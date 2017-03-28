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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

5 ошибок, которые сборной России лучше не допустить в матче с Бельгией

Список вещей, которые не нужно делать сегодня вечером на поле в Сочи.
28 марта 2017, вторник. 14:50. Футбол
Хорошей новостью перед матчем со сборной Бельгии является то, что это по-настоящему топовый соперник. Один из самых сильных в Европе. Да и в мире (пятое место в рейтинге ФИФА). То есть лучшего краш-теста не придумаешь. Плохая новость, как часто бывает, является обратной стороной хорошей: этот краш-тест внушает некоторое беспокойство. По расплывчатым и немного противоречивым заявлениям игроков и тренера сборной России после поражения от Кот-д’Ивуара трудно понять, как штаб оценивает качество игры в том матче. Иногда кажется, что положительно.

>>> Черчесов: сборная России почти в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности

Какой будет сборная России


Мой коллега Григорий Телингатер находится в расположении сборной и делится подробностями. На тренировках есть чёткое разделение: Станислав Черчесов наигрывает первый и второй составы. Первый вышел в Краснодаре. Нельзя полностью исключать, что во втором товарищеском матче он посмотрит второй состав. Но гораздо более вероятен другой вариант: время для экспериментов закончилось, скоро Кубок конфедераций, надо наигрывать всех основных, кто доступен. Поэтому корреспондент «Чемпионата» прогнозирует, что состав будет таким же, как в матче с ивуарийцами, с единственной поправкой: восстановившийся Алан Дзагоев заменит в старте Александра Головина.

Черчесов предупредил: он учитывает, что сборная Бельгии техничнее и быстрее перемещает по полю мяч, чем предыдущий соперник. Но вместе с тем он заявил о желании навязать свою игру. Если это правда, нас, очевидно, ждёт борьба за инициативу. Обе команды попытаются наладить контроль мяча. Если это удастся Бельгии, стоит ожидать, что вести игру будут не центральные защитники, а полузащитники. Без Эдена Азара и Кевина Де Брёйне их владение иногда достаточно стерильно. Но в любом случае лучше избежать нескольких ошибок.

>>> Попытка уйти от зависимости. Что происходит в сборной Бельгии

1. Не определиться со стилем игры


Одно дело – изменить модель под давлением соперника, другое – выйти с изначально противоречивыми задачами. Если сборная России планирует навязать Бельгии свою игру, ей придётся отвоёвывать мяч. Вступать в отбор сразу после потерь, прессинговать в центральной зоне. Это немного расходится с давней привычкой сборной наблюдать за тем, как соперник развивает атаку, и не предпринимать активных действий, пока мяч не окажется в опасной зоне.
Такая тактика вполне уместна для команд, которые уверенно чувствуют себя в позиционной обороне. Но, судя по последней игре, Станислав Черчесов предпочитает защищаться с мячом. Тогда пассивность после потерь недопустима.

2. Не страховать


На кого вы поставите в ситуации один в один? На футболиста сборной Бельгии или России? Это не обидный вопрос, по именам команда Роберто Мартинеса сильнее тех же итальянцев, которые не дали им ни шанса на Евро. Правда, идея итальянцев заключалась как раз в позиционной обороне, чтобы игрок с мячом видел перед собой только стену из соперников и не знал, кому отдать мяч. Если Россия собирается бороться за контроль мяча, то, когда он окажется у гостей, нужны определённые согласованные действия. Во-первых, прессинг должен начинаться с нападающего. Вся команда должна мешать разыгрывать мяч – или в этом нет смысла. Это похоже на компактность, но на самом деле, речь не о компактности. Если быстрый обратный отбор не удался, в зоне потери мяча должно быть достаточно много игроков, чтобы сопернику некому было дать пас. Отыгранному игроку необходимо как можно быстрее вернуться за линию мяча, чтобы перекрыть линию паса. Задача защитников в этот момент не терять позицию, чтобы не создавать пространство для заброса. Выдвинется один – партнёр останется без подстраховки на последней линии. Прочитайте об этом подробнее:

