Оздоев: Матч с бельгийцами, надеюсь, понравится всем

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
У Жозе Моуринью был период, когда он постоянно проигрывал тренерам, чья фамилия начинается на букву «П». Сборная России при Черчесове уступила в трёх матчах из шести – и все сборным на букву «К»: Коста-Рике, Катару и теперь Кот-д'Ивуару. На тренировке журналисты сошлись на том, что с бельгийцами матч может сложиться как угодно, ибо пока при Черчесове было без «Б».
К занятиям в общей группе вернулся Игорь Акинфеев. Он тренировался с Гильерме и Беленовым на краю поля, так что воспитанники академии могли следить за ними на расстоянии нескольких метров. А когда голкиперы ушли на другой конец поля, ребята пошли общаться с офицером безопасности сборной. Для юношей кумирами являются все, кто носит официальную символику сборной России. Хотя символика как раз встречалась разная, в том числе с Евро-2016 на одной из сумок администраторов, а на тренировках использовались не только мячи «Красава», но и те, которыми играют в Лиге чемпионов – со звездами.
Накануне вечером в сборную нагрянули инспекторы допинг-контроля. Они приехали в отель около 18:00 и пять часов брали анализы крови и мочи. Обычно в таких случаях проверяют несколько человек. На этот раз проверяли всех 25 футболистов, что достаточно необычно. Потому инспекторов приехало сразу восемь. На вопросы журналистов они отвечать отказались: не положено. Зато об этом можно было поинтересоваться у наших футболистов.
– Насколько внезапным был вчерашний визит офицеров допинг контроля? – спросил Магомеда Оздоева корреспондент «Чемпионата».
– Не было никакого сюрприза. Обычная процедура, ничего особенного. Какие у нас могут быть опасения? Все игроки спокойно прошли допинг-контроль.
– Обычно проверяют двух-трёх человек, а тут всю команду сразу.
– Двух-трёх – это после игры. А в сборной могут и всех. У меня было именно так ещё со времён юношеской сборной.
– После неудачи с африканцами уже отошли?
– Настроение не очень хорошее, потому что результат был неудовлетворительный. Мы разобрали игру, поняли свои ошибки.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
– В чём они заключались?
– За счёт индивидуального мастерства соперники создали несколько моментов. Хотя в целом мы провели хороший матч, но эти ошибки привели к поражению. Тот матч забыт, а настрой должен оставаться. Готовимся к бельгийцам.
– Ещё не разбирали их?
– Нет. Там много игроков из топовых чемпионатов. Все знают, что у Бельгии крепкая команда. Ждём хорошего матча, который, надеюсь, всем понравится.
– В чём сборной нужно прибавлять?
– Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но прошло достаточно времени, наша команда уже освоилась. Будем прибавлять во всём, и тогда будет проще понимать друг друга. Я думаю, всем болельщикам в стране понравится игра с бельгийцами.
Такой же вопрос задали нападающему Максиму Канунникову.
– В чём сборной нужно прибавлять?
– (После паузы) Нужно немного в скорости добавить. С нетерпением ждём игры против бельгийцев. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы на фоне такого соперника. После разбора последнего матча поняли, в чём были не правы.
– Команда Бельгии будет посильнее Кот-д'Ивуара.
– Не буду никого выделять в сборной Бельгии. Там каждый футболист по-своему хорош. У них очень сильная команда. Наши тренеры скажут, как против них играть.
– Удивило, что сборная Бельгии вчера не смогла выиграть у греков?
– Смотрел только первый тайм. Я думал, что бельгийцы победят.
– Что тренировали сегодня?
– Поработали тактически – над вариантами развития атак.
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