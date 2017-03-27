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175 лет назад 2016
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Артур Боруц
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Мне стоит бросить курить и пить водку». Самый безумный вратарь мира

Вражда с фанатами, курение с тренером, безумные поступки – всё это про Артура Боруца, самого безумного футбольного вратаря.
27 марта 2017, понедельник. 22:00. Футбол
Жизнь бешено бурлит – сначала спасаешь троих поляков и беременную женщину от пьяных хулиганов в Элдер-парке в Глазго, потом попадаешь в тройку лучших вратарей мира (и не по версии фанатов на лавочке, а по мнению журналистов La Gazzetta Dello Sport), а спустя пару месяцев спасаешь «Селтик» от вылета из Лиги чемпионов. Артур Боруц в Шотландии успел много чего наворотить, но матч со «Спартаком» в августе 2007-го так и остался одним из самых мощных в карьере поляка. На перерыв Боруц уходил, набрасываясь с кулаками на своего же защитника Ли Нэйлора – тот слишком вальяжно атаковал Владимира Быстрова, провожал мяч за линию, пока Быстров ускорялся, и Боруц высказал ему всё, что думает. Толчок – раз, удар по щеке – два, злой словесный поток – три. Товарищи по «Селтику» разнимали Боруца и Нэйлора, польский вратарь никак не мог остановиться.

Потом дело дошло до серии пенальти – Король Артур, как его прозвали в Глазго, сначала вытащил для команды московский матч, потом пережил 11-метровый от Романа Павлюченко в штангу. Бить в серии пенальти Боруц не стал, хотя однажды пробивал «Видзеву» и бешено отплясывал у углового флага. Зато взял два удара –
вальяжный от Титова, удобный от Калиниченко – и бросился праздновать отбитый пенальти, как «порхающая птичка»: крылья вверх, крылья в сторону.

Один из самых эпатажных голкиперов в истории футбола не мог отпраздновать такой успех спокойно – за два года, которые Боруц уже успел отыграть в Глазго, поляка наградили прозвищем Holy Goalie («святой вратарь») и привыкли, что в него часто вселяется дьявол. Это могло бы стать обычным фразеологизмом, но сам Артур уверяет – в нём действительно есть что-то нечистое: «Уже который год мне снится сон из детства. Я еду на лифте на 10-й этаж, на балконе вдруг появляется дьявол, я кричу и бегу от него, а когда дьявол настигает, он не убивает меня, а щекочет». Седльце – маленький городок в сотне километров от Варшавы, с типичными застройками Восточной Европы, где легко сдохнуть со скуки. Единственным спасением Артура с детства был спорт – отец, Владислав, успел сделать хоккейную карьеру на родине, потом Боруц сам зацепился за баскетбол, а в 9 лет от скуки пришёл на тренировку городской «Погони» вместе с братом Хербертом. Так что Херберт – один из двух людей, которые подарили нам сумасшедшего вратаря. Второй – тренер Йожеф Топчевски: изначально он поставил Боруца в нападение, но быстро разглядел у Артура реакцию и любовь к прыжкам в грязь.

В детстве два брата были похожи только внешне. Херберт ходил угрюмым, любимым словом было «нет», зато Артур всегда легко поддавался уговорам. Мама, Ядвига, предложила Артуру пойти в танцевальный кружок «Ходовяцы», он боялся попасться там на глаза товарищам по «Погони», но маме-то как откажешь? На первое занятие Ядвига пришла вместе с сыном, смотреть, как он проходит проверку на прочность. Артуру было стыдно, зато потом он втянулся, научился танцевать польку, краковяк, развил мелкую моторику и полюбил свой кружок. Когда семья собиралась за праздничным столом, Ядвига устраивала время танцев – Херберт угрюмо говорил «нет», Артур танцевал.

