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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Чему сборной России нужно поучиться у Андорры и Фарер

5 простых вещей, которые помогут нашей сборной стать лучше. Или хотя бы более любимой.
26 марта 2017, воскресенье. 11:00. Футбол
Так получилось, что субботним вечером я смотрел матч сборных Андорры и Фарерских островов, который закончился со счётом 0:0. Этому, конечно, трудно найти оправдание. Видимо, профессиональная деформация. Как бы там ни было, занятие оказалось очень поучительным. Хочется поделиться некоторыми наблюдениями.

Для начала – коротко – об участниках матча. Просто чтобы дать представление.

Сборную Фарер со сборной Андорры многое роднит. Не только то, что обе команды представляют карликовые государства, есть и другие общие черты. Например, обе в октябре получили по шесть голов от португальцев. И те и другие всё ещё находятся в рейтинге ФИФА ниже России. Правда, Фарерские острова уже недалеко: на 82-м месте, и поднимаются (мы на 60-м и опускаемся). Андорра России не угрожает: она в рейтинге ниже всех, ниже Фиджи. Главное, что объединяет эти сборные: обе, при всех отличиях, очень чётко осознают своё место в футбольном мире. Оно невелико, и находится далеко от центра.


Это осознание было хорошо заметно по ходу матча и стало причиной появления статьи. Обычно, когда речь заходит об ориентирах, в пример сразу приводят кого-то недосягаемого. Владеть мячом? Как «Барселона». Болеть за свою команду? Как болеют на «Энфилде». Молодёжь должна быть талантливой, как… вставьте самое талантливое поколение. Как у бельгийцев, например. Но учиться у (недосягаемых) лучших – не единственный вариант. Вообще-то учиться можно у всех. В частности, у этих команд – тому, как осознавать своё место в футболе.

Сборная России по топтанию на месте. Мы снова проиграли средней команде

1. Играть смело


Да, матч был, мягко говоря, не классным. Скорость, техника, атлетизм — всего этого игрокам не хватало. Но. Марсио Виейра смело пошёл в обводку на троих соперников на левом фланге. Потерял мяч, вступил в отбор, снова пошёл в обводку. И добился своего. Жорди Алаез не сумел принять мяч в штрафной и попытался ударить через себя. Футболист сборной Андорры. Через себя. И он попал по мячу.

Людовик Клементе, как только увидел возможность для дальнего удара, плюнул из-за пределов штрафной. Не стал улучшать позицию, доводить до верного, как это часто делают игроки нашей сборной — так часто, что иногда это похоже на попытку спрятаться или уйти от ответственности. Клементе не боится ответственности, и его бесхитростный удар попал в защитника. Но он не расстроился и через пару минут ударил опять.

Ильдефонс Лима плохо делает диагональные пасы. Но он всё равно пытается, и на 89-й минуте его заброс нашёл партнёра в чужой штрафной – и случился опасный момент.

Это просто смелость. Они всё время пытаются показать лучшее, на что способны: в борьбе, дриблинге, ударах. Способны на немногое, но продолжают пытаться. И иногда что-то получается. Вот Андорра отбилась от Фарер. Не проиграла явному фавориту, ведь между ними в рейтинге почти такая же разница, как между Фарерами и Бразилией. Нужна смелость.

2. Получать удовольствие


Звучит банально. Но попробуйте себе представить, каково это – быть игроком сборной Андорры. То есть всегда проигрывать. Разница только в степени унизительности счёта. Кажется, что это занятие для мазохистов. В чём удовольствие-то? В преодолении. В том, чтобы доказать, что и карлик может прыгнуть выше головы. Было видно, что футболисты Андорры получали удовольствие от матча. Может, не от самого футбола, а от того, как преодолевали себя. Они играли грубовато. Не опускали ноги в подкатах, били в кость, отмахивались. Пожалуй, сборная Фарер быстрее нашла бы себе поклонников. Но в грубости игроков Андорры можно найти тот же смысл, что и в попытках дриблинга Марсио Виейры. Они завелись, играли на кураже. В защите у своей штрафной, плохо попадая по мячу, но на кураже. Необязательно быть технарём, чтобы игра доставляла удовольствие. Необязательно побеждать. Достаточно знать, что сделал на поле всё, что мог. И это приводит нас к следующему уроку.

