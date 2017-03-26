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10 лучших легионеров РФПЛ из Азербайджана – Сирхаев, Сулейманов, Махмудов
Фото: fcalania.net.ru
Текст: «Чемпионат»

10 лучших легионеров чемпионата России: Азербайджан

Продолжаем серию материалов о лучших легионерах ЧР с постсоветского пространства. Сегодня — 10 лучших футболистов РФПЛ из Азербайджана.
26 марта 2017, воскресенье. 16:30. Футбол
Не так давно «Чемпионат» опубликовал список 100 лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь и здесь, а также по ссылкам внутри этих материалов.

Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Мы уже успели вспомнить лучших легионеров из Беларуси, Армении, Молдавии (https://www.championat.com/football/article-269698-10-luchshih-moldavskih-legionerov-v-istorii-rfpl--epurjanu-gackan-kovalchuk.html) и стран Балтии. Следующие в нашем списке – лучшие легионеры из Азербайджана. Начинаем по традиции с 10-го места.

10. Гурбан Гурбанов


«Факел», 1999-2001, 2002, 65 матчей, 17 голов
Гурбан Гурбанов

Гурбан Гурбанов

Фото: qarabagh.com

Как рассказывает сам Гурбан, о карьере в футболе он даже не думал. Старший брат, вернувшись из армии, посадил его перед собой и сказал, что тот должен стать футболистом. «Не знаю, с чего он это взял, но я был не против», — вспоминает он. В итоге спустя несколько лет перспективный нападающий Гурбанов оказался в России, поиграл за ставропольское «Динамо», «Балтику», помог «Факелу» выйти в высшую лигу, забивал красивые мячи… Но травма ноги, полученная в Воронеже, выбила его из колеи. Если бы не серия повреждений, наверняка Гурбанов проявил бы себя гораздо ярче.

9. Эмин Агаев


«Торпедо-ЗИЛ», 70 матчей, 3 гола
Эмин Агаев

Эмин Агаев

Фото: dagstadion.narod.ru

11 лет Эмин Агаев защищал цвета сборной Азербайджана, 17 лет выступал за российские команды в различных дивизионах. Агаева хорошо помнят в «Анжи», «Торпедо-ЗИЛ», «Химках», тверской «Волге» и других командах. Неброский, но надёжный и хладнокровный защитник на поле был рассудителен и предельно корректен. В Премьер-Лиге запомнился в первую очередь по игре за «Торпедо-ЗИЛ», где не только был основным защитником, но и забивал вот такие мячи.

8. Эмин Махмудов


«Сатурн», 2010, 21 матч, 1 гол
«Спартак», 2011-2013, 13 матчей
«Томь», 2012, 8 матчей
«Крылья Советов», 2013-2016, 18 матчей
«Мордовия», 2015-2016, 13 матчей
Эмин Махмудов

Эмин Махмудов

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

В «Спартак» Махмудов приходил с прицелом на будущее – в 18-летнем техничном парнишке из Азербайджана тогда многие видели будущего лидера полузащиты красно-белых. Эмин начинал карьеру в «Сатурне», где ему постоянно помогали советом Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов. Но, по собственному признанию, он рано сорвался в большой клуб.

«Не терпелось играть. Ушёл в аренду в «Томь», куда не стоило уходить: это был шаг назад. Ну, сам виноват, рано, наверное, пошёл в «Спартак». Не смог заиграть, как умею». В России у Махмудова, по большому счёту, не сложилось. Но унывать Эмину точно не стоит – ему всего 24, он игрок основы португальской «Боавишты» и сборной страны. Потому, возможно, мы ещё увидим Махмудова в РФПЛ. Почему бы и нет?