Спустя четыре года Боруц проскочил пару возрастов «Погони», стал основным и выбрался с командой на первый международный турнир, в датский Хернинг. «Погонь» выиграла турнир, а 13-летний Артур во время прогулок по Дании познакомился с девочкой, которая впервые поцеловала его. «Она была красивой мулаткой, но поцелуй стал детской травмой для меня, – вспоминал Боруц. – Я совершенно не знал, что делать, был в отчаянии. Мы рисовали друг другу сердечки, делали фотографии, а спустя три года встретились вновь. Она вымахала на две головы, растолстела, и всё свидание я думал, как поскорее убежать».
Артур Боруц

Кто: вратарь «Борнмута»
За кого играл: «Легия», «Селтик», «Фиорентина», «Саутгемптон»
Сезон-2016/17: 27 матчей, 51 пропущенный мяч
Хобби: дразнить фанатов «Рейнджерс»
Друзья: фанаты «Селтика»
Враги: «Рейнджерс», Франтишек Смуда, Эйден Макгиди
К 16 годам Боруц пробился в состав «Погони», играл против команд из таких же типично застроенных краснокирпичными домами польских городов, против была только бабушка – она вечно приговаривала вратарю: «Тебе нужно учиться, в футболе денег не заработаешь». Артур пошёл учиться на механика легковых автомобилей – ненавидел машины и эту специальность, но как бабушке-то откажешь! Спустя годы Боруц рассказывал эту историю польскому журналисту, покуривая сигарету и попивая виски в роскошном номере, и вспоминал других игроков своей «Погони»: «В нашей «молодёжке» были ребята, которые могли спокойно сделать международную карьеру. Точно знаю, что один из них кладёт плитку, другой пьёт пиво в парке с друзьями. Мне просто повезло».

Повезло спустя два года после попадания в «Погонь». Родная команда играла в Варшаве с «Легией», и Боруц выдал сильный матч, а спустя полгода полетел на Сицилию на сбор с главной польской командой. Артур был в шоке – в Седльце многие фанатели от «Легии», от конкуренции в воротах взрывало мозг (место в рамке занимал Гжегож Шамотульски, за место в составе цеплялся Войцех Ковалевски), а от премиальных взрывало мозг ещё сильнее. На первые деньги за сидение на скамейке «Легии» Боруц купил себе дорогущие брюки, которые надел пару раз. Пробиться в состав было нереально – полтора года играл за вторую команду «Легии», потом поехал в аренду в «Дольцан» из 30-тысячного города Зомбки. Там Боруц наедался хот-догами после каждой тренировки, кое-как отбегал в десятке матчей, а потом вернулся в «Легию» и спустя годы попал в символическую сборную за всю историю клуба. Рядом с Казимижем Дейной, например. Впервые Боруц понял, что обожает «Легию», весной 2002-го, на чемпионском параде – он понял популярность команды, когда вся площадь Варшавы, куда клуб въезжал на открытом автобусе, была забита, места людям не хватало, и какой-то болельщик полез отмечать титул на высокое дерево. «Наш праздник напоминал мне горскую свадьбу», – вспоминал Боруц. Спустя пять лет Артур сам передавал любовь к «Легии» на фанатском секторе, куда прикатил кричать и жечь пиротехнику после окончания шотландского сезона.

***
Боруц должен был оказаться в Шотландии только ради того, чтобы злить фанатов «Рейнджерс». Стать для «Джерс» врагом крещёному и верующему католику было просто – перекрестился рядом с их фанатским сектором, и считай, что тебя уже ненавидят. Если вдруг не знаете или не помните, дерби «Старой фирмы» в принципе замешано на религии: «Селтик» – католический клуб, «Рейнджерс» – протестантский, и трансферы представителей «чужой» религии всегда встречали с нескрываемым отвращением. Чтобы ещё больше разозлить фанатов «Джерс», Боруц сначала показал трибунам средний палец, а потом, после гола, жестом перекрестил их. С трибуны поляку в ответ полетела бутылка, пусть и без святой воды.

