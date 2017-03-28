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Аксель Витсель
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Попытка уйти от зависимости. Что происходит в сборной Бельгии

Тибо Куртуа не хочет играть со сборной России. Какие ещё новости у бельгийцев?
28 марта 2017, вторник. 10:00. Футбол
Мы запомнили сборную Бельгии на Евро как талантливую команду, которую на турнире дважды побили порядок и дисциплина. Марк Вильмотс оказался не готов создавать из звёзд команду и отправился в Кот-д’Ивуар. На его место пригласили Роберто Мартинеса.

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Мартинес пару месяцев обживался на новом месте и играл по принципам Вильмотса: два опорника, атакующие фланговые защитники, частые разрывы между линиями и безудержный креатив Эдена Азара и Кевина Де Брёйне в атаке. Но потом всё поменял. Начиная с третьего тура квалификации тренер бельгийцев экспериментирует не только с составом, но и с моделью игры.

Как играют бельгийцы


Во-первых, он перешёл на игру в три защитника. Места Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда вроде бы сомнению не подлежат, а за третью позицию конкурируют Лоран Симан из MLS и Леандер Дендонкер из «Андерлехта». К постоянно травмирующемуся Венсану Компани стоит добавить Томаса Вермалена с той же проблемой, но оба в теории, разумеется, также игроки основы.

В центральной зоне Мартинес использует либо двух игроков: более атакующего (Азара/де Брёйне) и
оборонительного (Феллайни/Витселя), либо одного ярко-выраженного опорника Витселя и над ним Раджу Наингголана в паре к атакующим хавом. Фланги подверглись не менее жёстким экспериментам. Однажды роли латералей исполнили соответственно Феррейра-Карраско и Тома Менье, хотя трудно представить более разноплановых игроков.

Цель Мартинеса – использовать весь потенциал атакующей группы с наименьшим риском. Он работает над компактностью, в связи с чем иногда использует ту же расстановку, что и Антонио Конте в «Челси», выделяя для Азара близкую по клубу позицию. Бельгия стремится быстро разыгрывать мяч низом, но Феллайни – один из любимых игроков Мартинеса, а на острие чаще всего выходит Ромелу Лукаку, поэтому у команды всегда есть план В.

Результат есть. В пяти матчах отборочного цикла бельгийцы забили 22 гола. Да, был Гибралтар и 6:0, но им в принципе всё равно, кому забивать. Восемь Эстонии, три Кипру, четыре Боснии. С другой стороны, без де Брёйне и Азара против организованно севшей в штрафную Греции ничего не придумали: били издали и навешивали весь матч. На 89-й минуте …дцатый навес с фланга позволил сравнять счёт и спастись. Поэтому не стоит слишком уж доверять фразам вроде «в этой команде столько звёзд, что она не зависит от одного игрока». Зависит, причём сразу от двоих.
Тренер бельгийцев Роберто Мартинес экспериментирует не только с составом, но и с моделью игры.
Без них, даже с Мертенсом и Феррейрой-Карраско на флангах и с Наингголаном в центре полузащиты, сборная Бельгии играет прямолинейно и владеет мячом в центре поля достаточно беззубо. Разговоры Мартинеса о том, что греки играли в «отвратительный атлетичный футбол» никак не отменяют беспомощной игры его собственной команды в атаке.

Что нужно знать перед матчем


В матче со сборной России из-за травм не сыграют Тибо Куртуа, Кевин Де Брёйне, Маруан Феллайни и Эден Азар. В общем, можно расходиться. Извините. Просто Мартинес подчёркивал, что использует эту игру, чтобы просмотреть игроков, так сказать, второй волны – тех, около основы. А если намёк не ясен, то можно и прямым текстом. Слово Тибо Куртуа: «Я не понимаю, почему на этом этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя». Недипломатичность тем более странная, что, по сообщению бельгийских СМИ, федерация футбола этой страны получит за матч 300 тыс. евро. Ну, хотя бы Аксель Витсель рад.
Без нескольких лидеров команды, без основного вратаря, зато Мартинес собирается проверить «способности тех, кто не появляется на поле регулярно». Смешанный состав, наверное, привлечёт на «Фишт» меньше зрителей. Да и посмотреть на защиту в лице Кудряшова, Семёнова и Кутепова против Азара и Де Брёйне рядом с Лукаку было бы интересно (и крайне полезно для нашей команды). Но бельгийцы всё равно достаточно техничны, чтобы не отдавать мяч. Достаточно быстры, чтобы убегать на флангах. И достаточно атлетичны, чтобы играть в силовой футбол. Даже если сборная России захочет сыграть против Бельгии так же, как против Кот-д’Ивуара – в контроль мяча, – вряд ли это получится. Бельгийцы сами любят так играть. И они захотят проверить глубину своей азарозависимости ещё раз.
В Сочи бельгийцы сыграют без Азара, Де Брёйне, Феллайни и Куртуа. От двух первых команда по-прежнему зависит критически.
Навязать им борьбу за мяч, сыграть на равных – смелое решение, но недавний пример Боснии (0:4) показывает, что это чревато разгромом. Дисциплинированно отбиваться, как греки, – тоже трудный вариант, который требует концентрации и постоянной подстраховки. А Раджа Наингголан любит забивать красивыми дальними ударами, если полузащитники соперника не успевают выигрывать подборы.

В целом даже без пары звёзд соперник из первой десятки рейтинга ФИФА станет для Станислава Черчесова краш-тестом. Поэтому закончим напоминанием о том, что для нас сейчас результат далеко не так важен, как способ, которым команда пытается его достичь.

И вот несколько ссылок с аргументами:

→ Чему сборной России нужно поучиться у Андорры и Фарер

→ Иллюзия обмана. Как сборная России воспринимает сама себя

→ Избегание определённости. Как сборная объясняет наше общество
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Аксель Витсель Кевин Де Брёйне Роберто Мартинес Тибо Куртуа Эден Азар
Новости. Футбол
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