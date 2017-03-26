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175 лет назад 2016
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Алан Прудников (справа) и Вадим Барламов
Фото: «Матч ТВ»
Текст: Михаил Георгиев

«Людям нужен шанс». Кто и зачем придумал шоу «Кто хочет стать легионером»?

Автор идеи шоу «Кто хочет стать легионером?» Алан Прудников – о целях проекта, истории его создания, кастингах, тренерах и многом другом.
26 марта 2017, воскресенье. 09:00. Футбол
Сегодня на «Матч ТВ» стартует шоу – «Кто хочет стать легионером?». Это абсолютно новый продукт, не имеющий на данный момент аналогов в мире. Суть шоу в том, что обычные люди, увлекающиеся футболом, будут соревноваться с профессиональными футболистами. Идея проекта принадлежит Алану Прудникову.

История в фотографиях. Алексей Прудников

Алан Прудников — сын известного в прошлом вратаря Алексея Прудникова, сам тесно связан с футболом. Он уже имеет солидный опыт работы в агентской сфере. Именно Прудников привозил в Россию Рууда Гуллита, который в 2011 году трудился в «Тереке». При его посредничестве в «Манчестер Сити» перешёл полузащитник Александр Зинченко. Также он представляет интересы ряда других игроков. И вот теперь Алан решил реализовать совершенно иной по форме проект. На спортивном телевидении.

— Это футбольный проект, с акцентом на селекцию, — рассказал Прудников «Чемпионату». — Мы провели кастинги в разных городах России. Просмотрели несколько тысяч ребят, из которых отобрали 50 лучших. 25 из них заехали на базу и будут жить в условиях, максимально приближенными к тем, в которых работают профессиональные футболисты. Ещё 25 остались в запасе. Когда основные будут выбывать, шанс будет даваться ребятам из запасной обоймы. Весь процесс проходит под пристальным вниманием генерального менеджера проекта Валерия Карпина. А тренируются ребята под руководством известного в прошлом футболиста Сергея Юрана и его тренерского штаба. Тренерский штаб тоже полноценный, как в настоящем футбольном клубе. Туда входят помощники тренера, тренеры вратарей, тренер по физподготовке, массажисты, врачи, администраторы. Одним словом, всё как у профессиональной команды!

— Как появилась идея шоу?
— Чуть более двух лет назад мой друг Вадим Барламов — соавтор проекта — вернулся из Америки. Он заразил меня историями о том, как проходят просмотры футболистов в Штатах. Мы доработали эту систему. Много думали, как реализовать процесс просмотров в России и СНГ, обсуждали это чуть ли не каждый день. В конечном итоге всё переросло в идею создания шоу. Мы промониторили все похожие проекты в мире, учли их ошибки. И в итоге создали абсолютно уникальную схему как просмотров, так и самого шоу. Нам предлагали реализовать этот проект в других странах, но мы хотели сделать его впервые именно в России.

Так сложилось, что впоследствии мы предложили проект каналу «Матч ТВ». Появился замечательный спонсор в лице Gillet. Представители компании сами выбрали наш проект и профинансировали наше шоу. Мы признательны Тине Канделаки и каналу «Матч ТВ», что обратили на наше шоу внимание и не остались в стороне. Очень надеемся, что на одном сезоне это сотрудничество не закончится и мы дадим всем желающим шанс попасть в профессиональный футбол.

— В каких регионах вы провели просмотры?
 — Мы остановились на восьми городах. Это Симферополь, Сочи, Ростов, Грозный, Владикавказ, Калининград, Санкт-Петербург и Москва.

— Почему были выбраны именно они?
— Во-первых, нужны были места, подходящие по климатическим условиям. Погода должна была позволять работать в комфортных условиях как участникам, так и съёмочной группе. Ведь сроки нас поджимали. Также было важно, чтобы местные власти не препятствовали проведению кастингов на открытом воздухе.
Уже сейчас я получаю по несколько звонков в день. От губернаторов, мэров и разных высокопоставленных лиц, которые очень хотят, чтобы мы просмотрели ребят в их регионах. Заявки исчисляются уже тысячами.

