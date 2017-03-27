Кечинов: если кто-то в «Спартаке» валял дурака – потом умирал!

«Я – человек дружелюбный, всегда таким был»
— Как вышло, что вы теперь занимаетесь с детишками?
— Академию Умного Футбола мне предложил открыть Геннадий Морозов. Он тоже играл в «Спартаке», но в 1980-е. Мы с ним хорошо знакомы, часто пересекались на матчах ветеранов. Идея появилась ещё в прошлом году. Но тогда у меня не было времени. Сейчас разгрёб дела и дал согласие. Уже начали работать, открыли четыре школы. Планируем ещё десять. Уже 1 апреля открываем филиалы в Химках, в школах № 26 и 29.
— Вы же не хотели тренировать, после того как поработали в «Томи»?
— Какое-то время — да. Но сейчас опять чувствую охоту работать в футболе.
— А почему так всё вышло с «Томью»? Вы с Мирославом Ромащенко проработали там в 2008 году всего два месяца.
— Знай я наперёд, что всё так закончится, я бы туда не пошёл. Но тогда это приглашение казалось вызовом. Для нас с Мирославом это был шанс заявить о себе в клубе Премьер-Лиги. Поэтому решили попробовать. Рассчитывали, что с Томском всё получится, а дальше пригласят куда-то ещё — в более серьёзный клуб. Но не вышло. Ромащенко этот опыт также многому научил. Сегодня Мирослав работает в штабе сборной России, у него всё отлично, слава богу.
— Тогдашний гендиректор «Томи» Юрий Степанов сказал, что жалеет о приглашении «необстрелянных юнцов». Это и была проблема?
— Он так сказал уже после того, как мы с Ромащенко написали заявление об уходе. Никто нас не выгонял – сами так решили. Наверное, Степанов не ожидал такого развития событий. Ну, сказал и сказал, бог ему судья. Наверное, мы с Мирославом попали не в ту команду и не в то время. У «Томи» были свои задачи и своё понимание, с которым мы не совпали. Попался бы другой клуб тогда, может, всё бы лучше получилось.
— Существовала версия, что вас могли «слить» игроки.
— Исключено. Общался спустя годы со многими ребятами, и они подтвердили, что никто нас не «сливал». Дело было не в команде. Но какая теперь разница? Десять лет прошло, я уже и не вспоминаю.
— До «Томи» вы с Ромащенко работали в дубле «Спартака».
— С Мирославом понимали друг друга с полуслова, совпадали во взглядах на футбол, да и на жизнь. Работать в тандеме с ним было приятно, но сейчас он с Черчесовым. Ничего, я тут потихоньку буду пробовать, это тоже очень важная и нужная работа.
— Помощник главного тренера – специалист, отвечающий за контакт с игроками. Верно?
— Да. Я человек коммуникабельный, дружелюбный и всегда таким был. Помощник должен создавать необходимый комфорт между тренерами и игроками. В «молодёжке» «Спартака» с ребятами было полное взаимопонимание. Ребята могли позвонить мне хоть среди ночи, чтобы обратиться за советом.
«Нам сказали: «Посмотрите на Джано – не пожалеете!»
— Работой в «Спартаке» вы гордитесь?
— Там я своими глазами видел, как ребята прогрессируют, дорастают до основы. Считаю это нашей с Мирославом заслугой. Мы многое дали ребятам в плане тактики, да и просто жизненных советов. Знаю, кому-то это помогло. Игроки сами признавались, благодарили. Посмотрите – кто-то из того поколения сегодня выступает в клубах РФПЛ. Яковлев и Прудников в «Анжи», Кудряшов и Джанаев в «Ростове». Макеев десять лет был в основе «Спартака». Дзюба стал капитаном «Зенита». Значит, не зря я работал в «Спартаке».
— Были и те, кому предрекали большое будущее, но себя не реализовали и на 50 процентов. Горбатенко, Рыжков, Динеев, Лугачев, Малоян…
— Увы. Хотя почти все ребята 1988-1989 годов рождения были очень сильными. Влад Рыжков – умный футболист, интересный, хотя и не очень фактурный. Нестандартными решениями напоминал меня молодого и играл на похожей позиции – под нападающими.
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— Почему многие пропали?
— В какой-то момент перестали спрашивать с себя. А без этого в футболе расти невозможно. Успокоишься – это тут же заметят, сделают выводы и отдадут в аренду. А там уже всё иначе: партнёров как в «Спартаке» нет, проявить себя сложнее. Это приводит к деградации.
— Кому-то тяжело справиться с первыми большими деньгими.
— Так и есть. Когда молодому мальчику сыпят приличные деньги, с головой у него что-то происходит. Моё мнение – нужен потолок зарплат и бонусная система. Хочешь заработать – отдавай передачи, забивай и выигрывай. И получай свои три миллиона евро в год.
