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Партизанская поножовщина. Как фанатов «Спартака» порезали в Сербии

Двое болельщиков «Спартака» попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения на них в Белграде. Всё, что известно об инциденте.