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175 лет назад 2016
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Черчесов, Сарри, Щенников и Марадона — в обзоре главных новостей дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Китайское нашествие — 2018. Главное — в обзоре дня

Сборная России готовится к матчу с Бельгией, Сарри стал лучшим тренером серии А, 100 тыс. китайцев приедут на ЧМ-2018 — главные события дня
28 марта 2017, вторник. 00:00. Футбол

С Бельгией Дзагоев, вероятно, сыграет с первого тайма, Глушаков — со второго


Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, вероятнее всего, сыграют в предстоящем товарищеском матче со сборной Бельгии 28 марта. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Оба игрока из-за повреждений пропустили контрольный матч с командой Кот'д-Ивуара (0:2).

«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними. Алан в хорошем состоянии. Играл недавно, пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно. Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Мартинес: матч Россия — Бельгия — нечто большее, чем просто товарищеская встреча


Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России, который состоится 28 марта в Сочи.

«Игра со сборной России будет чем-то большим, чем обычная товарищеская встреча. Соперник не проводит отборочных матчей к чемпионату мира, он уже там. Это значит, что российской команде нужно определяться с составом на ЧМ-2018. Отбирать 23 игроков – этим они и будут заниматься в матче с нами. В свою очередь и мы проверим свои возможности. Посмотрим игроков, которые нерегулярно играют в нашей сборной. Продолжим строить команду в матче с россиянами», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Щенников в матче с тульским «Арсеналом» получил сильный ушиб


В воскресном товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (2:0) получил повреждение защитник ЦСКА Георгий Щенников. Врачи диагностировали у него сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава, сообщает официальный сайт «армейцев».

О сроках восстановления футболиста на данный момент не сообщается. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что пока не знает о том, когда Щенников сможет вернуться в строй.

Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2015/16


Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признан лучшим тренером Италии прошлого сезона. Об этом сообщает Football Italia. 58-летнему специалисту был вручён трофей Panchina d’Oro. Лучшего тренера путём голосования определяют сами специалисты. Всего их было 61 человек.

Маурицио Сарри набрал 25 голосов. Вторым стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 22 голоса, а замкнул тройку призёров Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» — 7 голосов.

«Обычно награды не доставляют мне удовольствия, но эта награда меня волнует, ведь голосовали тренеры. Пять лет назад я был в Серии С, это экстраординарно. Спасибо всем моим помощникам», — цитирует Сарри Football Italia.

В прошлом сезоне «Наполи» финишировал в чемпионате Италии на втором месте.

Состояние пострадавших в Сербии болельщиков «Спартака» улучшается


Пострадавшие в Белграде болельщики «Спартака» Максим Бутрин и Павел Бодров находятся в стабильном состоянии, сообщает rs-lat.sputniknews.com.

По информации источника, Бутрин уже находится в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан из больницы, а состояние Бодрова после операции остаётся тяжёлым, но стабильным.

Три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после товарищеского матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (2:1), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Ранее сообщалось, что полиция Сербии занимается расследованием дела об этом нападении.

На ЧМ-2018 в Россию могут приехать до 100 тыс. болельщиков из Китая


На чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России, могут приехать до 100 тыс. болельщиков из Китая. Как сообщает South China morning post, именно столько туристических путёвок китайские поклонники футбола могут приобрести на сумму $ 25 млн.

Фэн Тао, эксклюзивный агент по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, сделал прогноз, согласно которому болельщиков из его страны на ЧМ-2018 в Россию приедет больше, чем в Бразилию, где побывало всего около 5 тыс. человек. Турпакет на чемпионат мира стоит от $ 850.

Марадона ушёл с должности посла ФИФА


Аргентинец Диего Марадона написал заявление об уходе с должности посла Международной федерации футбола, сообщает Iusport со ссылкой на издание Dario.

Такое решение он принял, протестуя против назначения известного телеведущего из Аргентины Марсело Тинелли на пост менеджера сборных команд Аргентины. Отмечается, что президент ФИФА Инфантино пока не рассматривал заявление Марадоны.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Георгий Щенников Диего Марадона Обзор главных событий дня
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