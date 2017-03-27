Кечинов: если кто-то в «Спартаке» валял дурака – потом умирал!

«Я – человек дружелюбный, всегда таким был»

«Нам сказали: «Посмотрите на Джано – не пожалеете!»

«Спартак» — «Локомотив». 90-е годы. Валерий Кечинов (справа) против Сергея Гуренко Фото: РИА Новости

«Чемпионом «Спартак» делали «квадраты»

«Перестал искать Баранова. Что человеку в душу лезть, если не хочет?»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

«Врач спросил: как ты вообще ходишь?»

«Название для академии предложил Романцев»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

«С маленькими нужно работать над техникой»

С Кечиновым мы встретились в гимназии, где сегодня базируется его собственная академия. Спустя девять лет после ухода из «Томи» Валерий снова тренирует. Только теперь маленьких детей. После томского этапа он говорил, что тот опыт напрочь отбил желание тренировать. Однако теперь в карьере Кечинова – новый поворот.— Академию Умного Футбола мне предложил открыть Геннадий Морозов. Он тоже играл в «Спартаке», но в 1980-е. Мы с ним хорошо знакомы, часто пересекались на матчах ветеранов. Идея появилась ещё в прошлом году. Но тогда у меня не было времени. Сейчас разгрёб дела и дал согласие. Уже начали работать, открыли четыре школы. Планируем ещё десять. Уже 1 апреля открываем филиалы в Химках, в школах № 26 и 29.— Какое-то время — да. Но сейчас опять чувствую охоту работать в футболе.— Знай я наперёд, что всё так закончится, я бы туда не пошёл. Но тогда это приглашение казалось вызовом. Для нас с Мирославом это был шанс заявить о себе в клубе Премьер-Лиги. Поэтому решили попробовать. Рассчитывали, что с Томском всё получится, а дальше пригласят куда-то ещё — в более серьёзный клуб. Но не вышло. Ромащенко этот опыт также многому научил. Сегодня Мирослав работает в штабе сборной России, у него всё отлично, слава богу.— Он так сказал уже после того, как мы с Ромащенко написали заявление об уходе. Никто нас не выгонял – сами так решили. Наверное, Степанов не ожидал такого развития событий. Ну, сказал и сказал, бог ему судья. Наверное, мы с Мирославом попали не в ту команду и не в то время. У «Томи» были свои задачи и своё понимание, с которым мы не совпали. Попался бы другой клуб тогда, может, всё бы лучше получилось.— Исключено. Общался спустя годы со многими ребятами, и они подтвердили, что никто нас не «сливал». Дело было не в команде. Но какая теперь разница? Десять лет прошло, я уже и не вспоминаю.— С Мирославом понимали друг друга с полуслова, совпадали во взглядах на футбол, да и на жизнь. Работать в тандеме с ним было приятно, но сейчас он с Черчесовым. Ничего, я тут потихоньку буду пробовать, это тоже очень важная и нужная работа.— Да. Я человек коммуникабельный, дружелюбный и всегда таким был. Помощник должен создавать необходимый комфорт между тренерами и игроками. В «молодёжке» «Спартака» с ребятами было полное взаимопонимание. Ребята могли позвонить мне хоть среди ночи, чтобы обратиться за советом.— Там я своими глазами видел, как ребята прогрессируют, дорастают до основы. Считаю это нашей с Мирославом заслугой. Мы многое дали ребятам в плане тактики, да и просто жизненных советов. Знаю, кому-то это помогло. Игроки сами признавались, благодарили. Посмотрите – кто-то из того поколения сегодня выступает в клубах РФПЛ. Яковлев и Прудников в «Анжи», Кудряшов и Джанаев в «Ростове». Макеев десять лет был в основе «Спартака». Дзюба стал капитаном «Зенита». Значит, не зря я работал в «Спартаке».— Увы. Хотя почти все ребята 1988-1989 годов рождения были очень сильными. Влад Рыжков – умный футболист, интересный, хотя и не очень фактурный. Нестандартными решениями напоминал меня молодого и играл на похожей позиции – под нападающими.— В какой-то момент перестали спрашивать с себя. А без этого в футболе расти невозможно. Успокоишься – это тут же заметят, сделают выводы и отдадут в аренду. А там уже всё иначе: партнёров как в «Спартаке» нет, проявить себя сложнее. Это приводит к деградации.— Так и есть. Когда молодому мальчику сыпят приличные деньги, с головой у него что-то происходит. Моё мнение – нужен потолок зарплат и бонусная система. Хочешь заработать – отдавай передачи, забивай и выигрывай. И получай свои три миллиона евро в год.— Это вообще интересная история.— Агент Реваз Челебадзе, известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо», привёз к нам на просмотр мальчика перед одной товарищеской игрой. Очень попросил, чтобы его посмотрели. Мы – ему: «Ну, куда мы его поставим? Составы уже готовы, план составлен. Куда мы поставим его?». «Я вас прошу, посмотрите. Не пожалеете», — говорит. Я поставил Джано на второй тайм.