Так родилась ненависть. Фанаты «Рейнджерс» предъявили Боруцу оскорбление на религиозной почве, шотландская прокуратура впаяла вратарю штраф в 500 евро, а в дело вмешались даже представители Ватикана: «Шотландия стала одним из немногих государств в мире, где обычный религиозный жест является преступлением». Доказательств вины Боруца на видео не нашли, ситуацию рассматривали только со слов фанатов протестантского клуба, но победителем в истории всё равно вышел Король Артур. Он ненавидел «Джерс» искренне, по-фанатски и при каждом удобном случае демонстрировал свою ненависть.
Осенью 2007-го «Селтик» проиграл дерби «Старой фирмы» — 0:3, а Боруц отказался пожимать руки соперникам после матча: «Не желаю пожимать руки врагам».
Спустя четыре месяца после инцидента Боруц вновь перекрестился рядом с сектором «Джерс», его встретили дружным «бу-у-у», но теперь обошлось без доносов в полицию. Ещё четыре месяца – и «Селтик» досрочно выиграл дерби «Старой фирмы», а Боруц побежал к вражеским фанатам танцевать с флагом «Селтика» и надписью «Чемпионы». Спустя год отпраздновал победу над «Рейнджерс», показав майку с изображением Папы Римского и словами «Боже, храни Папу». Боруца оскорбляли с трибун в ответ, поляк сорвался лишь однажды, когда показал фанатам «Джерс» средний палец. Потом Артур пробовал оправдать себя: «Средний палец – это неспортивно? А оскорбления, которые кричали в адрес моей семьи, – это спортивно?»

Тогда же, в 2008-м, Король Артур пошёл на финал Кубка Шотландии, чтобы поболеть против «Рейнджерс». «Данди Юнайтед» дважды вёл в счёте, но «Джерс» отыгрались, выиграли по пенальти, и после решающего удара Боруц смылся со стадиона, не желая видеть, как враги празднуют завоевание кубка. Враги – именно так. Осенью 2007-го «Селтик» проиграл дерби «Старой фирмы» — 0:3, а Боруц отказался пожимать руки соперникам после матча: «Не желаю пожимать руки врагам».

***
На австро-швейцарском Евро Артур Боруц тащил почти всё, немецкие и австрийские журналисты называли польского вратаря «инопланетянином», сам он шутил после матчей: «Не надо шутить про мой трансфер в «Ювентус». Зачем одной команде два Буффона?» Покидая стадион, Боруц уходил в себя – только сам Артур и тренер сборной Польши Лео Бенхаккер знал, сколько боли накопилось в голове вратаря.

В 21 год Боруц познакомился с девушкой Катаржиной, сразу сказал ей, что ждёт от неё ребёнка, перевёз в Шотландию. Семейное счастье планировалось в июне 2008-го, но за месяц до родов Катаржина собрала вещи и уехала домой, сказала Артуру: «Я устала от такой жизни». Она была психологом, считала Боруца психически нездоровым алкоголиком и решила уехать, чтобы не портить сыну жизнь – да, лишив его отца. Артур брал выходной у тренерского штаба во время Евро, летал в Польшу на роды, плакал в больнице, надеялся, что всё образуется, отдал девушке по бракоразводному процессу пятикомнатную квартиру в Варшаве, лишь бы видеться с сыном. Но каждая встреча превращалась в каторгу.

