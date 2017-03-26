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175 лет назад 2016
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Глушаков устал от тренировок, Новосельцев у Колизея — Instagram
Фото: rfs.ru
Текст: Константин Лесик

Глушаков устал тренироваться и хочет играть. Футболисты в соцсетях

Глушаков устал от тренировок, Нойер подарил свитер Джанаеву, Новосельцев побывал у Колизея, а Ибрагимович признал короля Швеции.
26 марта 2017, воскресенье. 13:00. Футбол
Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев на неделе получил очень ценный подарок. Футболист загрузил к себе в «Инстаграм» фотографию посылки от коллеги по амплуа из «Баварии» — Мануэля Нойера. Немецкий голкипер подарил российскому свой игровой свитер с автографом.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил команду за набранные три очка в день своего рождения.
«Спасибо за подарок», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».
19 марта, в день 26-летия Кокорина, «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0.

Бельгийский защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс после окончания сезона вернётся в родной чемпионат и будет выступать за клуб «Остенде». Футболист признался, что команда из Санкт-Петербурга является важной частью его жизни.
«Спасибо за эту отличную предоставленную возможность.
Но в данный момент я полностью отдаю себя «Зениту», чтобы я мог уйти по-хорошему из клуба, который навсегда в моем сердце!» — написал Ломбертс в социальной сети.
Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. За это время футболист провёл за сине-бело-голубых 281 матч и забил 10 мячей.

Другой защитник питерцев Доменико Кришито отметил, что счастлив возглавить список самых результативных защитников в истории «Зенита». Итальянский игрок забил в ворота тульского «Арсенала» свой 14-й мяч в составе сине-бело-голубых, опередив Алексея Степанова.

«Счастлив, что стал самым результативным защитником в истории «Зенита». Играть за эту команду – большая радость для меня», — написал Кришито в «Инстаграме».

На этой неделе форвард «Зенита» Александр Кержаков был активен не только в социальных сетях Сергея Шнурова, но и не забывал про собственную страничку.
Игрок загрузил видеотрывок из программы, где его сын Игорь отвечает на вопросы о футбольной карьере отца. Причём об уровне игры родителя хорошо отзываться Кержаков-младший не стал.

Защитник клуба из Санкт-Петербурга Иван Новосельцев в сборную России не попал и на стадионе, который внешне напоминал Колизей, сыграть не смог. Возможно, чтобы наверстать упущенные впечатления, футболист вместе с супругой отправился в Рим, чтобы увидеть исторический памятник вживую.
«Добрались до места битв», — написал Новосельцев в «Инстаграме».

Полузащитник сборной России Денис Глушаков признался, что устал тренироваться и хочет играть. Футболист «Спартака» из-за травмы пропустил два последних матча в российской Премьер-Лиге и не сыграл за национальную команду в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара.
«Хочу играть! Устал тренироваться», — написал на своей странице в «Инстаграме» игрок.

Сборная России в матче с соперником из Африки уступила. Естественно, неудачная игра нашей команды породила новую порцию шуток в социальных сетях. Вот, например, список футболистов, которые могут сотворить гол из ничего.


Главный тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что время работы в российском «Зените» вернуло ему любовь к любимому делу.

«Оглядываясь в прошлое, Санкт-Петербург и «Зенит» — волшебный город и особенный клуб с группой игроков, которые вернули мне любовь к моей работе. Спасибо большое», — написал Виллаш-Боаш в «Инстаграме».
Виллаш-Боаш в 2012-2013 годах работал в «Тоттенхэм Хотспур», после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год, добившись с клубом победы в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович опубликовал совместную фотографию с королём Испании Хуаном Карлосом. О том, в каком стиле футболист подпишет снимок, догадаться несложно.
«Король признаёт короля», — написал Ибрагимович.
А вы ожидали чего-то другого?

Национальные чемпионаты взяли паузу на матчи сборных. Если вы за это время успели забыть, как обстоят дела в турнирной таблице АПЛ, вам об этом напомнит забавная картинка.

Битва за четвёртое место в Англии, по мнению зарубежных пользователей Интернета, выглядит вот так:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 марта 2017, воскресенье
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