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175 лет назад 2016
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Джермейн Дефо забил за сборную Англии
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Немецкие голы и яркое возвращение Дефо. Пять событий игр отбора ЧМ-2018

Сборная Германии крупно выиграла в Азербайджане, а Джермейн Дефо отпраздновал возвращение в сборную Англию победным голом Литве.
27 марта 2017, понедельник. 00:30. Футбол
Роналду сделал дубль, юноша подвёл Блинда. Пять событий игр отбора ЧМ-2018

Очередной урок футбола от чемпионов мира


Сборная Азербайджана достаточно успешно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2018 под руководством Роберта Просинечки, набрав семь очков за четыре матча. Но в пятом туре южан ждало самое серьёзное испытание – домашняя игра с действующими чемпионами мира немцами. Интересно, что Просинечки имел возможность атаковать оборону сборной Германии, потерявшую основного голкипера Мануэля Нойера, с помощью плодов немецкого футбола. Нападающий Дмитрий Назаров прошёл академию «Кайзерслаутерна» и выступает за «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, а его коллега Денис Йилмаз родился в Германии и был воспитан в академии «Баварии». Назаров действительно попал в основу, а вот Йилмаз вышел на замену только на 67-й минуте вместо экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева.

Чуть-чуть покусать немцев хозяевам удалось, но интрига продержалась только тайм. После голов Андре Шюрлле, Томаса Мюллера и Марио Гомеса исход стал ясен. Единственный гол сборной Азербайджана при счёте 0:1 забил как раз Назаров, подпортивший дебют сменщику Нойера – выходцу из семьи русских немцев Бернду Лено. Назаров получил передачу, ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол ворот голкипера «Байера». Команда Йоахима Лёва в очередной раз провела отборочный матч, словно полезную тренировку, и выиграла крупно. Вот бы нам так играть! Хотя бы в товарищеских встречах.

Дефо пришёл с голом


34-летний Джермейн Дефо вернулся в сборную Англии спустя четыре года. Нападающий «Сандерленда», забивший в нынешнем сезоне АПЛ 14 голов в 28 матчах, признался, что и сам был шокирован звонком от главного тренера Гарета Саутгейта.

— Забавно получилось. Мне на телефон пришло сообщение от некоего Гарета, но я не стал смотреть текст, поскольку не знаю никаких Гаретов. Подумал — какой ещё Гарет? Отложил телефон в сторону. Но потом у нас с Саутгейтом состоялся хороший разговор, – рассказал в интервью Mirror форвард-ветеран.

Возвращение Джермейна в сборную Англии получилось удачным. Саутгейт выпустил Дефо с первых минут в матче с Литвой на «Уэмбли», и нападающему потребовалось всего 20 минут, чтобы забить гол, который в итоге оказался победным. Дефо поразил ворота Эрнестаса Шеткуса с близкого расстояния. На исходе часа игры он уступил место на поле Джейми Варди и словно передал тому голевую эстафету. Через пять минут Варди установил окончательный счёт 2:0, поймав литовцев на ошибке при создании офсайда. Команда Дефо выиграла спокойно, потратив ровно столько сил, сколько требовалось.

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Непосильная задача Бородюка


Бывший тренер национальной команды России Александр Бородюк дебютировал в роли наставника сборной Казахстана. В середине недели российский специалист проверил своих новых игроков в спарринге с Кипром (1:3), а в воскресенье его ждала официальная премьера – отборочный матч ЧМ-2018 с Арменией. В случае победы в Ереване казахстанцы уходили бы с последнего места в группе, опередив как раз армянскую сборную.
Команда Йоахима Лёва в очередной раз провела отборочный матч, словно полезную тренировку, и выиграла крупно.

Час игры прошёл так, как, скорее всего, устраивало Бородюка. Однако затем случился ключевой эпизод встречи: защитник Сергей Малый потерял голову и заработал удаление за второй «горчичник». Десятерых соперников сборная Армении дожала. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и капитан хозяев Генрих Мхитарян поразил дальний угол ударом из-под защитника, а бывший игрок «Кубани» и «Спартака» Араз Озбилиз забил красивым ударом слёта.

У Бородюка почти непосильная задача. Как уйти со дна таблицы, если в сборной Казахстана нет такой звезды, как Мхитарян, которая способна была бы сделать результат, когда не тянут остальные?

Левандовски против «Роббена»


Лидеры группы E сборные Черногории и Польши встретились в Подгорице, чтобы определить кто из них на сегодняшний день лучше готов к поездке на российский чемпионат мира. Гости имели преимущество в три очка, но хозяев, наверное, больше напрягало даже не это, а кадровые проблемы в обороне. Из-за травм выбыли центральные защитники – бывший «железнодорожник» Марко Баша и Зарко Томашевич. Даже в оптимальном составе черногорцам было бы сложно остановить Роберта Левандовского, который забивал в каждом туре отборочного цикла ЧМ-2018 и шёл с семью голами на втором месте в гонке бомбардиров вслед за Криштиану Роналду. А с учетом потерь работа для черногорцев усложнялась.
Саутгейт выпустил Дефо с первых минут в матче с Литвой на «Уэмбли», и нападающему потребовалось всего 20 минут, чтобы забить гол, который в итоге оказался победным.

В итоге Левандовски продолжил свою результативную серию и приблизился к Роналду. Нападающему «Баварии» хватило 40 минут, чтобы вывести поляков вперёд. Классным ударом со штрафного Роберт пробил экс-вратаря «Томи» и дзержинского «Химика» Младена Божовича. Тем не менее, пропущенный гол не подкосил сборную Черногории. Во втором тайме Левандовски увидел в рядах соперника своего напарника по «Баварии» Арьена Роббена. Точнее, Роберту могло показаться, что на поле находится Роббен. Всё дело в том, что Дамир Кояшевич сотворил ответный гол хозяев в стиле голландца: получил мяч на фланге, сместился в центр и здорово набросил мяч в штрафную соперника под удар головой Стефана Мугоши.

Но, в конце концов, сказался более высокий класс сборной Польши. Да и везение оказалось на её стороне. Мяч после удара Лукаша Пищека попал в штангу и влетел в сетку ворот черногорцев.

Шок Лагербека


Как-то уже позабылись те времена, когда сборная Норвегия показывала приличный футбол. В последние годы она откровенно плоха, регулярно пропускает крупные международные турниры. Вот и в отборочном цикле ЧМ-2018 норвежцы за четыре тура одержали лишь одну победу над Сан-Марино, уступив Германии, Чехии, а также Азербайджану, и скатились на пятое место в группе. Спасать положение позвали в январе Ларса Лагербека – того самого тренера-волшебника, при котором сборная Исландии сенсационно дошла летом до четвертьфинала Евро-2016.

Возможно, Лагербек находится сейчас в лёгком шоке от того, с чем столкнулся. Официальный дебют 68-летнего шведа начался с двух пропущенных голов от Северной Ирландии за полчаса игры в Белфасте. Уже на 2-й минуте защитники спокойно позволили Джейми Уорду получить мяч в штрафной и точно пробить в дальний угол, а в следующей голевой атаке соперника норвежцы ошиблись при создании офсайда и пропустили выход Конора Вашингтона один на один. Теперь Лагербек, по сути, будет готовить норвежцев к Евро-2020.

8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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