«Когда я выводил сына на прогулку, за мной постоянно следила свекровь – она боялась, что я его украду, – вспоминал Боруц. – Вся семья Катаржины считает, что я психически неуравновешенный, что я алкоголик. Меня провоцируют без перерыва. Однажды я закричал после очередных грязных слов в мой адрес, и их семейка обрадовалась, потому что ребёнок начал плакать».
Боруц должен был оказаться в Шотландии только ради того, чтобы злить фанатов «Рейнджерс».
Бытовые ссоры чуть не убили карьеру Боруца, и лучшим другом вратаря стал алкоголь. В августе 2008-го сборная Польши поехала на Украину, а Артур поздним вечером пошёл делить горе с товарищем по «кадре» Дариушем Дудкой, вернулся под утро с громадными мешками под глазами и пивным перегаром и попал под отчисление из команды. Спустя три месяца, получив травму колена, Боруц улетел домой, замкнулся в четырёх стенах, добавил к своему алкорациону водку и сигареты. Вернувшись в сборную, Боруц вышел в основе в Северной Ирландии, получил пас назад от Михала Жевлакова и закричал – проклятая кочка! Нелепый автогол стал решающим, а тот проигрыш Польши – отправной точкой к пике во всём отборочном цикле. Вскоре Боруц сказал журналистам: «Мне стоит бросать курить, пить водку и похудеть килограммов на 20».

Спасать сына из психологической ямы в Глазго полетел Владислав Боруц. Метод тот же, которым Артур себя загонял: ходить по барам, опустошать пивные бутылки, выплёскивать энергию в пьяных разговорах. Потом продолжили терапию летом, Боруц отпросился у отца в клуб, встретил девушку Сару и представился ей: эмигрант, мойщик стёкол, работающий за копейки в Ирландии. «Не знаю, почему я согласилась дать ему номер», – спустя семь лет вспоминает Сара, с которой у Боруца счастливая семья и двое детей. Однажды Боруц сказал, что у него много странных привычек, одна из которых – неумение молчать. Ходячий конфликт. В «Фиорентину» он приехал лично к Синише Михайловичу, курил и пил вино вместе с тренером, но после года во Флоренции на дух не переносил итальянцев. Боруц считал Серию А скучной лигой, переполненной тактической вознёй, но был и другой повод: «Когда я вошёл в раздевалку «Фиорентины», увидел чистеньких мальчиков, прихорашивающихся перед зеркалом, и подумал, что сойду с ума. Они проводили больше времени с расчёской, чем на поле. В Шотландии или Польше ты мог провести час после тренировки с банкой пива, итальянцы проводят час после тренировок у зеркала – это невыносимо». Удивительно, что с таким отвращением к итальянским нравам Боруц протянул в «Фиорентине» два сезона.

Он дрался на поле, хватал необязательные карточки, бил в раздевалке «Селтика» будущего спартаковца Эйдена Макгиди, но сильнее всего Артур разжёг конфликт перед украино-польским Евро-2012: пока сборная Польши летела домой после какого-то товарищеского матча, Боруц пил вино вместе с Михалом Жевлаковым, тренер «белых орлов» Франтишек Смуда заметил их, начал кричать на весь самолёт – и высадил бы, если бы была возможность. «Вспоминая тот эпизод, я жалею только об одном – что не разбил Смуде лицо», – вспоминает Боруц.

На самом деле о характере Артура Боруца может рассказать всего одна его отвратительная татуировка. Если видели тату хуже, чем эта, – сочувствуем.
В последние годы жизнь Артура Боруца наконец-то стабилизировалась. Два с половиной года назад его звала мюнхенская «Бавария» — поляк отказался (как сказал бы Боруц: зачем «Баварии» два Нойера?) и бросился познавать британскую романтику в Чемпионшип. Сейчас он играет за весёлый «Борнмут», пропускает очень много – 51 за сезон в Премьер-лиге, но и выручает часто. В начале марта взял пенальти от Златана Ибрагимовича, разве что не порхал, как птичка.

Король Артур не хочет загадывать насчёт своего будущего, знает только две вещи: во-первых, он ещё вернётся играть за «Легию», во-вторых, он не хочет, чтобы сын был вратарём: «Если мой сын придёт домой весь в грязи, я же не смогу отругать его. Он сразу ответит: «Что ты, папа, ведь ты же каждый день плаваешь в грязи».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Польши — Футбол Селтик Артур Боруц
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