3. Не думать о результате


Этот урок для всех, в том числе для болельщиков. Над футболистами сборной России в Интернете смеются так, как будто это худшие спортсмены в истории вселенной, но при этом часто от них продолжают (часто неоправданно) ждать побед. Почему? Стоит определиться: или «брёвна, поленья» или «фуу, позор». Одно из двух. Если брёвна, тогда в поражениях никакого позора нет, это нормально. Болеть за сборную России образца лета-2008 вообще-то легко. С этим и глоры справятся. Как насчёт поддержки, когда всё хуже некуда? Мы всё-таки болеем за победы или болеем за своих? Или без побед сборная не интересна?

В Андорре и на Фарерских островах в сумме живёт меньше людей, чем в Южном Бутово. Так что для Андорры (45 тыс. жителей), полторы тысячи болельщиков на матче – это много. Особенно если учесть ноль набранных на тот момент очков и разницу мячей 1:13. А вот так болели за гостей зрители, которые пролетели пару тысяч километров, чтобы поддержать Фареры на матче против аутсайдера:


Но это обоюдный процесс. Для той самой поддержки «за своих» нужно видеть, что все силы остались на поле. В матче Андорры и Фарер ко второму тайму было добавлено четыре минуты. Гости играли в меньшинстве. Хозяева, которые отбивались большую часть матча, показывали арбитру, что гости тянут время, надо добавить ещё! Они пропустили контратаку и могли проиграть – настолько увлеклись. Это важнее, чем итоговый результат. И да, если ты знаешь, что сделал всё, что мог, и знаешь, что болельщики тоже это знают, – проигрывать не страшно. Спросите мужчин из «Ростова».

Огромная (и избитая) проблема нашей сборной в том, что игроки боятся ошибиться. Они так боятся ошибиться, что в итоге вообще не рискуют. И часто всё равно проигрывают. Лучше уж рисковать. Ошибки от старания гораздо проще принять, чем ошибки от «как бы чего не вышло». Если результата нет в любом случае, зачем ставить его на первое место?

Если всё время бояться допустить ошибку, ты не только не выиграешь – ты и не вырастешь.

4. Расти


Можно постоянно повторять себе «ты должен», но ничего не выйдет. Это необязательно значит, что ты ни на что не способен, причина может быть и в другом. Например в том, что вдалбливание задачи отнимает столько времени и сил, что их не остаётся на реализацию. Чтобы стать лучше, нужно всё время делать, а не всё время ставить задачу.

Нельзя прыгнуть выше головы простым усилием воли. Ок, можно, но не систематически и точно не в том случае, если у тебя проблемы с характером. Игроки сборной России слышат о том, как опозорятся на чемпионате мира, из каждого утюга. Одновременно из соседнего утюга доносятся голоса о том, что нельзя подвести страну. Это действительно серьёзное давление. И времени на то, чтобы радикально изменить уровень сборной, уже не осталось. Надо это просто принять. И дать больше играть. Дать поиграть всем. Кстати, Черчесов так и делает, но без выполнения предыдущих трёх пунктов это не работает.

Что не так с игрой сборной России в три центральных защитника

Чтобы сработало, нужно расслабиться, понять, что о результате пора забыть, заиграть смело. Может, влететь кому-то с неприличным счётом (скажем, Месси или Неймар забьёт парочку в товарняке где-нибудь в Казани) и обыграть кого-то за счёт везения. Если всё время бояться допустить ошибку, ты не только не выиграешь – ты и не вырастешь. Чтобы расти, надо играть и ошибаться. Только выполнение этих четырёх пунктов приведёт к главному:

Чтобы стать лучше, нужно всё время работать, а не всё время ставить задачу.

5. Принять себя


Сколько времени уйдёт на то, чтобы изменить систему подготовки футболистов? Устранить последствия (в первую очередь психологические) завышенных зарплат, отсутствия конкуренции? Чтобы ответить на этот вопрос, надо как минимум начать, до тех пор он риторический. Так почему бы не сосредоточиться на том, что не измеряется в голах и очках?

Одного смелого удара, одного тонкого паса, одного красивого единоборства хватит, чтобы трибуны выдохнули. Одного выдоха трибун хватит, чтобы игрок с мячом почувствовал кураж. Чтобы испытать это, незачем даже быть хорошим футболистам, а на стадионе не должно быть 80 тыс. человек. Может, контролю мяча и лучше учиться у испанцев, но куражу нашу сборную сейчас могут научить и сборные Андорры и Фарер.

Карлик вырос. Как Фарерские острова следуют по пути Исландии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Андорры - Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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26 марта 2017, воскресенье
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