Васин: вода по раздевалке у Гончаренко уже летала

«Давление на судей – это теперь мировая практика»

Марио мало что может сказать по-русски, но понимает практически всё.

Виктор Васин на тренировке сборной России Фото: rfs.ru

«Чего я хотел — роли особо не играло»

Семак всем нравится и как тренер, и как человек. Нравится даже тем, кто не попадает в основной состав.

Виктор Васин в матче против «Зенита» Фото: РИА Новости

«Какое там режим нарушить. У тебя сил нет»

Мы жалуемся, что на сборах пробегаем шесть раз по километру – каждый за четыре минуты. Говорим, что это так тяжело, а у Жоры Щенникова папа – ходок, серебряный призёр Олимпиады. Он в этом темпе двадцатку ходил.

в сборную вызывал ещёв 2010 году. Тогда я был первым из журналистов, кто позвонил защитнику. В тот день Васин думал, что его разыгрывают, и поверил в вызов, только когда проверил информацию в Интернете.– Я обедал, когда мне кто-то из сотрудников нальчикского «Спартака» сказал, что меня позвали в сборную. Само собой, удивился.– Ещё бы. Теперь я выступаю за топ-клуб и общая ситуация по центральным защитникам понятна. Сейчас вызов был достаточно ожидаемым. А тогда… Та встреча со сборной Бельгии была хорошим опытом. Хотя игра получилась неудачной, но я стал только сильнее. В 2010-м я приехал в сборную – мандраж, никого не знал.– Да, неуютно, неловко. Это сейчас понимаю: неважно, сколько тебе лет, – нужно просто выполнять свою работу.– В тактике, в уверенности. Это очень важно для центрального защитника. Когда у тебя нет уверенности, то нетинициативы. Боишься лишний раз открыться, хотя это постоянно нужно делать – бегать, просить мяч, подсказывать.– У нас много тактики, где передвигаешься пешком. Или работа над стандартами, когда приходится стоять. Так что да, утеплились.– Моя последняя встреча в прошлом году: «Уфа» – «Томь». Было около "-13", но по ощущениям ещё меньше. Наверное, из-за ветра. У молодого нападающего «Томи» к перерыву уши были синие. Может быть, даже какая-то стадия обморожения.– Конечно. Растираешь ею и пальцы, и сами ноги. Я первый тайм играл без шапки, и пришлось уши тереть руками. За счёт этого как-то выдержал. Самое тяжёлое – выход на поле и приветствие команд. Когда без движения, то прямо ощущаешь холод всем телом.– Вполне хватает на всю игру. На поле ты её особо чувствуешь, а потом едешь с игры, и ноги горят.– В той же Уфе в августе была аномальная жара. Плюс искусственное поле. Подошва буквально горела, мозоли. В первой лиге играли в Нижнем Новгороде. Там тоже синтетика, и от солнца на газоне начинается испарение. Смотришь вдаль — и всё расплывается. Футбол сразу другой, интенсивность падает. Мы же не роботы, чтобы в "+40" так же носиться.– Со мной такого не случалось. Тьфу-тьфу-тьфу.– В «Мордовии». Хотя одно дело попробовать, а другое – постоянно наигрывать.– Это вообще мировая практика – «Ювентус», «Челси», сборная Италии…– Команды из нижней части таблицы стараются насыщать защиту. Так проще играть от обороны. Для лидирующих команд свои преимущества – удобно атаковать и прессинговать.– Да, равная. Может быть, у кого-то и есть уверенность в стартовом составе, но вряд ли. Шансы у всех плюс-минус одинаковые. Кто лучше себя проявит, тот и будет играть.– Он заранее ничего не говорил. Я узнал вместе со всеми. Да и потом, он ведь не факт что совсем ушёл из сборной. Допускаю, что просто организм требует выходных. Возможно, отдохнёт немного и вернётся.