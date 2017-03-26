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175 лет назад 2016
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На болельщиков «Спартака» напали в Белграде – двое попали в больницу
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Михаил Георгиев

Партизанская поножовщина. Как фанатов «Спартака» порезали в Сербии

Двое болельщиков «Спартака» попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения на них в Белграде. Всё, что известно об инциденте.
26 марта 2017, воскресенье. 22:15. Футбол

Что произошло


Товарищеский матч «Црвены Звезды» и «Спартака, двух клубов-побратимов (братские отношения между клубами были установлены ещё в 1999 году) должен был стать праздником для болельщиков и лишний раз продемонстрировать тёплые отношения между Сербией и Россией. Так оно и случилось – фанаты обеих команд устроили совместный марш до белградской «Мараканы», поддерживали и своих, и чужих, вместе исполняли «Катюшу». Всё было по-братски. Если бы не один эпизод.

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Спустя несколько часов после игры появилась новость, что на болельщиков «Спартака» напала группа неизвестных людей, вооружённых ножами. И этот инцидент, к сожалению, заставил больше говорить об околофутбольной составляющей, нежели о том, что происходило вечером 25 марта на поле «Мараканы». В результате нападения двое фанатов были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них находился в тяжёлом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте.

Что известно


По словам свидетелей, около полуночи на улице Краля Милана на болельщиков напала группа фанатов «Партизана», главного антагониста «Црвены Звезды». Конфликт разгорелся из-за красно-белого шарфа, который был на одном из спартаковских фанатов. Те же цвета являются основными и у «Звезды», потому могло иметь место недоразумение. К тому же арена «Маракана» и стадион «Партизана» находятся всего в километре друг от друга, что уже нередко провоцировало стычки между враждующими группировками фанатов.

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Уже днём следующего дня появились новости о здоровье пострадавших – двое из них находились в тяжёлом состоянии в одной из больниц Белграда. По информации, предоставленной медперсоналом больницы, им провели операции в отделении хирургии после полученных ножевых ранений в область живота. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, но стабильное. Стали также известны их имена — Павел Бодров и Максим Бутрин. Имя третьего потерпевшего, которого отпустили после оказания медицинской помощи, не уточняется.

Также известно, что Бодров и Бутрин прибыли в Белград самостоятельно, а не в составе организованной фанатской группы. Подтвердили это и лидеры объединений болельщиков «Спартака», заявившие, что если бы пострадавшие были членами фанатских организаций, им бы уже оказали финансовую помощь другие болельщики красно-белых.

Представители RT связались с дежурным врачом клиники Браниславой Стеванович, чтобы уточнить состояние Бодрова и Бутрина.

«У Бодрова удалена селезёнка, есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме, без осложнений. Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», — рассказала Стеванович.

Последствия


Бодрова и Бутрина в больнице на следующий день навестили вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, а также министр здравоохранения Златибор Лончар.

«Наша работа состоит в том, чтобы арестовать преступников, сурово наказать их и тем самым показать, что Сербия не является тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на наших или иностранных граждан», — сказал Стефанович.

Оставлять этот инцидент без внимания в Сербии не намерены. Полиция страны уже начала расследование этого дела. В российском посольстве Сербии рассказали, что пострадавших посетили сотрудники консульского отдела и провели с ними беседу. Родственники пострадавших также оповещены. В Сербии всерьёз намерены найти нападавших. Поножовщина – обычное явление, когда дело касается противостояния «Партизана» и «Црвены Звезды». Но этот инцидент стоит стороной, здесь замешаны представители другого, пусть и братского, государства. Потому это дело наверняка будет доведено до конца.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак ФК Црвена Звезда Болельщики — Футбол
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26 марта 2017, воскресенье
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