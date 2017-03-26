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175 лет назад 2016
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Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Команду Черчесова проверяют на допинг. Обзор дня

Проверка футболистов сборной России на допинг, товарищеский матч «Спартака» и трансферные слухи – в обзоре новостей дня.
26 марта 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче


«Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1.

В середине первого тайма отличный заброс прошёл налево, куда на край штрафной забежал Андрей Ещенко, тот скинул мяч в центр, а Лоренсо Мельгарехо расстрелял ворота головой. На 44-й минуте ошибка красно-белых на своей половине поля позволила Гуэлору Канга Каку без сопротивления нанести удар издали, мяч от правой штанги влетел в ворота.

В дебюте второго тайма спартаковцы оставили совершенно одного Неманью Милича, и он с пары метров расстрелял ворота гостей.
Товарищеские матчи (клубы)
25 марта 2017, суббота. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Мельгарехо – 25, 1:1 – Канга Каку – 44, 2:1 – Милич – 55

РФС подтвердил, что сборную России проверят на допинг


РФС подтвердил, что сборную России проверят на допинг в преддверии контрольного матча с Бельгией (28 марта).

«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА и уполномоченной проводить проверку игроков команд — участников предстоящего в России Кубка конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.

Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», — информирует сайт РФС.

«Валенсия» интересуется Бибрасом Натхо


Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов «Валенсии». Испанский клуб рассматривает кандидатуры нескольких игроков для усиления полузащиты в летнее трансферное окно, и израильский футболист вошёл в их число, информирует Fichajes.

Контракт Натхо с ЦСКА рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне РФПЛ 29-летний игрок провёл 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Эменике хочет вернуться в РФПЛ и начал поиски российского клуба


Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который нынче выступает за «Фенербахче», собирается летом покинуть турецкий клуб, сообщает sporx.com.

По информации источника, 29-летний нигерийский футболист уже начал поиски новой команды и хочет вернуться в российскую Премьер-Лигу. Отмечается, что агент игрока уже предпринял попытки провести переговоры с некоторыми российскими клубами.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь – в основе) и забил три гола.

Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко договорился о переходе в клуб РФПЛ


Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что правый защитник сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко летом перейдёт в один из клубов российской Премьер-Лиги. В товарищеском матче со сборной России 27-летний футболист, выступающий за бельгийский «Сент-Трюйден», отыграл 90 минут.

«Накануне молодая команда Кот-д’Ивуара переиграла сборную России в Краснодаре. Перед матчем я говорил, что российским клубам стоит обратить внимание на ивуарийских футболистов. В частности, голевой передачей отметился 23-летний защитник Серж Канон, которого я бесплатно предлагал «Краснодару». К сожалению, «Краснодару» оказался не нужен футболист, который может сыграть как центральный защитник, так и на левой бровке, что является очень дефицитной позицией во всей Европе. Сейчас Канон играет в голландском чемпионате. Я предлагал его бесплатно и «Локомотиву», но там мне сказали, что он очень медленный. Однако в матче Россия — Кот-д’Ивуар «очень медленный» центральный защитник Канон без особых проблем закрыл на левой бровке очень быстрого Самедова.

Мне приятно, что после матча Россия — Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идёт речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдёт в эту команду, причём в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — «Брондбю», — рассказал Селюк «Чемпионату».

ФИФА убрала памятную табличку с именем Блаттера из штаб-квартиры в Цюрихе


ФИФА убрала мемориальную табличку с именем бывшего президента организации, Йозефа Блаттера, из штаб-квартиры в Цюрихе, сообщает AP News.

Табличка с именами членов руководства организации, включая Блаттера, была установлена в 2007 году в зоне приёма гостей после открытия штаб-квартиры ФИФА, на строительство которой было потрачено около $ 200 млн.

Блаттер на конгрессе ФИФА в мае 2015 года был переизбран на очередной президентский срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. В конце 2015 года Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбола на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию Блаттера и Платини до шести лет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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