«Мой брат – гений, а я – нет». Единственный нормальный Азар

Краснокирпичный таунхаус на окраине провинциального Ла-Лувьера, где вы найдёте необычный памятник разбитой тарелке, – место, где зародилась футбольная династия Азаров. Её глава, Тьерри, живёт в этом районе уже 25 лет. Тьерри играл за «Ла-Лувьер», в свободное время помогал тренировать женскую команду, там встретил девушку, Катрин, с которой они сколотили мини-команду из футболистов – все четыре сына загорелись игрой с мячом. Эдена, выдающего новый мощный сезон в «Челси», вы точно знаете – он самый старший, ставший ориентиром для младших братьев. Второй сын, Торган, пробился в сборную Бельгии вслед за Эденом. Двум другим будет сложнее – Килиан бегает за венгерский «Уйпешт», а Этан, чьё имя сложили из имён трёх первых сыновей (Eden-Thorgan-Kilian), пока не воспринимает футбол всерьёз. Так, всего лишь хобби.
С именем второго сына Тьерри и Катрин тоже пофантазировали. Взяли персонажа из бельгийских комиксов, Торгала, воинственного мужчину с волосами до плеч, и поменяли последнюю букву его имени – так и родилось имя Торган.
Они никогда не заставляли сыновей играть в футбол, но у Азаров был милый двор, где можно гонять мяч, футбольная поляна в трёх минутах ходьбы, на крайний случай – дом с кучей мячей, которыми так приятно что-нибудь разбить. Пока Килиан не подрос, Торган и Эден играли вдвоём, и младший вставал в ворота – отражать удары старшего. «Зимой защищать ворота было ужасно – я стоял замороженным и получал тяжёлым мячом, а Эден постоянно двигался», – вспоминает Торган. После очередного увесистого удара Торган понял, что хочет бегать в атаке, как старший брат, к тому же в ворота можно было поставить подросшего Килиана.
Параллельно парень пробовал научиться большому теннису, потом – настольному, потом бросил всё, потому что брат слишком здорово играл в футбол: «Я подражал Эдену и хотел играть так же, с ускорениями, ударами, финтами». Они вместе ходили на прогулки, на вечеринки, вместе смотрели футбол – обожали следить за сборной Франции, где восхищались Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, ещё часто смотрели матчи «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
Торган Азар
Кто: полузащитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах) и сборной Бельгии.
За кого играл: «Ланс», «Челси», «Зюльте-Варегем».
Сезон-2016/17: 19 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи.
«Фишка»: искать свободное пространство.
Главные слова: «Мой брат – гений, я – нет».
Кто: полузащитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах) и сборной Бельгии.
За кого играл: «Ланс», «Челси», «Зюльте-Варегем».
Сезон-2016/17: 19 матчей, 5 голов, 3 голевые передачи.
«Фишка»: искать свободное пространство.
Главные слова: «Мой брат – гений, я – нет».
Тьерри Азар был убеждён, что в Бельгии его дети зачахнут и получат слабую футбольную школу – это сейчас бельгийский юношеский футбол прогрессирует бешеными темпами, 10 лет назад было иначе – и отправил Эдена в школу «Лилля», а Торгана в «Ланс». Так Азар-старший готовил братьев к персональному соперничеству («Лилль» и «Ланс» – клубы-антагонисты из одной провинции), но случайно закалил младшему сыну психику. Эдена Азара в провинции уже считали большим талантом, а Торгана воспринимали как несамостоятельную единицу – о, это его брат…
«Уже в 14 лет я слышал все раздражающие вопросы – кто сильнее из вас двоих? Все подобные сравнения – глупость: мой брат – гений, а я нет. Но я никогда не ревновал Эдена к успеху, всегда радовался за него и пробовал идти своей дорогой», – рассказывает Торган.