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7. Дени Гайсумов


ЦСКА, 1995, 1997, 22 матча, 2 гола
«Терек», 2002-2005, 131 матч, 2 гола
Дени Гайсумов

Дени Гайсумов

Фото: из личного архива Дени Гайсумова

Гайсумов многим мог запомниться по игре за «Терек», в составе которого он провёл три сезона и дослужился до капитанской повязки. В Грозном Дени любят – он родился и вырос в Чечне, имеет здесь много родственников. Да и как забыть во многом сенсационную победу в Кубке России в 2004-м?.. Тогда же он был признан человеком года в Чечне в номинации «спорт», стал почётным гражданином и даже обзавёлся улицей своего имени. Пытался Гайсумов заиграть и в Москве, но ЦСКА покинул из-за разногласий с руководством, а в «Спартаке» его не замечал Олег Романцев – за сезон Дени лишь раз попал в заявку команды. Тем не менее отдаём Гайсумову седьмое место за вклад в развитие и становление «Терека».

6. Александр Жидков


«Анжи», 1999-2001, 73 матча, пропустил 62 мяча
Александр Жидков

Александр Жидков

Фото: fc-anji.ru

Статный вратарь сделал себе имя ещё во времена союзного первенства – после сезонов в «Нефтчи» и киевском «Динамо» Жидков стал заметной фигурой на внутренней арене. После распада СССР поиграл в украинской «Ниве», попробовал свои силы в Австрии и Израиле и в конце 90-х уже в солидном возрасте вернулся в «Анжи». За несколько лет до этого принял предложение выступать за сборную Азербайджана, за которую провёл чуть более 20 матчей. Поначалу главный тренер махачкалинцев Гаджи Гаджиев предложил 34-летнему Жидкову просто потренироваться с командой, однако ветеран так здорово показал себя, что защищал ворота клуба на протяжении трёх следующих сезонов. И делал это успешно.

5. Лев Майоров


«Черноморец», 1992-2005, 447 матчей, 47 голов
Лев Майоров

Лев Майоров

Фото: fcdagdizel.narod.ru

Настоящая легенда новороссийского футбола. История выступлений «Черноморца» образца 90-х и первой половины нулевых – кривая взлётов и падений. И все эти американские горки вместе с клубом прошёл крайний полузащитник Лев Майоров. Наверное, в Новороссийске с его поры не было столь любимого болельщиками игрока – трибуны взрывались каждый раз, когда Майоров получал мяч, проходил по флангу, делал разрезающую передачу или наводил ужас на вратарей фирменным ударом. Из 14 лет карьеры в Новороссийске в «Черноморце» Майоров провёл лишь семь сезонов в высшей лиге. Но и их хватило, чтобы оставить о себе добрую память.

4. Вели Касумов


«Спартак», 1992, 6 матчей
«Динамо», 1992, 17 матчей, 16 голов
Вели Касумов

Вели Касумов

Фото: neftchipfk.com

Касумов кометой пронёсся сквозь чемпионат России, оставив за собой яркий свет (о котором, правда, многие могли успеть забыть). После распада СССР 24-летнего нападающего «Нефтчи» пригласили в «Спартак». На родине отпускать Вели не хотели, угрожали даже отправить воевать в Карабах, но в Москве каким-то чудом удалось уладить разногласия. Под руководством Романцева Касымов так и не заиграл, хотя тренер и говорил Вели, что рано или поздно тот пробьётся в основу. Ждать своего часа напористый и пробивной Касымов был не намерен, потому перебрался в «Динамо» к Валерию Газзаеву, у которого в своё время проходил сборы в «Алании». Тут и понеслось. 16 мячей в 17 играх сезона – потрясающий результат! По окончании сезона он сорвался в Испанию, где мог бы построить большую карьеру, если бы не серьёзная травма ноги. А так Вели останется в памяти как один из самых талантливых азербайджанских футболистов 90-х годов.

