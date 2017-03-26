Роналду сделал дубль, юноша подвёл Блинда. Пять событий игр отбора ЧМ-2018

У Нидерландов нет защитников

Роналду забил, как на Евро

В национальной команде появился 17-летний защитник «Аякса» Матейс Де Лигт. Он попал в основу «оранжевых» и стал самым молодым дебютантом сборной Нидерландов за последние 86 лет.

Витселя утомили греки

Тяжёлая ничья бельгийцев. Аксель Витсель, сыгравший 90 минут, и его партнёры оставили массу сил перед визитом в Россию.

Жуткий дебют Криушенко

Сборная Швеции доказывает, что способна быть конкурентоспособной и без Златана Ибрагимовича.

Невесёлые приключения Чипполин

Полуфиналиста ЧМ-2014 сборную Нидерландов продолжает трясти, словно на американских горках. Сегодня она проиграла в Болгарии и опустилась на четвёртое место в группе. Правда, в Софии голландцы вынуждены были играть без двух травмированных центральных защитников –. В этой связи в национальной команде появился 17-летний защитник «Аякса». Он попал в основу «оранжевых» и стал самым молодым дебютантом сборной Нидерландов за последние 86 лет. У Де Лигта даже на профессиональном уровне за клуб из Амстердама наберётся всего-то полтора десятка матчей.Тренеррискнул поставить Де Лигта – и сам себе навредил. Нападающий польской «Погони»забил два гола за 20 минут именно в результате промахов юного новичка. В первом случае Де Лигт позиционно ошибся и уступил мяч Делеву после длинной передачи, а при втором голе защитник «Аякса» не накрыл болгарина, когда тот бил по воротам из-за штрафной. В перерыве Де Лигта заменили. Наверное, у нас за такие эксперименты тренеру оторвали бы голову, но это Нидерланды…За сборную Болгарии сыграли защитник «Амкара»и полузащитник «Спартака»Сборные Португалии и Венгрии играли между собой летом на групповом этапе Евро-2016. Тогда будущие чемпионы Европы выдали на пару с венграми сверхрезультативный матч, который завершился со счётом 3:3. Лидеры команди экс-динамовецоформили дубли, а болельщики покидали трибуны довольными шоу.Но теперь португальцев ничья точно не устраивала, поскольку часом ранее занимающая первое место в группе сборная Швейцарии одержала пятую победу в пяти турах и оторвалась от главного конкурента на шесть очков. Хозяева постарались быстро схватить быка за рога. Командавыдала мощный первый тайм и по истечении трети игры забила два гола. Нападающий «Реала» поучаствовал в обоих забитых мячах. Сперва португальцам удалась комбинация с участием Роналду,и замкнувшего прострел слева, а затем Криштиану точно пробил в нижний угол из-за штрафной.В конце концов, Роналду опять наиграл на дубль. Во втором тайме он поразил цель хитрым ударом со штрафного с отскоком мяча от земли. Португальцы никогда не проигрывали венграм, сегодня они продлили успешную серию.Сборная Бельгии – самая результативная сборная этого отборочного цикла, забившая 21 гол за четыре стартовых матча. Через несколько дней мы ждём командув России на товарищеский матч, а сегодня лидер группы H должен был одержать пятую победу в пяти турах. Хотя бельгийцы выходили на домашнюю встречу с греками без травмированных, их превосходство в классе над соперником не вызывало сомнений.Тем не менее, всё с самого начала пошло не плану тренерского штаба хозяев. В предыдущей квалификации Евро-2016 сборная Греция была главным объектом для шуток и насмешек, однако с приходом на пост наставника команды немцагреки вспомнили, что умеют играть в футбол. Они выдержали напор фаворита до перерыва, а на 46-й минутеоткрыл счёт. Форвард «Бенфики» избежал офсайда, получив мяч после скидки партнёра, и реализовал выход один на один.Гости потеряли из-за удалений двух игроков, но едва не сотворили сенсацию. Лишь за минуту до окончания основного времени, когда у сборной Греции было ещё десять футболистов на поле, бельгийцы ушли от поражения.забил потрясающий гол: принял мяч на грудь в сложной ситуации, после чего сумел нанести точный удар. Тяжёлая ничья бельгийцев., сыгравший 90 минут, и его партнёры оставили массу сил перед визитом в Россию.Дебют бывшего главного тренера «Сибири», финалиста Кубка России – 2010на посту наставника сборной Беларуси получился очень плохим. Наши соседи потерпели третье поражение в пяти турах, уступив на выезде сборной Швеции с крупным счётом 0:4. И без того минимальные шансы белорусов побороться за попадание на чемпионат мира сведены теперь, по сути, к нулю.Тем временем для хозяев это уже третья победа в отборочном цикле. Сборная Швеции доказывает, что способна быть конкурентоспособной и без. Героем матча в Стокгольме можно назвать выдающего сильный сезон. Атакующий полузащитник «Лейпцига» открыл счёт, реализовав пенальти за фол против, а вскоре после перерыва оформил дубль. Правда, во втором случае ему помог голкипер гостей, который допустил грубейшую ошибку и пропустил курьёзный мяч.В стартовом составе сборной Беларуси сыграли защитникииз «Краснодара» ииз «Оренбурга», а ещё один представитель «Оренбурга» полузащитниквышел на замену. У шведов все 90 минут отыграл защитник «Красндора», а его одноклубникпоявился на поле только в самой концовке.Писать о том, что национальная команда Гибралтара бьёт антирекорды по пропущенным голам, уже банально. Вряд ли можно было ждать чего-то другого от новичка профессионального футбола на уровне сборных. Поражение со счётом 0:5 в Боснии и Герцеговине ещё не худшее, что случилось с представителем британской территории на испанской земле. Били и сильнее.Нельзя пройти мимо другого факта из жизни сборной Гибралтара. Впервые в отборочном матче чемпионата мира в её составе сыграли три защитника по фамилии Чиполина. 34-летний капитан команды Рой, 29-летний Джозеф и 22-летний Кеннет представляют один клуб – «Линкольн», доминирующий в национальном чемпионате. Несложно догадаться, что все они родственники. Дебютировавший в этом отборочном цикле Кеннет – младший брат Джозефа. А, который в свободное от футбола время работает в Гибралтаре таможенником, является их двоюродным братом. Возможно, родственные связи поспособствовали тому, что аутсайдер не пропустил больше.Пока «приключения Чипполин» в Европе безрадостные, однако братьям будет что вспомнить. Кстати, в заявке сборной Гибралтара на игру с Боснией и Герцеговиной находились также два игрока по фамилии Кашаро и пара Эрнандесов. Может, английский тренерхотел таким образом сбить соперника с толку?