— Щуплый парень, был младше многих на поле. Но за 45 минут забил два гола и отдал результативный пас. И это без единой тренировки с нами! Сразу стало понятно – надо брать.— Я этого не ощущал. Джано всё выполнял отлично. Не хватало физики, это да. Но что касалось тренерских задумок – делал всё на отлично. Проблемы возникали, когда соперники выпускали сосланных из основы мужиков.— Да, они его на поле иногда затаптывали.— 10 тысяч долларов в месяц. Плюс премиальные от 3 до 5 тысяч за победы.— У меня был БМВ. Новый тогда стоил тысяч 30-40 долларов, хотя можно было взять и годовалый с пробегом. Позже были «Ауди», «Тойота Прадо». Чувствовал себя комфортно, хотя, конечно, огромных сумм отложить не удалось. Но жаловаться грех.— Мне запомнилась машина Тихонова. Он взял спортивный «Митсубиси Эклипс» красного цвета. Любил намыть его до блеска. Очень бросалась в глаза машина, шикарно выглядела.— Больше всех в «Спартаке» любил втопить Сашка Филимонов. Димка Аленичев тоже иногда мог себе позволить. Но не ради показухи, как сейчас некоторые делают. Это же вообще смех. Зачем тебе лететь куда-то на такой шикарной машине? Езжай спокойно, красуйся. А он на встречку вылетает…— Увидел эту историю и сразу отложил газету в сторону. Подумал: ну, наверное, он ещё ребёнок, раз так поступает.— Было такое упражнение — «максималка».— Как раз для случаев, когда кто-то валял дурака. Встаёшь с остальными в строй и начинаешь. Сперва захлёст голени или подъём бедра в одну сторону до линии, а потом бежишь на максимальной скорости обратно – так 25 минут подряд. Тяжело – кошмар! Некоторым, бывало, до тошноты плохо становилось. Каждый знал, что лучше как следует выложиться на «квадрате», чем потом на «максималке» умирать.— Как правило, если чувствовал, что кто-то нарушил режим.— Главным показателем было, когда в «квадрате» – 4 на 4 или 5 на 5 – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счёт этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом.— Наш «квадрат» был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в «Сельте». Там в «квадрат» тоже играли, но шире и не настолько интенсивно. В «Спартаке» в моё время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет.— Он и довёл это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали.— Шутили и смеялись много. Но не на тренировках. Разве что иногда кто-то мог попытаться разрядить обстановку, если совсем закипали.— Илюха Цымбаларь. Бывает, «проверит» зазевавшегося – прокинет мяч между ног — или на словах пошутит. Работать сразу проще становилось. Илюха и «напихать» мог будь здоров. Цымбаларь – очень справедливый человек был, всё говорил по делу. Ещё Горлукович бывал строгим, Пятницкий тоже. Пята вообще мог «съесть» молодого, если тот себе лишнего позволит или недоработает где-то.— 0:2 мы «летели» к перерыву. В раздевалку зашёл Романцев. И спокойно так сказал: «Ребята, мне кажется, вам нужно самим друг с другом поговорить». И закрыл за собой дверь. Ну, мы поговорили.— Онопко и Юран. Призывали собраться, кому-то лично высказали. От той игры многое решалось, потому эмоции зашкаливали.— Не помню, чтобы Олег Иванович раздражался настолько, чтобы кидать в кого-то бутылками, как некоторые. Романцев – сильный психолог, который одним словом цеплял так, что это сразу давало плоды.— Отдельно рассказывать про таких не буду. Я же не Бубнов, чтобы писать: «Тот пил, этот гулял». Мы все не святые, могли себе позволить иногда выпить пива или вина. Всякое бывало, по-разному нарушали режим, но только не перед играми. К матчам всегда относились серьёзно.— Как по мне – Вася был нормальным парнем, весёлым и общительным.— Вообще никак не получается. Даже в «Одноклассниках» пытался отыскать. Но мне передали, что Васе это не нужно. Значит, человек не нуждается в общении с нами и просто живёт своей жизнью. Зачем ему в душу лезть?— Не думаю. Мы отлично общались в «Спартаке» с ним и со всеми остальными. С другими ветеранами и сейчас дружим, а Баранову, видимо, комфортно без этого.— Когда в команде что-то шло не так, Олег Иванович устраивал выезды на природу. Неподалёку от Тарасовки отличные места. Брали мяса и ехали жарить шашлык на водохранилище. Общались, отдыхали на свежем воздухе.— Ещё как. Например, летом 1997 года у нас был спад – проиграли два матча подряд, а впереди ждала встреча с «Ротором», главным соперником. Волгоградцы были тогда в полном порядке. Романцев вовремя нас на природу вывез. Пообщались, высказали друг другу всё, что хотели, и «Ротор» через несколько дней обыграли 3:2.— Конкретное предложение поступило в «Спартак» после победы над «Аяксом». Впереди нас ждал полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», потому переговоры приостановились на время. Об этом попросил Романцев. А в полуфинале я окончательно дорвал свои «кресты». Потом было обследование, как раз в Леверкузене, там и прооперировали. Врач удивлялся: «Как ты ходишь вообще?» А я не просто ходил, я играл пару лет с надорванными связками. На этом интерес «Байера» утих.