— Джано ведь тоже прошёл через вас.
— Это вообще интересная история.
— Расскажите.
— Агент Реваз Челебадзе, известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо», привёз к нам на просмотр мальчика перед одной товарищеской игрой. Очень попросил, чтобы его посмотрели. Мы – ему: «Ну, куда мы его поставим? Составы уже готовы, план составлен. Куда мы поставим его?». «Я вас прошу, посмотрите. Не пожалеете», — говорит. Я поставил Джано на второй тайм.
— Не пожалели?
— Щуплый парень, был младше многих на поле. Но за 45 минут забил два гола и отдал результативный пас. И это без единой тренировки с нами! Сразу стало понятно – надо брать.
— Характер у него уже тогда был непростым?
— Я этого не ощущал. Джано всё выполнял отлично. Не хватало физики, это да. Но что касалось тренерских задумок – делал всё на отлично. Проблемы возникали, когда соперники выпускали сосланных из основы мужиков.
— Тяжело ему было с ними бороться?
— Да, они его на поле иногда затаптывали.
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«Спартак» — «Локомотив». 90-е годы. Валерий Кечинов (справа) против Сергея Гуренко
Фото: РИА Новости
«Чемпионом «Спартак» делали «квадраты»
— Мы затронули тему зарплат в футболе. А сколько в «Спартаке» получали вы?
— 10 тысяч долларов в месяц. Плюс премиальные от 3 до 5 тысяч за победы.
— На «Бентли» копить пришлось бы долго.
— У меня был БМВ. Новый тогда стоил тысяч 30-40 долларов, хотя можно было взять и годовалый с пробегом. Позже были «Ауди», «Тойота Прадо». Чувствовал себя комфортно, хотя, конечно, огромных сумм отложить не удалось. Но жаловаться грех.
— У кого в «Спартаке» тогда был самый крутой автомобиль?
— Мне запомнилась машина Тихонова. Он взял спортивный «Митсубиси Эклипс» красного цвета. Любил намыть его до блеска. Очень бросалась в глаза машина, шикарно выглядела.
— Гонял на ней?
— Больше всех в «Спартаке» любил втопить Сашка Филимонов. Димка Аленичев тоже иногда мог себе позволить. Но не ради показухи, как сейчас некоторые делают. Это же вообще смех. Зачем тебе лететь куда-то на такой шикарной машине? Езжай спокойно, красуйся. А он на встречку вылетает…
— Вы про Кокорина?
— Увидел эту историю и сразу отложил газету в сторону. Подумал: ну, наверное, он ещё ребёнок, раз так поступает.
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— Как Романцев боролся за дисциплину в «Спартаке»?
— Было такое упражнение — «максималка».
— О, о ней многие рассказывали!
— Как раз для случаев, когда кто-то валял дурака. Встаёшь с остальными в строй и начинаешь. Сперва захлёст голени или подъём бедра в одну сторону до линии, а потом бежишь на максимальной скорости обратно – так 25 минут подряд. Тяжело – кошмар! Некоторым, бывало, до тошноты плохо становилось. Каждый знал, что лучше как следует выложиться на «квадрате», чем потом на «максималке» умирать.
— В каких случаях Романцев назначал «максималку»?
— Как правило, если чувствовал, что кто-то нарушил режим.
— Как выявляли нарушителей?
— Главным показателем было, когда в «квадрате» – 4 на 4 или 5 на 5 – проигрывали полузащитники. Нужно было в два касания удерживать мяч. Игроки средней линии вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание – 15 отжиманий для мотивации. За счёт этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом.
— Вот так всё просто?
— Наш «квадрат» был особенным, больше такого не видел нигде. Хотя бывал на стажировках. Например, в «Сельте». Там в «квадрат» тоже играли, но шире и не настолько интенсивно. В «Спартаке» в моё время были лучшие защитники страны. Они долго думать не позволяли – накрывали, стоило только чуть промедлить. А если кого-то накрывали постоянно, его лишали места в основе. Через «квадрат» определяли, кто способен играть в «Спартаке», а кто нет.
— Романцев и сам порой играл в «квадрате».
— Он и довёл это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали.
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«Перестал искать Баранова. Что человеку в душу лезть, если не хочет?»
— Какой была атмосфера на тренировках Романцева? Шутить вам дозволялось?
— Шутили и смеялись много. Но не на тренировках. Разве что иногда кто-то мог попытаться разрядить обстановку, если совсем закипали.
— Кто, например?
— Илюха Цымбаларь. Бывает, «проверит» зазевавшегося – прокинет мяч между ног — или на словах пошутит. Работать сразу проще становилось. Илюха и «напихать» мог будь здоров. Цымбаларь – очень справедливый человек был, всё говорил по делу. Ещё Горлукович бывал строгим, Пятницкий тоже. Пята вообще мог «съесть» молодого, если тот себе лишнего позволит или недоработает где-то.