К Торгану Азару прицепилось клише брата Эдена. Так Азара-младшего воспринимали, когда он дебютировал за «Ланс» в Лиге 1. Так его оценивали, когда Торган подписал контракт с «Челси» вместе с Эденом – считали, что синие взяли ненужный балласт прицепом. Так же Торгана Азара встречали в бельгийском «Зюльте-Варегеме», но после сезона-2013/14 фанаты SZV признали, что были не правы, и вывесили баннер: «Приходил младшим братом, уходит нашим золотым мальчиком». Ещё бы, в «Зюльте-Варегеме» Торган Азар успел повариться в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку вывести клуб в еврокубки, пересечься там с «Рубином», сказать после очной встречи, что Курбан Бердыев должен его обязательно запомнить, но главное – провести удивительно продуктивный второй сезон: 14 голов, 16 передач, «золотая бутса» лучшему игроку чемпионата Бельгии. После того сезона Торган думал о возвращении в «Челси», но возвращение ограничилось лишь разговором с Жозе Моуринью – сначала обсудили бельгийскую аренду, потом договорились о новой аренде, в клуб повыше рангом.
Им стала гладбахская «Боруссия». Азар ехал лично к Люсьену Фавру, чтобы получать инструкции на французском, но в первый сезон слова швейцарца были не нужны – Азар сидел в запасе, пока «жеребцы» летели к третьему месту, – а на следующий год, когда Торган стал основным, «Боруссия» проиграла пять стартовых матчей, Фавр позвонил каждому игроку и рассказал о своей отставке. В этом весь Фавр – после каждой полосы неудач у него начинается нервный срыв и мольбы уволить его. Андре Шуберт, сменивший Фавра, не знал французского, на английском говорил ломано, Азар понимал его кое-как, но быстро адаптировался к новым требованиям – схеме 3-4-1-2 и роли чистого нападающего.
В «Боруссии» Шуберта Торган Азар выработал новый стиль, не похожий на стиль более традиционных инсайдов Эдена и Килиана, и уж тем более – на игру отца (Тьерри Азар был защитником). У Шуберта Азар играл то чистого нападающего в паре с таким же маневренным Раффаэлом, то «десятку», совершая при этом объём работы опорника и выделяясь не статистикой – по цифрам Торган очень скромен для игрока атаки – а движением и открываниями в свободные каналы. Самому Азару понравилась новая роль: «Когда играешь выше и ближе к чужим воротам, путь к ним короче». Он стал отдавать острые передачи примерно на том же уровне (1,1 в нынешнем сезоне против 1,2 в прошлом), но стал гораздо чаще бить: если у Фавра Торган наносил по 0,7 удара за игру, то у Шуберта – 1,8.
В августе Азар-младший оформил хет-трик в ворота «Янг Бойз», и один из его голов получился идеальным для его новой роли: Торган дважды заложил вираж за спиной защитника, пробуя открыться под передачу, нашёл коридор между двумя защитниками, ворвался туда и оказался перед вратарём. Тот хет-трик Эден Азар освещал в своём «твиттере», а после третьего гола лаконично написал: «Торган>Эден». Зимой «Боруссию» возглавил новый тренер, Дитер Хеккинг, и он пробовал Азара на фланге, но быстро вернул в центр – движение Азара без мяча, открывания в свободные зоны перевесили его скорость и технику.
Херманн стягивает за собой защитника, Торган Азар (№10) находит свободный коридор и уходит на свободное пространство
«Я уверен, что когда-нибудь мы с Эденом будем играть в одной команде. Может, в конце карьеры, но лучше – пораньше, в сборной Бельгии», – уверенно говорит Торган Азар, попавший в обойму «красных дьяволов». Вторит игроку «Боруссии» и Роберто Мартинес, тренер бельгийцев, считающий, что совсем скоро два Азара вместе будут выходить в основе сборной. В Сочи так не случится – Мартинес вызвал Торгана как раз после травмы его брата, – но зато у Эдена Азара вновь может появиться повод написать «Торган>Эден».
Вполне вероятно, Торган Азар приедет в Россию и через год с лишним, и тогда называть Торгана «просто братом Эдена» будет уже моветоном.
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