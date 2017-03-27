Революция в стане оранжевых, дубль Витиньо за ЦСКА. Обзор дня

Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018, информирует сайт KNVB. Встреча проходила в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Исполняющим обязанности наставника оранжевых назначен Фред Грим.«Мы были на правильном пути. Поражение от Болгарии — моя вина. Жаль, что всё закончилось именно так», — сказал Блинд.55-летний Блинд возглавлял Нидерланды с июля 2015 года. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал наказать виновных в нападении на болельщиков «Спартака», которое произошло минувшей ночью в Белграде, где красно-белые провели товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (1:2).«Наша задача — арестовать и сурово наказать преступников, тем самым показав, что Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на отечественных или иностранных граждан. Никто не должен хотя бы допустить мысль, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала ещё крепче», — цитирует Стефановича сайт МВД Сербии.Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Краснодаре. Голкипер национальной команды Игорь Акинфеев вернулся в общую группу, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. После товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара, который завершился победой африканцев со счётом 2:0, капитан российской сборной тренировался отдельно в тренажёрном зале.Подопечные Станислава Черчесова готовятся в товарищескому матчу с командой Бельгии, который состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) не сумела пробиться в финальный стадию чемпионата Европы — 2017 среди футболистов до 17 лет.В решающем матче подопечные Дмитрия Ульянова в венгерском городе Дабаше сыграли вничью со счётом 0:0 с командой Израиля.В финальную стадию сборную России выводила только победа. В параллельной встрече сборная Венгрии с минимальным счётом победила команду Норвегии. Именно эти две сборные поедут в мае в Хорватию, где состоится финальный этап чемпионата Европы. Россияне же остались на четвёртом месте в группе.ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих.Дубль в составе «армейцев» оформил нападающий Витиньо. Бразильский футболист открыл счёт на 50-й минуте, а на 73-й минуте закрепил победу московской команды.ЦСКА (39 очков) после 20 туров занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, тульский «Арсенал» (15) идёт на 15-й позиции.«Зенит» вырвал победу у «Уфы» в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в закрытом режиме и завершилась со счётом 1:0.В каждом из таймов «Зенит» владел ощутимым территориальным преимуществом, а «Уфа» действовала на контратаках. В концовке Доменико Кришито подал от лицевой, а Мигел Данни слёта пробил с линии штрафной в нижний угол.«Зенит» (39 очков) делит с ЦСКА второе место в РФПЛ, отставая от «Спартака» на шесть баллов. «Уфа» (32) идёт пятой.Данни, 90 (1:0).Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который ныне выступает за «Фенербахче», может вернуться в московский клуб, информирует Amkspor.По информации издания, турецкий клуб предложил обменять Эменике на полузащитника Ивелина Попова. Сам Эменике хочет вернуться в Россию, а «Спартак», в свою очередь, заинтересован в переходе форварда.Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В этом сезоне чемпионата Турции он провёл десять матчей за «Фенербахче» (семь – в основе) и забил три гола.В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Тосно» принимал московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.Счёт в матче открыли хозяева на 35-й минуте встречи благодаря точному удару Максима Палиенко. Однако во втором тайме «Динамо» с 66-й по 69-ю минуту смогло переломить ход игры, забив два гола. В составе победителей оба мяча на свой счёт записал Кирилл Панченко.Лидирующее в первенстве ФНЛ «Динамо» (62 очка) увеличило свой отрыв от занимающего второе место в турнирной таблице «Тосно» до восьми очков.