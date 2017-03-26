Глушаков устал тренироваться и хочет играть. Футболисты в соцсетях

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев на неделе получил очень ценный подарок. Футболист загрузил к себе в «Инстаграм» фотографию посылки от коллеги по амплуа из «Баварии» — Мануэля Нойера. Немецкий голкипер подарил российскому свой игровой свитер с автографом.Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил команду за набранные три очка в день своего рождения.«Спасибо за подарок», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».19 марта, в день 26-летия Кокорина, «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0.Бельгийский защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс после окончания сезона вернётся в родной чемпионат и будет выступать за клуб «Остенде». Футболист признался, что команда из Санкт-Петербурга является важной частью его жизни.«Спасибо за эту отличную предоставленную возможность.Но в данный момент я полностью отдаю себя «Зениту», чтобы я мог уйти по-хорошему из клуба, который навсегда в моем сердце!» — написал Ломбертс в социальной сети.Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. За это время футболист провёл за сине-бело-голубых 281 матч и забил 10 мячей.Другой защитник питерцев Доменико Кришито отметил, что счастлив возглавить список самых результативных защитников в истории «Зенита». Итальянский игрок забил в ворота тульского «Арсенала» свой 14-й мяч в составе сине-бело-голубых, опередив Алексея Степанова.«Счастлив, что стал самым результативным защитником в истории «Зенита». Играть за эту команду – большая радость для меня», — написал Кришито в «Инстаграме».На этой неделе форвард «Зенита» Александр Кержаков был активен не только в социальных сетях Сергея Шнурова, но и не забывал про собственную страничку.Игрок загрузил видеотрывок из программы, где его сын Игорь отвечает на вопросы о футбольной карьере отца. Причём об уровне игры родителя хорошо отзываться Кержаков-младший не стал.Защитник клуба из Санкт-Петербурга Иван Новосельцев в сборную России не попал и на стадионе, который внешне напоминал Колизей, сыграть не смог. Возможно, чтобы наверстать упущенные впечатления, футболист вместе с супругой отправился в Рим, чтобы увидеть исторический памятник вживую.«Добрались до места битв», — написал Новосельцев в «Инстаграме».Полузащитник сборной России Денис Глушаков признался, что устал тренироваться и хочет играть. Футболист «Спартака» из-за травмы пропустил два последних матча в российской Премьер-Лиге и не сыграл за национальную команду в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара.«Хочу играть! Устал тренироваться», — написал на своей странице в «Инстаграме» игрок.Сборная России в матче с соперником из Африки уступила. Естественно, неудачная игра нашей команды породила новую порцию шуток в социальных сетях. Вот, например, список футболистов, которые могут сотворить гол из ничего.Главный тренер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что время работы в российском «Зените» вернуло ему любовь к любимому делу.«Оглядываясь в прошлое, Санкт-Петербург и «Зенит» — волшебный город и особенный клуб с группой игроков, которые вернули мне любовь к моей работе. Спасибо большое», — написал Виллаш-Боаш в «Инстаграме».Виллаш-Боаш в 2012-2013 годах работал в «Тоттенхэм Хотспур», после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год, добившись с клубом победы в РФПЛ, Кубке и Суперкубке России.Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович опубликовал совместную фотографию с королём Испании Хуаном Карлосом. О том, в каком стиле футболист подпишет снимок, догадаться несложно.«Король признаёт короля», — написал Ибрагимович.А вы ожидали чего-то другого?Национальные чемпионаты взяли паузу на матчи сборных. Если вы за это время успели забыть, как обстоят дела в турнирной таблице АПЛ, вам об этом напомнит забавная картинка.Битва за четвёртое место в Англии, по мнению зарубежных пользователей Интернета, выглядит вот так: