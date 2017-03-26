Оздоев: Матч с бельгийцами, надеюсь, понравится всем

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Что-то в сборной России надо менять. Это стало понятно после матча с ивуарийами. И наша команда уже изменила: перешла с одного поля на другое. Стала заниматься ближе к стадиону «Краснодар».был период, когда он постоянно проигрывал тренерам, чья фамилия начинается на букву «П». Сборная России при Черчесове уступила в трёх матчах из шести – и все сборным на букву «К»: Коста-Рике, Катару и теперь Кот-д'Ивуару.На тренировке журналисты сошлись на том, что с бельгийцами матч может сложиться как угодно, ибо пока при Черчесове было без «Б».К занятиям в общей группе вернулся. Он тренировался сна краю поля, так что воспитанники академии могли следить за ними на расстоянии нескольких метров. А когда голкиперы ушли на другой конец поля, ребята пошли общаться с офицером безопасности сборной. Для юношей кумирами являются все, кто носит официальную символику сборной России. Хотя символика как раз встречалась разная, в том числе с Евро-2016 на одной из сумок администраторов, а на тренировках использовались не только мячи «Красава», но и те, которыми играют в Лиге чемпионов – со звездами.Накануне вечером в сборную нагрянули инспекторы допинг-контроля. Они приехали в отель около 18:00 и пять часов брали анализы крови и мочи. Обычно в таких случаях проверяют несколько человек. На этот раз проверяли всех 25 футболистов, что достаточно необычно. Потому инспекторов приехало сразу восемь. На вопросы журналистов они отвечать отказались: не положено. Зато об этом можно было поинтересоваться у наших футболистов.– спросил Магомеда Оздоева корреспондент «Чемпионата».– Не было никакого сюрприза. Обычная процедура, ничего особенного. Какие у нас могут быть опасения? Все игроки спокойно прошли допинг-контроль.– Двух-трёх – это после игры. А в сборной могут и всех. У меня было именно так ещё со времён юношеской сборной.– Настроение не очень хорошее, потому что результат был неудовлетворительный. Мы разобрали игру, поняли свои ошибки.– За счёт индивидуального мастерства соперники создали несколько моментов. Хотя в целом мы провели хороший матч, но эти ошибки привели к поражению. Тот матч забыт, а настрой должен оставаться. Готовимся к бельгийцам.– Нет. Там много игроков из топовых чемпионатов. Все знают, что у Бельгии крепкая команда. Ждём хорошего матча, который, надеюсь, всем понравится.– Всегда тяжело перестраиваться с клуба на сборную, но прошло достаточно времени, наша команда уже освоилась. Будем прибавлять во всём, и тогда будет проще понимать друг друга. Я думаю, всем болельщикам в стране понравится игра с бельгийцами.Такой же вопрос задали нападающему Максиму Канунникову.– () Нужно немного в скорости добавить. С нетерпением ждём игры против бельгийцев. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы на фоне такого соперника. После разбора последнего матча поняли, в чём были не правы.– Не буду никого выделять в сборной Бельгии. Там каждый футболист по-своему хорош. У них очень сильная команда. Наши тренеры скажут, как против них играть.– Смотрел только первый тайм. Я думал, что бельгийцы победят.– Поработали тактически – над вариантами развития атак.