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175 лет назад 2016
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Александр Самедов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Иллюзия обмана. Как сборная России воспринимает сама себя

Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты.
27 марта 2017, понедельник. 10:00. Футбол
После того как я прожил с национальной командой неделю, меня не отпускает одна мысль. Сборная России провела неудачный матч против ивуарийцев. Это факт, который, вроде бы, неоспорим. Хотя даже и несколько дней спустя говорят о произошедшем по-разному: от «ужас-ужас» до ничего страшного. Любопытно, как видит происходящее сами «сборники». Вот лишь несколько признаний.

>>> Семёнов: Контролировали мяч и тактически переиграли Кот-д'Ивуар
>>> Оздоев: Мы провели хороший матч, но две ошибки привели к поражению
>>> Головин: Россия играла лучше и точно не заслуживала поражения. Думаю, мы контролировали игру. По большому счёту, ивуарийцы создали всего два момента.

Ключевой момент в том, что значит «контролировать игру». Напомню, что свист болельщиков начался, когда наши защитники катали мяч в обороне. Внимательно посмотрите, как это выглядело и сколько длилось:


Если это значит «контролировали игру», то вопросов нет. Игрой мы действительно управляли, моделировали перемещения мяча из точки А в точку Б. Уверен, что это полностью устраивало ивуарийцев. Они вели в счёте, а сборная России катала мяч на своей половине поля. Допускаю, что в понимании африканцев именно они контролировали игру.

И вот тут возникает вопрос. Как воспринимает себя сборная России? Леонид Слуцкий после провала на Евро-2016 признался вместе с футболистами: «Мы – г***о». А что сейчас думает о себе новая сборная? Если Василий Березуцкий признался, что его команда обделалась, то что должны думать нынешние футболисты сборной? Те самые футболисты, которых один за другим накручивал Заха – он то по флангу проходил троих, то по центру штрафной обводил стольких же.

При этом бессмысленно ругать Черчесова за схему с тремя защитниками. Здесь как раз чувствуется, что тренер осознаёт наше место в мировом футбол. Мы являемся фаворитами ЧМ-2018 лишь в глазах экс-президента РФС Сергея Фурсенко. На самом же деле мы слабее большинства команд, которые приедут к нам на мундиаль. Это доказывали последние ЧМ и ЧЕ. К тому же мы проводим лишь товарищеские матчи, пока остальные закаляются в отборочных играх – объективный фактор.

И в этом плане новая схема вполне логична. У Черчесова как раз нет иллюзий. Он понимает, в какой системе координат находится. Игра в пять защитников – это не осторожность, а необходимость. Но с расстановкой 5-3-2 можно выглядеть по-разному. Бердыевский «Ростов» действует по этой схеме и ставит у себя в обороне «автобус». Только вот атаки там развиваются иначе – максимально вертикально. То есть мяч сразу доставляется вперёд, как только команда его получает. Едва ли не каждая атака становится контратакой.

Что не так с игрой сборной России в три центральных защитника

Как мы видим, в сборной России ситуация другая. Мы периодически катаем мяч в обороне. Именно отсюда и начался свист. Его не было, когда мы били мимо ворот. Недовольство возникало из-за боязни атаковать. Возможно, местный искушённый зритель привык к атакующему футболу «Краснодара». Даже если так, перекатывание мяча в Сочи не предвещает нам ничего хорошего. Уходить в защиту, играть от обороны – это нормально и даже необходимо, но атаковать тоже требуется. И делать это нужно смело и самоотверженно.


Вот мы говорим, что результат определили две ошибки. Пускай так. Но даже если бы их не было, победу сборная России не одержала бы ни при какой математике.

>>> Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол
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27 марта 2017, понедельник
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