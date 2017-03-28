Вопрос дня. Как сборной России вернуть любовь болельщиков?

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Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России:
— У меня интерес к нашей сборной не пропал, ведь я играл за неё и всегда буду переживать. Могу понять людей, у которых любви к нашей команде нет. Как вернуть? Рецепт один – победы и голы. Все хотят красивой игры, но не всегда получается её показывать. Нам нужно возвращать тот футбол, который был в СССР. Советская сборная выигрывала чемпионат Европы, Олимпиады, и чемпионат у нас был очень достойный. Необходимо избавиться от дилетантов. Такое чувство, что мы вспомнили о футболе, потому что в нашей стране пройдёт чемпионат мира.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Единственный выход из такого положения – красивый яркий футбол. Сегодня у сборной России нет ни результата, ни игры. Если обыграем Бельгию, то поражение от Кот-Д’Ивуара забудется и всё наладится на какое-то время.
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Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
— Каждая победа должна давать повод для оптимизма, энтузиазма и желания болеть за сборную России. Я верю в сборную России и Станислава Черчесова. Нашей команде нужно победить. Бельгийцы – отличный раздражитель. Они много крови нашей попили на чемпионатах мира. Поэтому только победа вернёт любовь болельщиков.
Игорь Лебедев, член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ:
— Ну почему только победа? Сборной России нужно показывать хорошую игру. Не обязательно побеждать, главное, чтобы болельщик видел, что команда борется и сопротивляется. У наших футболистов должны гореть глаза от гордости и счастья, что на их футболках нарисован флаг Российской Федерации. Неважно, какой будет результат с Бельгией. Уверен, что матчи нашей команды будут собирать полные трибуны.
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Михаил Боярский, известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» и сборной России:
— Полные трибуны? Не обязательно наблюдать за нашей сборной. Можно смотреть за иностранными командами. К тому же у нас есть другие виды спорта, за которыми приятнее следить, чем болеть за футбольную сборную и мучиться долгие годы. Я в нашу сборную не верю, Россия проиграет со счётом 0:2. Если сегодня Россия продует, то Станислав Черчесов может идти на пенсию. Даже бригада МЧС под руководством Сергея Шойгу сыграла бы лучше.
Денис Мацуев, известный российский пианист и футбольный болельщик:
— Я ярый болельщик сборной России на протяжении 25-30 лет. Ждём, надеемся, переживаем, нервничаем, срываем голос, но остаёмся преданными нашей команде. Настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа сборной, а именно когда ей плохо. Никто не гарантировал, что сборная сразу будет выигрывать всех. Я верю в тренерский талант Станислава Черчесова. Если мы увидим захватывающую игру, интересные мысли, импровизацию, страсть в исполнении нашей сборной, я прощу даже поражение России.
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Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Хочется увидеть страсть и желание от наших футболистов. Если ты не забил — хоть ухо откуси. Сборная России должна играть от души. Если проиграли, то со сломанными руками, разбитыми зубами и стёртыми ногами. Футбол – это страсть, а её у нашей команды нет. Какое-то серое болото пока. Самый активный в нашей сборной – это Станислав Черчесов. Он бегает, кричит и переживает. Юрий Жирков недоволен болельщиками, которые ему свистят. Так что нам после поражений таких хлопать в ладоши от радости? Дайте нам шанс за вас болеть! Побеждайте Бельгию или боритесь до последнего.
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Алексей Маклаков, российский артист театра и кино, футбольный болельщик:
— Слова Жиркова про болельщиков — это дурной тон. Я бы вспомнил пословицу «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Юрию нужно извиниться перед зрителями, которые потратили деньги и время. Футбол для болельщиков прежде всего. Плохая игра сборной – не вина Черчесова. Наши футболисты за время своей карьеры научились сливать тренера, когда он надоедает, либо не замечать его. Играть в футбол они так и не научились.
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Наше мнение
Марк Бессонов, обозреватель «Чемпионата»:
— Рецепт простой – побеждать. Задача логичная, наверняка сборная попытается её выполнить. Только пока что всё это напоминает поиск двери в тёмной комнате – вроде знаешь, что ищешь, но найти никак не можешь. Да ещё и регулярно получаешь синяки, натыкаясь на всякие полки и тумбочки. А так – несколько побед, желательно по игре, и интерес к сборной вернётся. Главное успеть сделать это, пока интерес к команде Черчесова не пропадёт окончательно. Равнодушие к сборной, которое всё сильнее проявляется в последнее время, даже страшнее нелюбви к ней. Если так и случится, это уже будет беспросветный мрак.