– Нюансы, мелочи. Делают всё то же самое, но лучше. Мало брака с мячом, мало проигранных единоборств, в свободное время жертвуют обычными людскими прихотями ради футбола: вовремя лечь спать, вовремя поесть, правильно питаться.– Нас особо не ограничивают. Мясо, рыба, курица, несколько гарниров. Конечно, без жирной картошки фри. Есть и сладкое. Главное, чтобы без лишнего веса. А так — хоть объедайся.– В «Мордовии» запрещали сметану.– Это вопрос к доктору.– Нет. Тут всё достаточно адекватно.– Стараться. Если в упражнении нужно сделать партнёру пас под дальнюю ногу, то не забывать об этом.– В игре всё на автомате. Ну и вообще это больше для центральных полузащитников или для стенок на бровке. А мы в защите работаем особо без давления. Когда много времени и большое пространство, то эти моменты не так сильно учитываются.– Это футбольный сленг, как «тики-така». Все понимают. Я не думаю, что это делается под Марио. Для него было бы «уно-дос».– Ну почему же? Он с нами постоянно. Вместе за столом. Ты себя чувствуешь скованно, если приезжаешь из маленького клуба, а вокруг все футболисты с именем. Марио мало что может сказать по-русски, но понимает практически всё. Не думаю, что ему непривычно. Тем более с такой «армейской» диаспорой.– Без него количество шуток явно убавилось.– Может быть спокойным, если не участвует в разговоре. Когда участвует – всегда весело.– Возможно, у журналистов складывается такое впечатление. Я с ним общаюсь больше, чем кто-либо. Он абсолютно нормальный, общительный человек.– Я не думаю, что это проблема. Сейчас с судьями все любят поговорить.– Если фола не было, но тебе дали предупреждение, то ты можешь своей реакцией заставить судью быть лояльнее в следующих эпизодах. Давление на судей – это теперь мировая практика.– У всех свой стиль. В РФПЛ Егоров достаточно на позитиве. Москалёв, наоборот, суровый, даже по его походке видно. Может ответить неслабо.– Соль — это вообще была тема. Все друг другу старались подсыпать за столом. Особенно раньше, когда ещё с нами был Мамаев. С его уходом спокойнее стало, начали забывать. Сейчас уже совсем ушло, а тогда постоянно: в сахар засыпали соль, а в соль – сахар. Чего только не было.– Не успели разыграть. Я сразу «порвался» и уехал лечить «кресты».– Там не за что извиняться. Обычный игровой эпизод. Понятно, как-то иначе могла сложиться карьера без того повреждения, но я и здоровым долгое время не играл. Трудно сказать, что отняла у меня та травма. Может быть, и ничего. В любом случае человек так устроен, что забывает всю боль.– Желание играть в футбол. Я ведь ничего другого не умею. Жизнь заставит – что угодно преодолеешь. Теперь уже пять сезонов отыграл, ничего не болит. Хотя всё равно надо постоянно уделять внимание оперированной ноге – закачивать в зале, ходить к реабилитологам на массаж.– Мы вроде не давали повода, чтобы бросаться льдом. Надеюсь, и не дадим, но вода в раздевалке у нас летала.– В перерыве матча ЦСКА – «Зенит». В центре раздевалки стоит стол. На нём – бутылки. Он их смёл и донёс до нас мысль, объяснил, чего нам не хватало в игре.– Я заранее не знал. Только перед последним матчем в году Гончаренко сказал, что уходит – объявил на установке перед игрой с «Томью».– Там ведь и по мне была непонятная ситуация. В моём контракте был пункт, что ЦСКА может вернуть меня зимой из «Уфы». Я даже на тот матч с «Томью» выходил, не зная, в какой команде начну следующий год. Решение оставалось за ЦСКА. Чего я хотел, роли особо не играло.– Да, переписываемся. Поздравляю парней. Есть с чем.– Говорят, что он всем нравится и как тренер, и как человек. Нравится даже тем, кто не попадает в основной состав. Пацаны сказали, что продолжают играть в тот же футбол, что и при Гончаренко.