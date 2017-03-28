Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Буффон и ещё 13 футболистов современности, отыгравших более 1000 матчей

Джанлуиджи Буффон провёл свой 1000-й матч на профессиональном уровне. Вспоминаем других игроков, дошедших до этой цифры в XXI веке.
28 марта 2017, вторник. 11:30. Футбол

14. Джанлуиджи Буффон, Италия


1000 игр

Отец всей вратарской школы Италии. Да, легенда, да, профессионал, да, человек, которому невозможно не симпатизировать. Узнали что-то новое? Вряд ли. Отметим лишь, что возраст Джиджи превышает сумму лет двух других вратарей, вызванных сейчас в сборную Италии. Поколения голкиперов сменяют друг друга, а Буффон всё защищает ворота «Ювентуса». И кажется, что так было испокон веков.

>>> Буффон против Касильяса – кто сильнее

13. Хави, Испания


1008 игр

Один из главных представителей гениального испанского поколения, которое на протяжении нескольких лет не знало себе равных во всём мире. Компьютер, казалось бы, встроенный в голову Хави, помогал ему принимать исключительно верные решения и видеть партнёров, которые находились за его спиной. Само собой, такой мозг для «Барселоны» и испанской сборной был просто незаменим на протяжении долгих лет.

12. Дэвид Джеймс, Англия


1011 игр

Англия в последние десятилетия так и не увидела в воротах своей сборной голкипера мирового уровня. Таковым мог стать Джо Харт, но не срослось. Доставалось на орехи в своё время и Дэвиду Джеймсу. Он периодически вызывался в сборную, но в основе появлялся не так часто.
На свой последний чемпионат мира Джеймс поехал в возрасте 39 лет, став самым возрастным дебютантом финальных турниров в истории национальных команд.

11. Ноэль Бэйли, Северная Ирландия


1013 игр

Незаменимый защитник североирландского «Линфилда», защищавший цвета клуба с конца 80-х по 2011 год. Десятикратный чемпион ирландской Премьер-лиги Бэйли, считавшийся полупрофессионалом (за первую сборную не сыграл ни одного матча), в 2013-м стал членом ордена Британской империи и показал, что необязательно обладать сумасшедшим талантом, чтобы заслужить национальное признание.

10. Фрэнк Лэмпард, Англия


1019 игр

Сердце «Челси», диспетчер «Челси»! Фрэнк Лэмпард – тот самый игрок, которому сложно предъявлять какие-то претензии в принципе. Болельщики синих наверняка уже давно простили ему даже непродолжительное выступление за «Манчестер Сити». Фрэнк выходил на поле с незалеченными травмами, в любую погоду, нашёл в себе силы даже сыграть через несколько дней после смерти матери. И всегда забивал. Настоящая икона английского футбола.

>>> 10 игроков, по которым мы скучаем так же, как будем по Лэмпарду

9. Грэм Александер, Шотландия


1024 игры

Александер никогда не выступал в топ-клубах, мотаясь в основном по командам второго эшелона. «Скантроп», «Лутон», «Бёрнли»: вряд ли эти клубы можно отнести к элите. Однако в АПЛ Грэм Александер был фигурой заметной. Мало кто доигрывал до 1000 матчей в английских лигах. Суровый и работоспособный шотландец, который был готов работать на поле и после пенсии, сделал это.

8. Паоло Мальдини, Италия


1029 игр

Семикратный чемпион Италии, офицер ордена за заслуги перед Итальянской республикой, капитан и человек, олицетворявший футбол на Апеннинах на протяжении 20 лет. Паоло пережил с «Миланом» все взлёты и падения, застал несколько футбольных эпох, играл с десятками мировых звёзд. Но всегда был верен красно-чёрным цветам, которые защищал на протяжении всей карьеры.
Фото: Reuters

7. Дэвид Симен, Англия


1030 игр

Если вы даже не следили за футболом до недавнего времени, то наверняка видели тот самый гол Роналдиньо со штрафного в ворота сборной Англии на ЧМ-2002. Да, Дэвид Симен мог запустить и такое, но его хладнокровие и умение выручить в нужный момент позволили ему провести более 1000 матчей на высшем уровне.

>>> Как сейчас выглядят звёзды «Арсенала» 1990-х

6. Райан Гиггз, Уэльс


1031 игра

В молодости он рвал всех на своём фланге за счёт скорости и техники. В зрелом возрасте разрезал оборону соперника выверенными передачами и выводил партнёров на удар. Одно оставалось неизменным – на протяжении 24 лет карьеры в «МЮ» Райан Гиггз оставался мастером и профессионалом до мозга костей. Любимец Фергюсона, кумир «Олд Траффорд» и символ валлийского футбола на стыке веков.
На протяжении 24 лет карьеры в «МЮ» Райан Гиггз оставался мастером и профессионалом до мозга костей.

5. Рауль, Испания


1047 игр

Один из немногочисленных футболистов «Реала» в истории, которого уважают даже болельщики «Барселоны». Рауль был готов всю свою карьеру посвятить одному клубу, которому отдал всего себя. Не обладающий ни высокой скоростью, ни филигранной техникой, ни пушечным ударом Рауль чувствовал игру на подсознательном уровне, потому долгое время являлся одним из самых грозных форвардов континента.
Фото: Reuters

4. Тони Форд, Англия


1080 игр

Ещё один представитель британского футбола, о котором мало кому известно за пределами острова. И которого смело можно называть динозавром. Тони Форд выступал за различные клубы второго и третьего дивизиона, в высшей лиге провёл всего два сезона. Лучшие годы он провёл в родном «Гримсби Таун», а по окончании карьеры получил звание почётного жителя города.