— Когда вы недавно были в гостях у «Чемпионата» вместе с Романцевым, то рассказывали о знаменитом матче с «Русенборгом» в Лиге чемпионов. «Спартак» тогда горел 0:2, а в итоге забил четыре гола и победил.
— 0:2 мы «летели» к перерыву. В раздевалку зашёл Романцев. И спокойно так сказал: «Ребята, мне кажется, вам нужно самим друг с другом поговорить». И закрыл за собой дверь. Ну, мы поговорили.
— Кто солировал?
— Онопко и Юран. Призывали собраться, кому-то лично высказали. От той игры многое решалось, потому эмоции зашкаливали.
— Сам Романцев мог выйти из себя?
— Не помню, чтобы Олег Иванович раздражался настолько, чтобы кидать в кого-то бутылками, как некоторые. Романцев – сильный психолог, который одним словом цеплял так, что это сразу давало плоды.
— Ему на всех удавалось повлиять или были неисправимые?
— Отдельно рассказывать про таких не буду. Я же не Бубнов, чтобы писать: «Тот пил, этот гулял». Мы все не святые, могли себе позволить иногда выпить пива или вина. Всякое бывало, по-разному нарушали режим, но только не перед играми. К матчам всегда относились серьёзно.
— Романцев рассказал, что Баранов мог нарушить режим сам и других подбить.
— Как по мне – Вася был нормальным парнем, весёлым и общительным.
— Слышал, вы искали его. Нашли?
— Вообще никак не получается. Даже в «Одноклассниках» пытался отыскать. Но мне передали, что Васе это не нужно. Значит, человек не нуждается в общении с нами и просто живёт своей жизнью. Зачем ему в душу лезть?
— Может, на что-то обиделся?
— Не думаю. Мы отлично общались в «Спартаке» с ним и со всеми остальными. С другими ветеранами и сейчас дружим, а Баранову, видимо, комфортно без этого.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
«Врач спросил: как ты вообще ходишь?»
— Что ещё любопытного вспоминается из ваших спартаковских времён? Из того, что было за пределами болельщицких глаз?
— Когда в команде что-то шло не так, Олег Иванович устраивал выезды на природу. Неподалёку от Тарасовки отличные места. Брали мяса и ехали жарить шашлык на водохранилище. Общались, отдыхали на свежем воздухе.
— Помогало?
— Ещё как. Например, летом 1997 года у нас был спад – проиграли два матча подряд, а впереди ждала встреча с «Ротором», главным соперником. Волгоградцы были тогда в полном порядке. Романцев вовремя нас на природу вывез. Пообщались, высказали друг другу всё, что хотели, и «Ротор» через несколько дней обыграли 3:2.
— В 1998 году вы могли уехать в «Байер». Почему не получилось?
— Конкретное предложение поступило в «Спартак» после победы над «Аяксом». Впереди нас ждал полуфинал Кубка УЕФА с «Интером», потому переговоры приостановились на время. Об этом попросил Романцев. А в полуфинале я окончательно дорвал свои «кресты». Потом было обследование, как раз в Леверкузене, там и прооперировали. Врач удивлялся: «Как ты ходишь вообще?» А я не просто ходил, я играл пару лет с надорванными связками. На этом интерес «Байера» утих.
— Обидно, могли бы там и колено вылечить.
— Мог, конечно. Медицина в Германии тогда была на порядок выше нашей. Потому туда и ездили лечиться и обследоваться. Но я и так до поры до времени мог играть. Колено не беспокоило сильно, даже когда травма уже была. Только опухало, когда в игре били по нему.
— Жалеете, что не ушли тогда?
— Есть сожаление. Я хотел попробовать себя в Европе. Знаю, что мог бы заиграть там, всем для этого обладал. Но не судьба, видимо. Олег Иванович дал понять, что я нужен. Так что решение оставить меня в «Спартаке» было совместным. Агента у меня не было, поэтому такие вопросы решали с тренерами и руководством.
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«Название для академии предложил Романцев»
— Чем занимались в последнее время? До того, как решили тренировать детей?
— Бизнесом. Он связан с недвижимостью. Из-за кризиса переживает не лучшие времена, но по-прежнему функционирует. Сегодня уделяю нефутбольным делам пару часов по утрам. А вечером – тренирую детей.
— Полное название вашей школы – Академия Умного Футбола. Кто его придумал?
— Романцев. Он как-то сказал: «Валера Кечинов может научить умному футболу». Нам эти слова понравились, решили взять их за основу нашей философии, а заодно использовать как название.
— Какие у вас планы?
— Мы видим — интерес есть, ребята приходят, записываются. Решили, что надо открывать школы в каждом районе Москвы, чтобы родители отдавали детей в секцию в шаговой доступности. Не все могут отвозить ребёнка в академии «Спартака» или «Локомотива».
