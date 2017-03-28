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175 лет назад 2016
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Красота дня
Фото: instagram.com/r_babyberry
Текст: Никита Кузин

Красота дня. Жена Акселя Витселя – Рафаэлла

В рубрике «Красота дня» — Рафаэлла Сабо-Витсель, жена полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.
28 марта 2017, вторник. 18:00. Футбол
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Сегодня сборной России предстоит сыграть очередной товарищеский матч. На этот раз нашим соперником станет сборная Бельгии. Одной из ключевых фигур у бельгийской команды является Аксель Витсель. Совсем недавно полузащитник выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, но прошедшей зимой решил переехать в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По слухам, за три года он заработает в новой команде $ 80 млн. Витсель сказал, что ради будущего своей семьи не смог отказаться от такого предложения. Ради кого же Аксель перебрался в Китай и отказался от большого футбола? Знакомимся с его женой — Рафаэллой Сабо-Витсель.

Рафаэлла и Аксель познакомились ещё до переезда бельгийца в Санкт-Петербург. Пара долго встречалась и прошла через огонь, воду и медные трубы. За своего будущего супруга нашей героине пришлось серьёзно побороться.

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После подписания Витселем контракта с «Зенитом» пара рассталась из-за некой американской модели Аналисии Чавес. Девушка сразу стала популярной из-за внимания футболиста и даже успела дать одно интервью, где говорила, что будет с Витселем вместе всю жизнь. В свою очередь, игрок называл её своею невестой.

История умалчивает, что же сказал Витсель Рафаэлле, однако девушка вскоре вернулась к своему возлюбленному, и они вместе счастливо стали жить в Питере.

Наша героиня родилась в Румынии и стала на родине известной моделью. Витсель не смог устоять перед красотой девушки, и вскоре после знакомства они начали встречаться.

Несмотря на то что пара уже давно живёт вместе, свадьбу сыграли лишь в позапрошлом году. Предложение Аксель сделал по-футбольному – после очередного матча.

Рафаэлла согласилась, ведь уже тогда знала, что у них будет ребёнок. Сразу после рождения малышки Май-Ли пара сыграла скромную свадьбу, пригласив самых близких друзей и родственников.

Наша героиня во всём поддерживает своего мужа. Когда появился вариант с Китаем, она первой сказала ему, что готова отправиться с ним хоть на край света. Раффаэла ходит на все матчи своего супруга и является ярой болельщицей.

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На чемпионате Европы 2016 года девушка постоянно была раскрашена в цвета Бельгии, носила майки своего супруга и разные флаги. Она полюбилась камерам не меньше самого Витселя. Конечно, дочка Май-Ли везде сопровождала свою маму.

Сейчас Рафаэлла и Аксель находятся в приятном ожидании. Скоро у пары должен появиться второй ребёнок, и родители очень рады этому.

С такой болельщицей на трибуне, как Рафаэлла, играть – одно удовольствие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Аксель Витсель Красота дня Фото
Новости. Футбол
28 марта 2017, вторник
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