– По всей видимости, да. Я бы и сам хотел остаться в «Уфе», потому что стабильно играл, был результат и какой-то прогресс.– Конечно. И одно дело в «Уфе», а другое – в ЦСКА. Сейчас три матча провёл — значит есть доверие.– Так чтобы прям неожиданностью – не стало, но и уверен на сто процентов не был. Думаю, из нас четверых никто не был считал себя железным игроком стартового состава.– Нет. Мы вчетвером чередовались. На последнем сборе каждый пропустил по одному контрольному матчу.– Давно. Несколько лет назад.– Он открыл мне дверь в футбол. Я пришёл фактически из детского спорта. Сначала заиграл в дубле «Спартака-Нальчик», а потом в основе. Красножан первым увидел во мне перспективы.– Высокий и по тестам был чемпионом – прыжки, бег и всё остальное.– Я не думаю, что в «Анжи» были тесты на то, кто быстрее пробежит 15 метров. Там были недовольны тем, что в тренажёрном зале давали большой вес. Но это не тесты. Тем более там не нужно было с этим весом приседать. Я недавно видел в Сети, что наша русская девчонка в 11 лет устанавливает рекорды для Книги Гиннесса – жмёт лежа штангу около 70 килограмм. Космический вес для 11 лет. После этого стыдно говорить, что Это'О и звёздная братва убрала тренера за несколько дополнительных килограммов а штанге. Мы жалуемся, что на сборах пробегаем шесть раз по километру – каждый за четыре минуты. Говорим, что это так тяжело, а у Жоры Щенникова папа – ходок, серебряный призёр Олимпиады. Он в этом темпе двадцатку ходил. Стыдно становится, когда это понимаешь.– Всё относительно. В других видах спорта бывает и тяжелее. Опять же: у папы Жоры есть дисциплина 50 километров, а на занятиях ещё больше расстояние преодолевают. Хотя и у нас на сборах действительно тяжко – по две тренировки в день: мяч-бег, мяч-бег. И так 12 дней. Потом три выходных и снова сбор. Какое там режим нарушить! У тебя сил нет.– Нет. После второй тренировки приходишь в номер, скидываешь грязные вещи, и у тебя есть время на восстановление – процедуры, сауна, реабилитологи. До отбоя можешь валяться – делай что угодно. Можно фильмы посмотреть. Если этот период сравнивать с занятостью обычного человека, то да. Нам действительно тяжелее, чем рабочим в офисе. Хотя по ходу сезона проще.– Приехал на базу, два часа потренировался, и у тебя свободное время. Можешь поехать к семье. Если её нет, то вообще куча времени. Когда ты профессионал, как Игнашевич и братья, то относишься к себе соответственно – готовишься к следующему занятию. Не позволяешь себе ничего лишнего. Ущемляешь себя. Обычный человек может в пятницу пойти в паб, съесть что-нибудь, выпить и вернуться домой поздно.– Всё от человека зависит. Кто-то веселится и потом играет в футбол. Хорошо или плохо – это уже другой вопрос.– У меня сейчас двое детей, поэтому график чёткий. После тренировки везу старшего сына на занятия. Он у меня ходит и на гимнастику, и на футбол. Потом вместе за продуктами в магазин. Вечером – уже с младшим бы поиграть. Куда-то ходить времени нет. Когда у тебя дети, то ты понимаешь, что в 7:30 тебя разбудят. И никого не волнует, в котором часу ты пришёл домой. Уже сам понимаешь, что не хочется весь день ходить варёным.– Нальчик – это не Майами. Ну, могли допоздна посидеть в ресторане или дома у кого-то. Хотелось куда-то выплеснуть эмоции.– Он понимал, что все мы люди. Тем более можно отдохнуть, если на следующий день выходной. Я вообще считаю: делай что хочешь, лишь бы хорошо выполнял свою работу.