— Мог, конечно. Медицина в Германии тогда была на порядок выше нашей. Потому туда и ездили лечиться и обследоваться. Но я и так до поры до времени мог играть. Колено не беспокоило сильно, даже когда травма уже была. Только опухало, когда в игре били по нему.— Есть сожаление. Я хотел попробовать себя в Европе. Знаю, что мог бы заиграть там, всем для этого обладал. Но не судьба, видимо. Олег Иванович дал понять, что я нужен. Так что решение оставить меня в «Спартаке» было совместным. Агента у меня не было, поэтому такие вопросы решали с тренерами и руководством.— Бизнесом. Он связан с недвижимостью. Из-за кризиса переживает не лучшие времена, но по-прежнему функционирует. Сегодня уделяю нефутбольным делам пару часов по утрам. А вечером – тренирую детей.— Романцев. Он как-то сказал: «Валера Кечинов может научить умному футболу». Нам эти слова понравились, решили взять их за основу нашей философии, а заодно использовать как название.— Мы видим — интерес есть, ребята приходят, записываются. Решили, что надо открывать школы в каждом районе Москвы, чтобы родители отдавали детей в секцию в шаговой доступности. Не все могут отвозить ребёнка в академии «Спартака» или «Локомотива».— Верно. Группы набираем: младшую – с 4 до 7 лет, среднюю – с 7 до 10 и старшая группа – с 10 до 14 лет.— В самый раз. У нас в академии мальчик в 4 с половиной года такие вещи творит с мячом – никогда не видел подобного. Если будет и дальше идти по этому пути, из него может получиться серьёзный футболист. Притом что он пока сам размером с футбольный мяч.— В идеале – да. Но не все дети обладают достаточным талантом, чтобы потянуть требования крупных академий. Однако польза от таких занятий есть в любом случае – ребёнок с детства крепнет физически. А теперь наша академия подписала меморандум с португальским клубом «Лейрия». Будем сотрудничать: ездить на совместные летние сборы в Португалию, стажироваться и изучать португальские методики тренировок.— Да. У нас отличная тренерская школа. Моим наставником в футбольной карьере был Романцев, а Гену Морозова тренировал Бесков. Это лучшие умы в истории отечественного футбола. Их наработки мы и берём за основу в нашей академии.— Да, но общего интереса пока не нашли. Ветераны поддерживают, но с руководством удобную форму сотрудничества пока не придумали.— Самое главное, чтобы дети с удовольствием играли в футбол, а не мучились на поле. Пусть думают и импровизируют, рискуют, а не в «бей-беги» играют. В частности об этом будем говорить 8 апреля на встрече ветеранов «Спартака» в школе №1935, в Жулебино. Ожидается присутствие Олега Романцева, так что всех приглашаем.— Думаю, на пару человек точно. Такие ребята могли бы прийти в академию «Спартака» уже отлично подготовленными. Это помогло бы в футбольном пути.— Задача тренера – в первую очередь результат. Раз команда на первом месте – значит Каррера всё делает правильно. Дай бог, чтобы «Спартак» и дальше выигрывал и стал наконец чемпионом. Но мне было бы приятно видеть больше воспитанников в составе.— Да, отец привил футбольные азы, когда я ещё ходил в садик. По выходным с папой шли на стадион, там отрабатывали удары, обводку. Ещё отец отлично мотивировал, если я дурака валял. Потом уже была секция.— Конечно. Свою роль сыграл и природный талант, но то, чему научил отец, помогло не бояться проявлять лучшие качества уже в академии. Плюс технически я был хорошо оснащён, лучше большинства ребят. Позже многому научил меня первый тренер, которого, к сожалению, не стало в том году.— С маленькими нужно работать над техникой. Как можно больше уделять внимание мелочам: как во время удара должна стоять бьющая нога, как опорная. И всё показывать на собственном примере. Сегодня тренеры заставляют детей меньше думать и играть проще: «Выбивай, отдавай, беги вперёд». Но отдать ближнему – это ещё не мастерство.— По характеру и дисциплине все разные. Всё идёт от семьи. Например, есть у нас один парень, ему 12 лет. Технически он всё делает просто идеально, не подкопаешься. Но по природе настолько скромный, что это мешает ему проявлять лучшие качества в игре. Говорю ему: «Расслабься, ты всё умеешь», — но пока не получается достучаться. Но ничего, впереди у нас ещё много времени, исправим. Важно и самим их не перехваливать. Дети принимают это слишком близко сердцу и могут задрать нос.— Рассказываю, как себя ребёнок сегодня проявил, но не более того. Воспитывать детей должны дома, а мы даём футбольную базу.— Будут предложения – подумаю. Желание есть, я ведь всю жизнь отдал футболу. Для любого профессионала важно продолжать трудиться в любимой сфере на самом высоком уровне. Но я рад, что и сейчас занимаюсь полезным делом.