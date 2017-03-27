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10 лучших легионеров РФПЛ из Средней Азии – Касымов, Ахмедов, Рахимов
Фото: fcalania.net.ru
Текст: «Чемпионат»

10 лучших легионеров чемпионата России: Средняя Азия

Продолжаем серию материалов о лучших легионерах ЧР с постсоветского пространства. Сегодня — 10 лучших футболистов РФПЛ из Средней Азии.
27 марта 2017, понедельник. 20:00. Футбол
Не так давно «Чемпионат» опубликовал список 100 лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его первые части и следующие, а также по ссылкам внутри этих материалов.

Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Мы уже успели вспомнить лучших легионеров из Беларуси, Армении, Молдавии, Азербайджана и и стран Прибалтики. На очереди – лучшие футболисты из стран Средней Азии. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан подарили чемпионату России не одного яркого игрока. И стоит посвятить отдельный материал самым ярким героям оттуда.

Сразу оговоримся, что в этот список не попали натурализованные футболисты – потому имён Владимира Маминова, Олега Пашинина и Алексея Полякова вы здесь не увидите.

10. Андрей Фёдоров, Узбекистан


«Алания», 1998-1999, 42 матча, 1 гол
«Рубин», 2000-2008, 127 матчей, 15 голов

Фёдоров – один из винтиков «рубиновой» машины Бердыева, выигрывавшей чемпионат России в 2008 году. Умный и подвижный защитник, умевший подстраховать партнёров в сложной ситуации, прошёл с «Рубином» путь от Первого дивизиона до чемпионства. Защитник узбекской сборной вполне мог оказаться и в ЦСКА, если бы не годичная дисквалификация за удар судьи ногой в матче Кубка азиатских чемпионов. Тем не менее болельщикам во Владикавказе, Калининграде и Казани Фёдоров должен был запомниться как уверенный и надёжный футболист, на которого можно положиться.
Андрей Фёдоров

Андрей Фёдоров

Фото: РИА Новости

9. Виталий Денисов, Узбекистан


ЦСКА, 2003-2006, 3 матча
«Локомотив», 2013-н.в., 119 матчей, 1 гол

Скорость, самоотдача, цепкость – слова, которыми каждый болельщик «Локомотива» может охарактеризовать игру Денисова. К Виталию никогда не было претензий в плане игры – в каждой игре черкизовский Тор бороздит бровку с таким тщанием, что агрономам стадиона после игр, наверное, долго приходится восстанавливать газон у боковой. Денисов начинал карьеру в России в ЦСКА, но из-за травмы закрепиться в основе не сумел. Проведя шесть сезонов в «Днепре», Виталий вернулся в РФПЛ повзрослевшим и сложившимся игроком, который претендует на звание сильнейшего крайнего защитника лиги.
Виталий Денисов

Виталий Денисов

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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8. Сергей Тимофеев, Казахстан


«Динамо», 1992-94, 43 матча, 3 гола
«Алания», 1995-97, 67 матчей, 3 гола
«Локомотив НН», 1998, 32 матча, 6 голов

В 90-е Сергей Горлукович наводил ужас на нападение соперника. Хотя встреча с Сергеем Тимофеевым могла стать для форвардов соперника не менее жутким кошмаром. Тимофеев играл жёстко, зачастую на грани фола, но свою работу делал – всеми правдами и неправдами защищал свои ворота.

«Просто многим надо десять раз ударить, а мне достаточно одного было. Я всегда играл в контактный футбол, иногда жёстко», — рассказывал сам Сергей. Во многом благодаря его игре «Алания» завоевала чемпионство в 1995 году, а в анналы российского футбола он вошёл как один из самых брутальных игроков чемпионата в истории.
Чемпионская «Алания» 1995-го года

Чемпионская «Алания» 1995-го года

Фото: РИА Новости

7. Мухсин Мухамадиев, Таджикистан


«Локомотив», 1992-1993, 41 матч, 12 голов
«Спартак», 1994-1995, 30 матчей, 13 голов
«Локомотив НН», 1996-1997, 56 матчей, 16 голов
«Торпедо», 1998, 14 матчей, 2 гола
«Шинник», 1999, 11 матчей, 1 гол

Мухсин Мухамадиев – уникальный футболист. В 1992 году нападающий сыграл один матч за сборную Таджикистана и отметил это дублем. Спустя три года – уже за сборную России. И снова забил. И всё же мы
решили включить Мухамадиева в список легионеров – всё-таки родился и начинал карьеру Мухсин в Душанбе. Он сменил множество команд в России (всего таких с учётом клубов из низших дивизионов набралось девять), но везде играл на уровне и старался показать всё, на что способен. Правда, Олегу Романцеву, не так давно посетившему редакцию «Чемпионата», Мухамадиев запомнился не только как бомбардир.

«Робсон стоял под моим окном в Тарасовке и спорил с Мухамадиевым, кто чернее! А тот тоже тёмненький, загорать любил. «Я макака!» — кричит Мухсин. «Нет, я макака!» — отвечает Робсон. Сошлись на том, что в «Спартаке» будут две макаки».
Дмитрий Аленичев и Мухсин Мухамадиев

Дмитрий Аленичев и Мухсин Мухамадиев

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

6. Игорь Черевченко, Таджикистан


«Локомотив», 1996-2001, 170 матчей, 9 голов
«Торпедо», 2002, 12 матчей
«Алания», 2002, 5 матчей