3. Дмитрий Крамаренко


«Динамо», 1993-1994, 1998-2001, 49 матчей, пропустил 61 мяч
«Торпедо», 1995, 4 матча, пропустил 2 мяча
«Алания», 1996-1997, 31 матч, пропустил 27 мячей
ЦСКА, 2002-2003, 3 матча, пропустил 2 мяча
«Терек», 2006, 16 матчей, пропустил 21 мяч
Дмитрий Крамаренко

Дмитрий Крамаренко

Фото: pfc-cska.com

В Москве Крамаренко оказался в 18 лет – его отец, известный советский вратарь Сергей Крамаренко, порекомендовал своего сына тренеру «Динамо» Валерию Газзаеву. Тот остался доволен задатками юного голкипера и оставил его в команде. После той самой взбучки от «Айнтрахта» судьба развела пути Крамаренко-младшего и Газзаева… чтобы вновь свести их несколько лет спустя. В «Алании» Дмитрий был первым номером той команды, завоевавшей серебро в 1996 году. В 1998-м Газзаев вновь позвал вратаря к себе в «Динамо». Тот провёл мощный сезон, но затем уступил место в воротах новому фавориту тренера – 17-летнему Габулову. С тех пор Крамаренко был лишь сменщиком новых и новых молодых вратарей – Мандрыкина, Акинфеева. Тем не менее болельщики запомнят Дмитрия как голкипера с шикарной реакцией и акробатическими способностями, способного в одиночку вытащить целый матч/

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2. Нарвик Сирхаев


«Анжи», 1994, 1997-2001, 2007, 230 матчей, 60 голов
«Локомотив», 2002-2003, 33 матча, 6 голов
«Москва», 2004, 14 матчей, 2 гола
«Терек», 2004-2006, 63 матча, 7 голов
Нарвик Сирхаев

Нарвик Сирхаев

Фото: fc-anji.ru

Если вы не футбольный фанат из Махачкалы, то на просьбу перечислить лучших легионеров в истории «Анжи», скорее всего, назовёте имена Это’О, Виллиана, Роберто Карлоса и других звёзд керимовского периода. Однако старшее поколение махачкалинских болельщиков наверняка помнит игру умного и забивного полузащитника Нарвика Сирхаева. Несмотря на то что Сирхаев выступал за сборную Азербайджана, его родиной является Дагестан. В начале карьеры он мотался между «Анжи» и местным «Динамо», но в итоге осел-таки в стане «орлов», за которых забил более полусотни голов. Мог Сирхаев показать себя и в Москве, но в «Локо» тогда блистали Маминов и Лоськов, а «Москва» приглашала новых героев. Лучшие годы футбольной карьеры Нарвик провёл на Северном Кавказе, где по-настоящему феерил и стал любимцем местной публики. А как иначе, если забиваешь вот такие голы «Спартаку»?

1. Назим Сулейманов


«Алания», 1991-1996, 142 матча, 60 голов
«Жемчужина-Сочи», 1997-1998, 36 матчей, 3 гола
Назим Сулейманов

Назим Сулейманов

Фото: РИА Новости

После «золотого» матча между «Спартаком» и «Аланией» (2:1) Валерий Газзаев подошёл к нападающему своей команды Сулейманову и сказал: «Я бы мог тебе простить всё, но этого не прощу никогда». Как вы могли догадаться, речь о том самом промахе, который лишил «Аланию» шансов во второй раз подряд стать чемпионом страны. Однако, даже несмотря на ту ошибку, Сулейманов останется кумиром владикавказской публики и одним из самых заметных игроков в истории клуба. Болельщики души не чаяли в забивном и техничном форварде, который подкупал не только манерой игры, но и открытостью. Что уж говорить, если однажды фанаты были всерьёз намерены донести форварда от стадиона до дома на руках, когда у того угнали машину. Назим часами мог раздавать автографы после матча, несколько раз его замечали на обычных коробках, где он играл в футбол с местной ребятнёй. Настоящий профессионал и человек широкой души, любимчик трибун, участник еврокубков и чемпион страны. Что ещё надо, чтобы оказаться на первом месте?!

>>> Как сложились судьбы игроков «золотого» матча «Спартак» — «Алания»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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