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175 лет назад 2016
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Антуан Гризманн
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Как я проведу это лето. Антуан Гризманн между Мадридом и Манчестером

В ближайшее трансферное окно французскому суперфорварду придётся выбирать между «домом» и перспективами наконец получить «Золотой мяч».
26 марта 2017, воскресенье. 20:45. Футбол
Мадридский «Атлетико» в новейшей истории делает бизнес на форвардах. Фернандо Торрес уехал в «Ливерпуль» в 2007-м, Серхио Агуэро — в «Сити» в 2011-м, Радамель Фалькао был продан в «Монако» в 2013-м, а через ещё год — Диего Коста в «Челси». Похоже, 2017-й станет годом Гризманна.

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Что говорит Гризманн


Ещё летом звездой «матрасников» интересовался Унаи Эмери, но Гризманн ясно дал понять, что «ПСЖ», конечно, клуб интересный, но французский чемпионат ему не интересен — только Примера и АПЛ.

«Не хочу уходить из «Атлетико» в Париж, Китай, Россию или США, — продолжил футболист. — Хотя я бы хотел завершить карьеру в MLS. Мне нравится эта страна, хочу ходить с детьми на все матчи НБА. Я уже вижу себя там. Пока не знаю, какой город, может быть, Майами? Было бы здорово играть под руководством Бекхэма».

Испанское медиа AS сумело прочитать по губам эмоции Гризманна после забитого гола в ворота «Атлетика» из Бильбао. «Здесь мой дом, здесь, здесь!» — радовался форвард, намекая на Мадрид.

Хотя после осенних слухов о «Манчестер Юнайтед» француз воодушевился в интервью: «Я бы хотел однажды сыграть вместе с Полем Погба. Всегда спрашиваю его о «МЮ»: так ли хороши игроки и Жозе Моуринью».

В ответах на вопросы о своём будущем Гризманн достаточно уклончив, всегда начиная их с фразы «меня всё устраивает в Мадриде». Но сам футболист не исключает вероятности оказаться в «МЮ», «Реале» или «Барселоне» уже зимой. «Мы пока не знаем, как завершится нынешний сезон. Если всё закончится не так, как мы ожидали, спросите меня о будущем ещё раз», — резюмирует он. Гризманна явно не устраивает занимать только третье место в Примере и снова оставаться третьим после Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч». В английском топ-клубе заработать имидж лучшего игрока планеты куда проще.

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Что говорят другие


«Гризманн в «МЮ»? Это маленькая команда», — троллит главных претендентов на своего лучшего игрока президент «Атлетико» Энрике Сересо. — Когда-то я сказал, что Серхио Агуэро глупец. Это не так, он один из лучших игроков мира, но он совершил ошибку, выбрав «Сити». Между тем, я верю в договоры, которые подписаны людьми. Это касается и Гризманна, и Диего Симеоне».

«Я никого не держу в «Атлетико», — говорит Симеоне, который и сам может покинуть «матрасников» ради двух родных мест, миланского «Интера» или сборной Аргентины. — Сейчас это совершенно нормально, что все топ-клубы мира заинтересованы в услугах наших футболистов».

«Переход в «МЮ» — идеальный коммерческий сценарий, — радуется имидж-консультант Гризманна Себастьен Бельэнконтр, которому точно причитается процент от перехода игрока в новую команду. — Он играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром, и носил легендарную «семёрку» на спине».

Зачем он «Манчестеру»


Как ни странно, не очень доволен идеей приглашения Гризманна Жозе Моуринью. По информации британских медиа, португалец не уверен, сможет ли форвард адаптироваться к футболу в АПЛ. На покупке француза настаивают владельцы клуба.

«Манчестер Юнайтед» вообще рассчитывает серьёзно укрепиться: помимо Гризманна целями англичан стали защитники «Бенфики» Виктор Линделоф и Нелсон Семеду, а также партнёр Погба по сборной Франции Тьемуа Бакайоко из «Монако». Удивительно, что в этом списке лишь один форвард — «МЮ» срочно ищет замену Златану Ибрагимовичу, который не уверен в своём будущем в Англии и уже сообщал об интересе «Наполи» и клубов из MLS.

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В Манчестере всерьёз настроены заполучить Гризманна летом. По информации The Independent, француз уже согласовал условия личного контракта и игровой номер (вероятно, ту самую «семёрку»). «МЮ» готов предложить Гризманну £ 220 тыс. в неделю, а «Атлетико» заплатить около € 100 млн.

На кого он оставит «Атлетико»


«Матрасники» без топ-форварда не останутся в любом случае.

Во-первых, рядом с Гризманном играет его земляк Кевин Гамейро, который отлично вписался в формацию 4-4-2 и уже забил 10 голов в Примере.

Во-вторых, испанские медиа пишут о том, что Александр Ляказетт уже согласовал контракт с «Атлетико». 25-летний нападающий уже давно перерос «Лион» и чемпионат Франции в принципе. Похоже, он наконец нашёл себе достойную команду.

В-третьих, «матрасники» присматриваются к несчастному форварду лондонского «Арсенала» Алексису Санчесу. Чилиец устал от вечной борьбы за четвёртое место в АПЛ и хочет вернуться туда, где был счастлив, — в Испанию.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
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