3. Хавьер Санетти, Аргентина


1102 игры

Человек, который вообще не старел. Хавьер Санетти пришёл в «Интер» необстрелянным юнцом, а завершил карьеру в качестве одного из самых почитаемых футболистов Европы. Профессионализм, правильное питание и спортивный режим позволили Хавьеру доиграть до 40 лет, на протяжении 19 сезонов являясь незаменимым человеком на фланге защиты нерадзурри.

>>> 15 футбольных людей, которые за 20 лет ничуть не изменились

2. Роберто Карлос, Бразилия


1125 игр

Роберто Карлос был наделён какими-то невероятными физическими данными. При взгляде на его ноги вообще появлялись сомнения – а человек ли это? Обладатель сумасшедшего удара, способный на огромной скорости носиться от штрафной до штрафной на протяжении 90 минут, доиграл до 40 лет, завоевав мировую славу. Один из лучших левых защитников в истории и «коренной дагестанец» Роберто Карлос по количеству матчей среди игроков, игравших в XXI веке, уступает лишь одному человеку. И вы, наверное, догадываетесь кому.

>>> 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
При взгляде на ноги Роберто Карлоса появлялись сомнения – а человек ли это?

1. Рожерио Сени, Бразилия


1234 игры

Кто-то в этом сомневался? Самый знаменитый вратарь-бомбардир в истории футбола доиграл до 43 лет. Сени занял все места в Книге рекордов Гиннесса, которые только мог по долгу службы. Получить ещё большую известность ему помешало разве что нежелание расставаться с родным «Сан-Пауло», в котором он начал карьеру ещё в 1992 году. Культовая личность в истории бразильского футбола, о которой мы с вами ещё будем рассказывать внукам.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Джанлуиджи Буффон Паоло Мальдини Райан Гиггз Рауль Гонсалес Роберто Карлос Рожерио Сени Фрэнк Лэмпард Хавьер Санетти
Новости. Футбол
28 марта 2017, вторник
12:00 Асенсио: моё первое желание – остаться в «Реале» и добиться успехов здесь
11:59 Марринер рассудит «Арсенал» и «Манчестер Сити»
11:55 Неймар: Месси продлит контракт, так как он — «Барселона», а «Барселона» — Месси
11:53 Киммих: продолжаю надеяться на большую игровую практику в «Баварии»
11:52 Слуцкий рассказал, что его удивило в Англии
11:40 Во время матча юношеского чемпионата Испании игроки подрались с болельщиками
11:37 Слуцкий: вернулся бы к работе в следующем сезоне, но не всё зависит от меня
11:33 Пирес: «Манчестер Юнайтед» является хорошим выбором для Погба
11:24 «Локомотив» исполнил мечту 9-летнего ребёнка, пригласив на базу клуба
11:17 Роналдо: в «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я
11:16 Широков считает, что Кокорин должен играть в основном составе сборной России
11:11 Гасилин: на «Зенит» был особый настрой, на «Спартак» настроюсь ещё больше!
11:08 Баллак: будущее Озила в «Арсенале» зависит от будущего Венгера
10:58 Бауса: хочу найти не просто комфортную позицию на поле для Месси
10:47 Черчесов: сборная России почти в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности
10:44 Черчесов: ошибки Кутепова воспринимаем как процесс обучения и роста
10:43 Широков: у Дзюбы проблемы, он вообще рискует своей карьерой, играя сейчас
10:28 На стадионе «Шанхай Шэньхуа» произошёл пожар
10:24 Пирес советует Мбаппе не переходить в «Реал»
10:23 Иско близок к продлению контракта с «Реалом»
10:23 Широков: в игре сборной увидел идею — передачи на Бухарова, это ущербная тактика
10:22 В «Барселоне» думают сделать ставку на Унсуэ, тренер готов принять вызов
10:15 А. Заболотный: «Динамо» не вселяет страх в игроков «Тосно», это лишь название
10:03 Серхио Рамос: конец моей карьеры в очень отдалённом будущем
09:55 В апреле «Кёльн» начнёт переговоры с «Боруссией» о трансфере Суботича
09:44 «Астон Вилла» намерена выкупить Джонстона у «Манчестер Юнайтед»
09:41 «Шальке-04» намерен продать Коноплянку
09:38 Рауль: отлично понимаю решение Луиса Энрике об уходе из «Барселоны»
09:31 Верратти принял извинения от издания L’Equipe
09:23 Туран пропустил матч с Молдавией из-за травмы паха
09:17 «Челси» является главным претендентом на ван Дейка
09:05 Полузащитник «Шальке-04» Мейер может продолжить карьеру в Англии
08:58 «Барселона» может сделать Ракитича частью сделки по покупке Коутиньо
08:47 Неймар: Месси мне много помогал в течение этих четырёх лет
08:45 «Барселона» нацелилась на Маркиньоса
08:36 Цорк: Шюррле также должен бороться за место в основном составе «Боруссии» Д
08:32 Луис Фернандес: победа «Барселоны» над «ПСЖ» — настоящий грабёж
08:30 Р. Фернандес: приобрести Дибалу и Верратти «Барселоне» было бы очень нелегко
08:00 Фестиваль «Спортивная Волна – 2017» собирает любительские футбольные команды
07:23 Неймар: думаю, что сейчас переживаю лучший момент в своей карьере
07:03 Бауманн: «Вердеру» незачем расставаться с Гнабри
07:02 Рибери считает, что в противостоянии «Баварии» с «Реалом» фаворитов нет
06:40 Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра
06:26 Рамос: говорить сейчас о Мбаппе, значит проявлять неуважение к игрокам «Реала»
06:24 «Реал» пригрозил Иско лишением игровой практики, если он не продлит контракт
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится матч сборных России и Бельгии?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+