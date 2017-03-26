Как я проведу это лето. Антуан Гризманн между Мадридом и Манчестером

Что говорит Гризманн

Что говорят другие

Зачем он «Манчестеру»

На кого он оставит «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в новейшей истории делает бизнес на форвардах.уехал в «Ливерпуль» в 2007-м,— в «Сити» в 2011-м,был продан в «Монако» в 2013-м, а через ещё год —в «Челси». Похоже, 2017-й станет годом Гризманна.Ещё летом звездой «матрасников» интересовался, но Гризманн ясно дал понять, что «ПСЖ», конечно, клуб интересный, но французский чемпионат ему не интересен — только Примера и АПЛ.«Не хочу уходить из «Атлетико» в Париж, Китай, Россию или США, — продолжил футболист. — Хотя я бы хотел завершить карьеру в MLS. Мне нравится эта страна, хочу ходить с детьми на все матчи НБА. Я уже вижу себя там. Пока не знаю, какой город, может быть, Майами? Было бы здорово играть под руководством Бекхэма».Испанское медиа AS сумело прочитать по губам эмоции Гризманна после забитого гола в ворота «Атлетика» из Бильбао. «Здесь мой дом, здесь, здесь!» — радовался форвард, намекая на Мадрид.Хотя после осенних слухов о «Манчестер Юнайтед» француз воодушевился в интервью: «Я бы хотел однажды сыграть вместе с Полем Погба. Всегда спрашиваю его о «МЮ»: так ли хороши игроки и Жозе Моуринью».В ответах на вопросы о своём будущем Гризманн достаточно уклончив, всегда начиная их с фразы «меня всё устраивает в Мадриде». Но сам футболист не исключает вероятности оказаться в «МЮ», «Реале» или «Барселоне» уже зимой. «Мы пока не знаем, как завершится нынешний сезон. Если всё закончится не так, как мы ожидали, спросите меня о будущем ещё раз», — резюмирует он. Гризманна явно не устраивает занимать только третье место в Примере и снова оставаться третьим после Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч». В английском топ-клубе заработать имидж лучшего игрока планеты куда проще.«Гризманн в «МЮ»? Это маленькая команда», — троллит главных претендентов на своего лучшего игрока президент «Атлетико». — Когда-то я сказал, что Серхио Агуэро глупец. Это не так, он один из лучших игроков мира, но он совершил ошибку, выбрав «Сити». Между тем, я верю в договоры, которые подписаны людьми. Это касается и Гризманна, и Диего Симеоне».«Я никого не держу в «Атлетико», — говорит Симеоне, который и сам может покинуть «матрасников» ради двух родных мест, миланского «Интера» или сборной Аргентины. — Сейчас это совершенно нормально, что все топ-клубы мира заинтересованы в услугах наших футболистов».«Переход в «МЮ» — идеальный коммерческий сценарий, — радуется имидж-консультант Гризманна, которому точно причитается процент от перехода игрока в новую команду. — Он играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром, и носил легендарную «семёрку» на спине».Как ни странно, не очень доволен идеей приглашения Гризманна. По информации британских медиа, португалец не уверен, сможет ли форвард адаптироваться к футболу в АПЛ. На покупке француза настаивают владельцы клуба.«Манчестер Юнайтед» вообще рассчитывает серьёзно укрепиться: помимо Гризманна целями англичан стали защитники «Бенфики» Виктор Линделоф и Нелсон Семеду, а также партнёр Погба по сборной Франции Тьемуа Бакайоко из «Монако». Удивительно, что в этом списке лишь один форвард — «МЮ» срочно ищет замену Златану Ибрагимовичу, который не уверен в своём будущем в Англии и уже сообщал об интересе «Наполи» и клубов из MLS.В Манчестере всерьёз настроены заполучить Гризманна летом. По информации The Independent, француз уже согласовал условия личного контракта и игровой номер (вероятно, ту самую «семёрку»). «МЮ» готов предложить Гризманну £ 220 тыс. в неделю, а «Атлетико» заплатить около € 100 млн.«Матрасники» без топ-форварда не останутся в любом случае.Во-первых, рядом с Гризманном играет его земляк, который отлично вписался в формацию 4-4-2 и уже забил 10 голов в Примере.Во-вторых, испанские медиа пишут о том, чтоуже согласовал контракт с «Атлетико». 25-летний нападающий уже давно перерос «Лион» и чемпионат Франции в принципе. Похоже, он наконец нашёл себе достойную команду.В-третьих, «матрасники» присматриваются к несчастному форварду лондонского «Арсенала». Чилиец устал от вечной борьбы за четвёртое место в АПЛ и хочет вернуться туда, где был счастлив, — в Испанию.