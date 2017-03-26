Тест. Угадай футболиста по зарплате

Если часть материала не открывается в приложении или мобильной версии, воспользуйтесь ссылкой.

Футбольные зарплаты колеблются от почти нуля до почти бесконечности. Средний игрок в Англии может зарабатывать больше, чем звезда чемпионата Германии. А ведь есть и чемпионат России, который вносит ещё больше путаницы. Как часто талант игрока соответствует его зарплате? Как часто заслуги перед клубом находят адекватное отражение в финансах? Вам поможет знание некоторых цифр, которые стали поводом для обсуждения в новостях. Некоторые из них собрали сотни комментариев! Или вам поможет простое понимание места игрока на футбольном небосклоне. А может, всё решит интуиция. Итак, кто сколько зарабатывает?