— Если начнётся второй сезон, в какие регионы России вы отправитесь?
— Очень бы хотелось начать второй сезон с Хабаровска и Владивостока, а также побывать на Алтае и в Сибири. В идеале хочется охватить 36 городов.

— Какая цель у вашего проекта?
— Трудно одним словом выразить все цели, которые мы преследуем мы в проекте. Но главным толчком стала боль от того, что тысячи ребят системно каждый год по тем или иным причинам оказываются за бортом профессионального спорта. Вы и представить не можете, сколько каждый месяц я и мои друзья агенты в повседневной жизни получаем сообщений и звонков о том, что кто-то по тем или иным причинам не может получить шанс.
Вот именно этот шанс мы хотим дать всем желающим. А самый главный результат мы уже получили. Если бы вы только видели, с какими глазами ребята отдаются на поле. И как на кастинге они сквозь пот и кровь доказывали, что именно они достойны выхода в финал.

— Вам легко удалось найти общий язык с телевизионными людьми?
— Нам в этом плане очень повезло. Продакшн в лице Аллы Куракиной очень быстро находит общий язык между представителями спорта и телевидением. Можно сказать, в этом плане у нас полная гармония. Есть правильное понимание, как должен выглядеть наш общий проект.

— Кто входит в ваш штаб селекционеров?
— В кастинги по городам России вовлечён Олег Ширинбеков. Ныне он тренер, а раньше был замечательным футболистом «Торпедо» и сборной СССР. Также он долгое время отвечал за селекцию в футбольном ЦСКА. Кроме него этого Равиль Сабитов, бывший игрок «Динамо» и «Локомотива», в прошлом тренер юношеской и олимпийской сборной России. Ещё Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России, который в своё время признавался лучшим игроком чемпионата России. Про Вадима Барламова я уже рассказывал. До недавних пор он был агентом ФИФА, в последние 10 лет работал в США. Всё проходило под контролем генерального менеджера проекта — Валерия Карпина, который не нуждается в представлении. А на финальном кастинге в Москве уже 6 скаутов принимали участие в отборе 50 лучших.
Ведущим проекта стал Евгений Савин, чему мы очень рады. Женя с самого начала очень сильно проникся проектом и искренне переживает за ребят. Его подход является отражением того, каким мы хотим видеть наш проект.

— Из каких регионов у вас больше всего ребят?
— За время проекта на кастинге было много интересных футболистов. Даже из-за границы — из Испании, Франции, африканских стран. Разумеется, много было представителей из стран СНГ и со всей России. Особенно порадовало, что в финальную часть прошло много ребят, которые представляют Студенческую лигу России. Это говорит о том, что у нас сильно развивается студенческий футбол. За ним будущее. Возможно, именно эта лига будет тем плацдармом для ребят, которые выпадают из системы футбольных школ и после них не могут себя найти. Яркий пример тому — Андрей Аршавин, который именно из студенческой команды попал в большой футбол.

— У вас уже есть любимчики, которые смогут повторить путь, например, Александра Зинченко?
— Любимчики есть, но их имена я раскрывать не буду. Надеюсь, что они достойно пройдут весь путь до финала и на них обратят внимание специалисты. Тот же Зинченко для них замечательный пример. Саша за короткий период прошёл путь от любителя до профессионала.

— Что ждёт ребят в конце шоу? Какой главный приз?
— На протяжении всего шоу футболисты будут участвовать в матчах. Я и Вадим Барламов приглашаем на них скаутов, руководителей клубов, спортивных директоров со всего мира. Они обязательно будут присутствовать на играх. И в конце шоу после финального матча клубы, участвующие в проекте, предложат лучшим из лучших заключить контракты или пройти просмотры в своих командах. А самый главный приз, я надеюсь, это то, что ребята приобретут неоценимый опыт и больше не станут опускать руки. Наоборот, будут идти к своей мечте попасть в большой футбол и стать профессиональным футболистом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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