, которую было сложно запороть.

«Спартак» реализовал первый по-настоящему острый момент, и больше таких возможностей у ворот «Звезды» не возникало. Москвичи пытались традиционно начинать атаки через длинные передачи, и модуль 3-5-2 подразумевает наличие хотя бы одного нападающего, способного зацепиться за верховой мяч. Обычно роль таргетмена у «Спартака» успешно исполняет Зе Луиш, подписанный зимой Луис Адриано тоже умеет играть в подобной роли, но Мельгарехо и Давыдов для этого совершенно непригодны. Если бы Адриано подошёл к выезду в Белград полностью здоровым, эксперимент с 3-5-2 вышел бы любопытнее.

В защите Каррера тоже проверил жизнеспособное сочетание: тройку центральных защитников составили Боккетти, Таски и Маурисио, фланги закрывали Ещенко и Тигиев, причём Ещенко вышел слева, а не справа, как стало привычно в нынешнем сезоне. При начале атак вниз постоянно смещался Фернандо, при этом Боккетти и Маурисио уходили на фланги, а Ещенко с Тигиевым поднимались чуть ли не на одну линию к нападающим. В первом тайме «Црвена Звезда» забила шальным дальним ударом от Канга, но ещё дважды ловила свободные коридоры как раз между Ещенко и левым центральным защитником — Боккетти.

Второй гол организовал лично Сердар Таски, пустившись чеканить мяч перед своей штрафной и подарив его Ричмонду Боачи. Возможно, Каррера пробовал протестировать Таски в роли главного центрального защитника, но игрок, лучше всех из спартаковцев готовый к такой роли, уехал в сборную России без игровой практики. Хотя ради такого опыта Георгий Джикия точно пригодился бы и Каррере, и «Спартаку». Таски имеет потенциал ведущего защитника, готового страховать партнёров, как Сесар Навас в «Ростове», однако испанец очень редко допускает подобные системные сбои – самый центральный защитник в тройке должен играть проще.

В концовке Массимо Каррера проверил троих из четверых африканских новичков, подписанных «Спартаком» этой зимой. Замбиец Фэшн Сакала без доли юмора говорил в интервью «Чемпионату», что ему нужно два-три матча, чтобы подняться в основу красно-белых. Возможно, так думают все новички, но пусть они придержат коней – африканцам всё-таки далеко до товарищей по основе «Спартака». Найденный в Португалии Самбу, войдя в игру, слишком долго думал с мячом и неоправданно шёл в обводку, Сакала и Нимели смотрелись лучше, но выделялись в первую очередь стремлением обыгрывать, а не игрой на команду. Цельного впечатления они пока не оставили, хотя для такого впечатления нужно больше времени, чем один неполный тайм в Белграде.

На сербской «Маракане» тренерский штаб получил пищу для размышлений, но вряд ли откровенно недоволен поездкой. Главным в Белграде всё равно стал не тактический рисунок «Спартака», а праздник для фанатов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Црвена Звезда
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25 марта 2017, суббота
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