Китайское нашествие — 2018. Главное — в обзоре дня

Полузащитники, вероятнее всего, сыграют в предстоящем товарищеском матче со сборной Бельгии 28 марта. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России. Оба игрока из-за повреждений пропустили контрольный матч с командой Кот'д-Ивуара (0:2).«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними. Алан в хорошем состоянии. Играл недавно, пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно. Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».Главный тренер сборной Бельгииподелился ожиданиями от товарищеского матча с командой России, который состоится 28 марта в Сочи.«Игра со сборной России будет чем-то большим, чем обычная товарищеская встреча. Соперник не проводит отборочных матчей к чемпионату мира, он уже там. Это значит, что российской команде нужно определяться с составом на ЧМ-2018. Отбирать 23 игроков – этим они и будут заниматься в матче с нами. В свою очередь и мы проверим свои возможности. Посмотрим игроков, которые нерегулярно играют в нашей сборной. Продолжим строить команду в матче с россиянами», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.В воскресном товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (2:0) получил повреждение защитник ЦСКА. Врачи диагностировали у него сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава, сообщает официальный сайт «армейцев».О сроках восстановления футболиста на данный момент не сообщается. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что пока не знает о том, когда Щенников сможет вернуться в строй.Главный тренер «Наполи»признан лучшим тренером Италии прошлого сезона. Об этом сообщает Football Italia. 58-летнему специалисту был вручён трофей Panchina d’Oro. Лучшего тренера путём голосования определяют сами специалисты. Всего их было 61 человек.Маурицио Сарри набрал 25 голосов. Вторым стал наставник «Ювентуса»– 22 голоса, а замкнул тройку призёровиз «Сассуоло» — 7 голосов.«Обычно награды не доставляют мне удовольствия, но эта награда меня волнует, ведь голосовали тренеры. Пять лет назад я был в Серии С, это экстраординарно. Спасибо всем моим помощникам», — цитирует Сарри Football Italia.В прошлом сезоне «Наполи» финишировал в чемпионате Италии на втором месте.Пострадавшие в Белграде болельщики «Спартака»находятся в стабильном состоянии, сообщает rs-lat.sputniknews.com.По информации источника, Бутрин уже находится в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан из больницы, а состояние Бодрова после операции остаётся тяжёлым, но стабильным.Три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после товарищеского матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (2:1), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Ранее сообщалось, что полиция Сербии занимается расследованием дела об этом нападении.На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, могут приехать до 100 тыс. болельщиков из Китая. Как сообщает South China morning post, именно столько туристических путёвок китайские поклонники футбола могут приобрести на сумму $ 25 млн.Фэн Тао, эксклюзивный агент по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, сделал прогноз, согласно которому болельщиков из его страны на ЧМ-2018 в Россию приедет больше, чем в Бразилию, где побывало всего около 5 тыс. человек. Турпакет на чемпионат мира стоит от $ 850.Аргентинецнаписал заявление об уходе с должности посла Международной федерации футбола, сообщает Iusport со ссылкой на издание Dario.Такое решение он принял, протестуя против назначения известного телеведущего из Аргентины Марсело Тинелли на пост менеджера сборных команд Аргентины. Отмечается, что президент ФИФА Инфантино пока не рассматривал заявление Марадоны.