>>> Что не так с игрой сборной России в три центральных защитника

3. Проигрывать подборы


Мы к этому уже почти привыкли. Слишком часто мы видим футболиста, который спокойно обрабатывает мяч, делает пару шагов, прицеливается и лупит по воротам Игоря Акинфеева метров с 18. В это время центральные полузащитники могут быть заняты самыми разными делами: спешно/неспешно возвращаться из зоны центрально круга, обозначать блок удара метрах в трёх, опаздывать в подкате. Неорганизованный прессинг после потери мяча приводит к образованию зоны, в которую никто не успевает вернуться, но есть и другая проблема проигранных подборов. Когда сборная России играет от обороны (не исключено, что бельгийцы заставят это сделать), она имеет склонность опускаться слишком в штрафную слишком плотной группой. Это помогает снимать верх при навесах, но после часто перед штрафной просто никого нет, чтобы подхватить свободный мяч. Вот почему это особенно важно сегодня:


Это победный гол в ворота шведов на 84-й минуте, из-за которого в соперники в плей-офф Евро бельгийцы получили венгров, а не французов. Раджа любит так бить, в «Роме» на его счету девять голов в Серии А в этом сезоне, из них четыре – из-за пределов штрафной.

Но это не всё. Роман Широков заметил, что в игре с ивуарийцами тактика сборной сводилась к забросам на Александра Бухарова, который сбрасывал мячи партнёрам. Широков назвал эту тактику «ущербной», и с ним трудно не согласиться: Бухаров действительно выигрывал воздух, но подборы выигрывали соперники. Кстати, это немного напоминает нашу игру на Евро. Дзюба добросовестно бодался со словаками «на втором этаже», но Смолов и Кокорин были слишком далеко и не успевали.

4. Доводить атаки до идеального момента


В позиционных атаках – что в игре с Катаром, что с Кот-д'Ивуаром, что с Румынией – можно заметить определённую цикличность: игрок с мячом уже вроде бы на ударной позиции, но начинает её улучшать. Дальше – либо момент потерян и удар блокируется, либо момент потерян и следует передача на фланг под навес.

Неподготовленные удары и упущенные моменты для ударов – разные стороны одной проблемы. Это твёрдо усвоенная неготовность рисковать. Стремление раскатать мяч до верного – отражения желания обезопасить себя от риска. Правда, в современном футболе вообще мало кому, кроме «Барселоны» и «Реала», удаётся раскатывать мяч до верного, поэтому кажется, что сборная России не умеет создавать моменты. Это не так. Не умеет вовремя понять, что момент уже создан и пора его решать: пойти в дриблинг и выскочить один на один, ударить издали. Обратите внимание на стартовую позицию Уилфрида Заха. Где он получает мяч.


Разве очевидно, что через четыре секунды он забьёт гол? Если бы Заха отдал короткий пас и сделал рывок, никто бы и не заметил голевого момента. Это вопрос инициативы. Проблема сборной в том, что в современном футболе половина голов забивается в ситуациях, в которых у нас принято покатить мяч ближнему.

5. Не иметь план В


Играть в свой футбол с бельгийцами – это круто, хотя бы потому что смело. Что может пойти не так? Две вещи.

1. Бельгия может банально не дать это сделать. Даже с достаточно экспериментальной полузащитой в виде Шадли и Наингголана в центре, Мусы Дембеле и Феррейры Карраско на флангах и Витселем в опорной зоне эта команда выглядит внушительно в плане контроля мяча. В случае если борьба за мяч будет проиграна, будет крайне важно, насколько сборная России готова не бросаться в высокий прессинг, а перейти к компактной игре, и при этом не слишком глубоко садиться в оборону.

2. Нельзя исключать, что Роберто Мартинес поставит пару молодых ребят вроде Юри Тилеманса. В этом случае тактические планы бельгийцев тоже могут измениться. Они будут не против позволить сборной России возиться с мячом, а после перехватов отправлять в забеги Дриса Мертенса. Чтобы убежать в контратаку, хватит двоих: Мертенса и Ромелу Лукаку, который стянет на себя пару защитников. Если ответить на эту тактику зеркально, мы получим скучнейший матч года. Но, с другой стороны, три дня назад греки выигрывали до 89-й минуты. В общем, готовности отойти в позиционную защиту не хватает даже командам класса сборной Испании. Сборной России это точно не помешает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
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