— Идея – создавать секции на базе обычных школ?
— Верно. Группы набираем: младшую – с 4 до 7 лет, среднюю – с 7 до 10 и старшая группа – с 10 до 14 лет.
— С 4 лет — не рано ли?
— В самый раз. У нас в академии мальчик в 4 с половиной года такие вещи творит с мячом – никогда не видел подобного. Если будет и дальше идти по этому пути, из него может получиться серьёзный футболист. Притом что он пока сам размером с футбольный мяч.
— Идея в том, чтобы подготовить ребёнка к футбольной академии?
— В идеале – да. Но не все дети обладают достаточным талантом, чтобы потянуть требования крупных академий. Однако польза от таких занятий есть в любом случае – ребёнок с детства крепнет физически. А теперь наша академия подписала меморандум с португальским клубом «Лейрия». Будем сотрудничать: ездить на совместные летние сборы в Португалию, стажироваться и изучать португальские методики тренировок.
— Но сейчас в основе занятий наши методики?
— Да. У нас отличная тренерская школа. Моим наставником в футбольной карьере был Романцев, а Гену Морозова тренировал Бесков. Это лучшие умы в истории отечественного футбола. Их наработки мы и берём за основу в нашей академии.
— Со «Спартаком» договориться о сотрудничестве пытались?
— Да, но общего интереса пока не нашли. Ветераны поддерживают, но с руководством удобную форму сотрудничества пока не придумали.
— Глобальная цель — воспитать ребят, умеющих играть в прежний спартаковский футбол?
— Самое главное, чтобы дети с удовольствием играли в футбол, а не мучились на поле. Пусть думают и импровизируют, рискуют, а не в «бей-беги» играют. В частности об этом будем говорить 8 апреля на встрече ветеранов «Спартака» в школе №1935, в Жулебино. Ожидается присутствие Олега Романцева, так что всех приглашаем.
— Если бы Академия Умного Футбола существовала раньше, сегодня в основе «Спартака» было бы больше воспитанников?
— Думаю, на пару человек точно. Такие ребята могли бы прийти в академию «Спартака» уже отлично подготовленными. Это помогло бы в футбольном пути.
— Нужно ли это «Спартаку», когда клуб и так идёт первым?
— Задача тренера – в первую очередь результат. Раз команда на первом месте – значит Каррера всё делает правильно. Дай бог, чтобы «Спартак» и дальше выигрывал и стал наконец чемпионом. Но мне было бы приятно видеть больше воспитанников в составе.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
«С маленькими нужно работать над техникой»
— Вас с детства тренировал отец. Идея учить детей с четырёх лет берёт начало с этого опыта?
— Да, отец привил футбольные азы, когда я ещё ходил в садик. По выходным с папой шли на стадион, там отрабатывали удары, обводку. Ещё отец отлично мотивировал, если я дурака валял. Потом уже была секция.
— Чувствовали преимущество перед сверстниками, когда поступили туда?
— Конечно. Свою роль сыграл и природный талант, но то, чему научил отец, помогло не бояться проявлять лучшие качества уже в академии. Плюс технически я был хорошо оснащён, лучше большинства ребят. Позже многому научил меня первый тренер, которого, к сожалению, не стало в том году.
— Если в двух словах — как научить ребёнка умному футболу?
— С маленькими нужно работать над техникой. Как можно больше уделять внимание мелочам: как во время удара должна стоять бьющая нога, как опорная. И всё показывать на собственном примере. Сегодня тренеры заставляют детей меньше думать и играть проще: «Выбивай, отдавай, беги вперёд». Но отдать ближнему – это ещё не мастерство.
— В чём основная сложность тренировок с детьми?
— По характеру и дисциплине все разные. Всё идёт от семьи. Например, есть у нас один парень, ему 12 лет. Технически он всё делает просто идеально, не подкопаешься. Но по природе настолько скромный, что это мешает ему проявлять лучшие качества в игре. Говорю ему: «Расслабься, ты всё умеешь», — но пока не получается достучаться. Но ничего, впереди у нас ещё много времени, исправим. Важно и самим их не перехваливать. Дети принимают это слишком близко сердцу и могут задрать нос.
— Заметил, вы много общаетесь с родителями после занятий.
— Рассказываю, как себя ребёнок сегодня проявил, но не более того. Воспитывать детей должны дома, а мы даём футбольную базу.
— Сегодняшняя работа вас явно увлекает. А в большой футбол вернуться не думали?
— Будут предложения – подумаю. Желание есть, я ведь всю жизнь отдал футболу. Для любого профессионала важно продолжать трудиться в любимой сфере на самом высоком уровне. Но я рад, что и сейчас занимаюсь полезным делом.