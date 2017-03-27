Ушёл учитель. Умер тренер Владимир Казачёнок

Его карьера складывалась драматично: вынужденный переход в «Динамо» привёл к годичной дисквалификации. Этот сезон стал для «Динамо» чемпионским, но Владимир чемпионом не стал. Зато следующие два года он отыграл в основе москвичей рядом с Долматовым, Бубновым и Гершковичем. Он выиграл Кубок СССР, забив в финале победный гол. А через сезон вернулся в главную команду своей жизни.
Болельщики «Зенита» посвятили Владимиру Козачёнку несколько кричалок.
Юрий Морозов тогда перестраивал команду, которая вскоре совершит прорыв. Он сделал ставку на выпускников местных футбольных школ и атакующий быстрый футбол. Так в 29 лет Казачёнок занял с «Зенитом» третье место в чемпионате СССР, а в следующем сезоне стал капитаном команды, в которую влюбился город. Тогда же на трибунах стадиона имени Кирова начали распевать: «У нашего «Зенита» болельщиков не счесть, пока такие люди, как Казачёнок есть». Он был наконечником атак, любил брать на себя ответственность и быстро стал штатным пенальтистом. Забил 78 голов за «Зенит», вошёл в «Клуб Григория Федотова», но, пожалуй, это был тот самый случай, когда человека все любят не за достижения, а за характер и преданность своей команде.
Казачёнок провёл в команде ещё два сезона, несмотря на усугубившуюся хроническую травму колена. Но всего в 31 год был вынужден закончить карьеру. На следующий год «Зенит» впервые станет чемпионом СССР.
Владимир Казачёнок
Фото: РИА Новости
Бывший футболист не мог долго усидеть на одном месте работы. Но он постоянно возвращался в Санкт-Петербург. С небольшими перерывами на Подмосковье и Эстонию он проработал в разных командах города и области больше 20 лет. В «Светогорце» он тренировал Кержакова, которого потом рекомендовал тренеру «Зенита» Морозову. Потом поработал в «Петротресте» и в «Смене-Зенит», съездил в Прибалтику и нашёл себя в академии родного клуба. С 2014 года Владимир был директором академии «Зенита». Идеальное место для человека, который для всех в клубе был своим.
Сергей Веденеев: Кроме того, что Владимир Казачёнок отлично играл в футбол, он был ещё и яркой и неординарной личностью.
Да и не только в клубе. Его уход не оставил равнодушными людей, с которыми Владимир работал. Мы собрали несколько комментариев, которые об этом свидетельствуют.
Александр Кержаков: «Плачу… Ты дал мне очень много… Люблю тебя», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».
Сергей Веденеев: «Кроме того что Владимир Казачёнок отлично играл в футбол, он был ещё и яркой и неординарной личностью. Ни на кого не был похож. Много было с ним интересных историй и моментов. Мы сейчас вместе с ним работали, он был директором комплекса академии. Он был в большом авторитете в футбольном мире. Кроме физической силы, он ещё обладал силой влияния на людей.
Всегда пользовался уважением и имел властный характер. У него был высокий интеллект. Владимир разбирался не только в футболе, но и в других областях. Странно, что человек, обладающий такой физической силой, вдруг скончался. Мне кажется, что он ещё не всё сделал в своей жизни и ещё мог принести пользу обществу. Работаешь с человеком каждый день и вдруг узнаёшь, что его нет, – неприятная неожиданность».
Михаил Гершкович: У Владимира Казачёнка пошаливало сердце. Он мне говорил, что у него были проблемы со здоровьем.
Михаил Гершкович: «Такая неожиданная и грустная весть пришла к нам из Санкт-Петербурга. Только что говорил с комментатором Геннадием Орловым и обсуждал эту потерю. У Владимира Казачёнка пошаливало сердце. Он мне говорил, что у него были проблемы со здоровьем. Очень жалко, что такой человек ушёл от нас.
Мы с Владимиром Казачёнком играли в «Динамо» и постоянно поддерживали отношения, всё время перезванивались. Он был великолепным футболистом и тренером, отличным организатором. Самое главное – он был светлым человеком, добрым и отзывчивым. Владимир всегда был позитивным, с большим чувством юмора. Он умел шутить и любил это делать. У меня о нём осталась только светлая память. Хочется всем его родным и близким принести свои соболезнования. Это очень большая потеря».