Черевченко родился и вырос в Душанбе, провёл восемь матчей за сборную Таджикистана, потому не удивляйтесь, что он оказался в списке легионеров. Будущий защитник «Локомотива» родился в семье известного в Таджикистане футболиста Геннадия Черевченко. В 1996 году Юрий Сёмин, тренировавший в начале тренерской карьеры Черевченко-старшего в «Памире», пригласил Игоря в «Локомотив». Здесь защитник завоевал три серебряные медали чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны, дважды попадал в список 33 лучших футболистов первенства. Ну и как обойти стороной забитый мяч «Реалу» в Лиге чемпионов сезона-2001/02?
Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
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5. Одил Ахмедов, Узбекистан


«Анжи», 2011-2014, 109 матчей, 6 голов
«Краснодар», 2014-2017, 101 матч, 7 голов

Вряд ли Одил Ахмедов имеет хоть одного хейтера в футбольном мире. Ну как его можно не любить? Профессионал на поле, отдающий всего себя игре, и добродушный открытый человек за его пределами. Уж Одила вы точно не увидите в ночном клубе распивающим шампанское под гимн Узбекистана. Ахмедов стал своим в звёздном «Анжи», где держал на себе центр поля, пока Это’О и компания беззаботно развлекались на чужой половине поля. Влился и в «Краснодар», внеся весомый вклад в прогресс всего коллектива.
Одил Ахмедов

Одил Ахмедов

Фото: Сергей-Расулов-младший, ФК "Анжи"
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4. Рашид Рахимов, Таджикистан


«Спартак», 1992, 1994-1995, 26 матчей
«Локомотив», 1993-1994, 14 матчей

В чемпионате России Рахимов сыграл всего в 40 матчах, но успел дважды завоевать золотые медали в составе «Спартака» и выиграть Кубок СССР в 1992-м. Тем не менее Рахимов – значимая фигура для отечественного футбола. Девять сезонов в составе «Памира», где ему дали прозвище Садди Искандарий (с таджикского – «Барьер для Александра Македонского»), и несколько лет в европейских чемпионатах уж что-то да значат. Рахимов был жёстким игроком, часто получал жёлтые карточки, но при этом был интеллигентным и образованным человеком (знает семь языков!). Эти качества во многом помогают ему строить тренерскую карьеру.
Рашид Рахимов

Рашид Рахимов

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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3. Дмитрий Хомуха, Туркменистан


«Зенит», 1995-1996, 61 матч, 4 гола
ЦСКА, 1997-2000, 116 матчей, 27 голов
«Шинник», 2001-2003, 69 матчей, 16 голов
«Терек», 2004-2005, 36 матчей, 4 гола

Дмитрий Хомуха выступал за сборную Туркменистана по просьбе своего детского тренера Тачмурада Агамурадова, хотя является этническим украинцем. Родился и начинал играть в Туркменистане, после чего поколесил по Союзу и России – выступал в Харькове, Львове, Грозном, Питере, Ярославле. Но большинству болельщиков Хомуха запомнился по игре за ЦСКА, в составе которого пытался прервать гегемонию «Спартака» на внутренней арене!.. В ЦСКА, как и в «Зените», Хомуха запомнился как работоспособный дисциплинированный игрок и мастер стандартов. Тем не менее свой единственный трофей в качестве игрока Дмитрий выиграл в «Тереке», вместе с которым завоевал Кубок России в 2004 году. Ну и как не отметить успех в качестве тренера юношеской сборной России? В 2013 году под руководством Хомухи она победила на Евро U17.
Дмитрий Хомуха

Дмитрий Хомуха

Фото: pfc-cska.com


2. Владимир Нидергаус, Казахстан


«Ротор», 1992-1997, 1999, 168 матчей, 68 голов

Связка Есипов – Веретенников – Нидергаус – один из символов отечественного футбола 90-х. Эта троица была одной из самых ярких и забивных в первенстве и порой оформляла шикарные мячи в ворота соперников «Ротора». Интересно, что Владимир мог оказаться в «Спартаке», но в Москве ему не готовы были сразу предоставить квартиру и гарантировать место на поле. В итоге технарь Нидергаус оказался в Волгограде, где стал одним из главных кумиров местных болельщиков. Ну а после гола в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» так и вовсе стал культовой фигурой. Виктор Прокопенко в раздевалке дал напутствие перед игрой: «Что главное в танке? Не обос…ся!» И в тот вечер, и в другие дни выступлений за «Ротор» Нидергаус следовал совету и всегда был на уровне.
Владимир Нидергаус

Владимир Нидергаус

Фото: shahter.kz
→ «Что главное в танке?!» Как шокировать «Олд Траффорд»

1. Мирджалол Касымов, Узбекистан


«Спартак» Владикавказ, 1992, 25 матчей, 3 гола
«Алания», 1994-1996, 1999, 2003-2004, 104 матча, 30 голов
«Крылья Советов», 2000-2001, 45 матчей, 6 голов

Согласитесь, плохой футболист не получит прозвище Узбекский Марадона. Прошло уже более 20 лет, но во Владикавказе наверняка помнят ту золотую команду, прервавшую гегемонию московских клубов в чемпионате. Полузащитник «Алании» обладал шикарным видением поля, пасом, великолепно умел исполнить стандарт. Все, кто видел тот самый гол «Ливерпулю» со штрафного, вряд ли когда-нибудь его забудут. Чемпион Европы и мира среди юношей, чемпион России, дважды серебряный призёр чемпионата и обладатель кучи трофеев на родине. Ещё вопросы? Мирджалол Касымов – автор первого гола РФПЛ, настоящее достояние Узбекистана и один из самых ярких легионеров в истории нашего первенства.
Мирджалол Касымов

Мирджалол Касымов

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Денисов Дмитрий Хомуха Игорь Черевченко Мирджалол Касымов Мухсин Мухамадиев Одил Ахмедов Рашид Рахимов Фото
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