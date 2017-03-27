Черчесов: сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
– Каково вернуться в город, где вы возглавляли местный клуб?
– С удовольствием вернулся. Мы присутствовали на церемонии закладки фундамента. Теперь мы этот футбольный стадион открываем. Получается, круг замкнулся. Сочи сильно изменился из-за Олимпиады – город преобразился.
– Как относитесь к критике после матча с ивуарийцами?
– Критика бывает и после побед. Мы это и на себе ощутили. Существует критика и внутри команды после выигранных встреч. Так что при поражениях критика неизбежна. К этому надо относиться с пониманием, делать выводы и двигаться дальше. Мы это и сделали. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. Как в победе может быть негатив, так и в проигрыше – позитив. На нём остановились, а индивидуальные и командные ошибки стараемся убирать.
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– Какие именно были позитивные моменты в поражении от ивуарийцев?
– Во-первых, просматривая матч с Румынией, мы заметили, что тактически неправильно располагались на поле, широко расставлены. Если бы так же действовали с Кот-д'Ивуаром, то получили бы больше проблем. В этом плане сделали позитивные шаги. Сейчас футбол развивается в сторону интенсивности. Всё определяют спринты, а не бега какие-то. Если в матче с турками мы сделали 900 спринтов, то теперь их было более 1700. Что самое интересное, наш соперник сделал на 100-200 меньше. Можете представить, что у нас вышло бы, будь этот показатель на уровне матча с Турцией. Но никто не отменял тактику и индивидуальное мастерство. Нам есть что исправлять и как настраивать команду. У нас много молодых игроков, так что без осечек обойтись не может. Как нам в своё время помогали делать карьеру, так и мы теперь должны это делать. Статистика – это лишь одна из вещей. Мы на ней не зацикливаемся, но и учитывать её стоит. Раз вы спросили, мы об этом упомянули. Не задали бы вы этот вопрос – не стали бы говорить.
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– Глушаков завтра сыграет? Он и Дзагоев занимаются в общей группе?
– Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку проводят в общей группе. Переговорили утром о том, как действовать дальше. Понятно, что Алан выпал буквально на два дня. Последний раз он играл 19 марта и находится в хорошем состоянии. Что касается Глушакова, то у него было более серьёзное повреждение. Он не выступал с 5 марта. То есть получится, что 23 дня не играл. Так выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму. Сегодня ещё поглядим.
– Вы просматривали соперника или будете играть от себя?
– Хороший вопрос. К этим играм мы готовились ещё в Москве. Просматривали последние матчи соперников. Поскольку у них выпали несколько основных футболистов, то сконцентрировались на последней встрече, где они не принимали участия. То, что мы готовили, уже не было смысла показывать из-за отсутствия ведущих игроков. Смотрели на тех, кто может их заменить.– Игра против бельгийцев будет сложнее, чем против ивуарийцев?
– Не могу сказать, сложнее или легче. Она будет другой. Бельгийцы системно играют иначе. Они быстрее. Не в плане спринтов, а в передвижении мяча. В этом плане будем подстраиваться – про соперника нельзя забывать, но и сами хотим навязывать нашу игру.
– Жирков сказал про свист: «Значит, такие у нас болельщики». А какие у нас фанаты, на ваш взгляд? Слишком требовательные?
После этого вопроса слово взял пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
– У нас многим футболистам задавали подобный вопрос. Никто из игроков не говорил ничего плохого в адрес болельщиков, не предъявлял претензий. Была просто констатация факта: свистели, значит свистели. Это чтобы было понимание: мы не пытаемся кидать какие-то камни в огород болельщиков. Спасибо им за поддержку, в том числе в Краснодаре.
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– Я реально не слышал свиста, потому что концентрируюсь на игре. Если это даже было, то и критику, и негатив надо понимать. Если вышли на помост, то необходимо доставлять удовольствие нашим болельщикам. Если кто-то посчитал, что этого мало и он хочет лучше, то он имел право проявить свои эмоции. Мы это должны не критиковать или обсуждать. Надо принять и делать выводы. Да, неприятно, потому что надо до конца оставаться с командой, а свистеть уже после матча – и никаких проблем. Но всё равно это нормальное явление. Кстати, когда я играл и тренировал, то сталкивался с такими вещами. Значит, не надо допускать, чтобы к этому приходило. Об этом я всё время говорю футболистам.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
Присутствовал на пресс-конференции и Алан Дзагоев, которому также последовал вопрос об игре против сборной Кот-д'Ивуара.
– Вы тоже нашли что-то позитивное в матче с ивуарийцами?
– Станислав Саламович уже, по сути, ответил на этот вопрос. Добавлю, что с трибун мне казалось, что у нас хорошо проходят атаки и мы делали неплохие подходы. Не хватало последнего удара. Были и стандарты, мы над этим работали.
– Завтра не сыграют Эден Азар и Кевин Де Брёйне. Есть сожаления по этому поводу?
– Всегда хочется играть против лучших. На этом зарабатываешь большой опыт. Против Азара я уже играл и достаточно хорошо его помню. Уже тогда в «Лилле» он был очень хорош. Хотя уверен, что сборная Бельгии найдёт, кем заменить игроков, и без них сыграет не намного хуже.
– Насколько ваше здоровье позволит сыграть в основном составе?
– Немного приболел перед встречей с иваурийцами, но сейчас уже готов играть. Остальное зависит от тренера.
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