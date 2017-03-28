От «всё пропало» до «всё можем». Сборная убила надежду, чтобы возродить её

Хорошее вперемешку с плохим

Плохое

Хорошее

Начнём с хорошего: вероятно, на «Фиште» мы увидели лучшую стартовую пятнадцатиминутку сборной России. Уже в дебютепринял решение, которое в нашем футболе заносят в Красную книгу: пошёл в обводку, заработал штрафной, а после подачи Самедова и повторного навеса Комбарова из центра штрафной забил. Потом сборная устроила две симпатичные контратаки, одну из которых даже завершил ударом– заблокировал Вермален.Обе контратаки классными передачами разгонял. Во втором случае атака нашей сборной была типично черчесовской – заброс центрального защитника на форварда, способного вести воздушные единоборства, скидка плеймейкеру, резкий пас вперёд в полуфланг. Учитывая, как часто Россия грузила мяч верхом на Канунникова, такие атаки и стандарты – главное оружие сборной Черчесова при построении атак.Всё хорошее закончилось, когда Алан Дзагоев почувствовал дискомфорт, остановился и попросил замену. Тренерский штаб заявлял, что Алан, не игравший из-за травмы с Кот-д’Ивуаром, может сыграть один тайм, но зачем рисковать стержневым футболистом? Вероятно, появление Дзагоева в старте – агоническое желание выиграть во что бы то ни стало КОНТРОЛЬНЫЙ матч, это наверняка следствие давления, но пострадал от этого не до конца здоровый игрок (а ещё ЦСКА, который, вообще-то, борется за чемпионство). Да, в стартовую пятнадцатиминутку матча с Бельгией мы увидели оправдание тренерского штаба: вот были бы здоровы все лидеры, и сборная России играла бы иначе, ведь даже один Дзагоев меняет эту команду.Но какой смысл демонстрировать это в контрольном матче, если стержневой игрок сборной не до конца здоров?Теперь о плохом. Сборная России продолжает топтаться на месте во многих игровых аспектах. Бельгийцы не стали ломиться через насыщенный центр,на ударной позиции накрывали впятером, зато выбрали мишенью наш правый фланг – и сорвали банк.часто страховал не кто-то из центральных защитников, а, далеко не самый сильный в отборе хавбек. Проседала и зона между Самедовым и Нойштедтером – русский немец входил в игру весь первый тайм.несколько раз обыгрывал на своём фланге парочку наших защитников, дважды – одним финтом, а после передачи в зону Нойштедтера мы получили пенальти: Бентеке укрыл мяч корпусом, выиграл позицию у Романа, получил по ноге, а реализовал 11-метровый– ещё один игрок, разрывавший правый фланг обороны нашей сборной.Игра против– особый случай. Шесть с половиной лет поколение бельгийских «золотых мальчиков» приехало в Воронеж — тогда в нашей штрафной толкалсяи своим движением корпуса Лукаку выкинул Виктора Васина из сборной России на пять лет. Сейчас Ромелу – звезда, которуюпоберёг (как и, как и, у которых были проблемы со здоровьем – вот вам разница в отношении к матчу). Но Кристиан Бентеке убирал Нойштедтера и Васина с пути, как и другой танкоподобный бельгиец. Третий гол – идеальная иллюстрация беспомощности нашей обороны: Бентеке находился в бутерброде между Нойштедтером и Васиным, но один не допрыгнул, а второй опоздал.С уходом Дзагоева абсолютно пропала мысль нашей команды в атаке. Она стала вспыхивать во втором тайме, с выходом Головина и Миранчука, организовавших гол в ворота Миньоле, но всё, что было до, – кошмар: мяч постоянно летал от центральных защитников к Канунникову, Полозу, потом к Бухарову либо же на фланги, минуя середину поля. Вспомнить, чтобы Зобнин или вышедший на замену Оздоев сделали хотя бы одну острую передачу, не получается: Зобнин выделялся объёмом черновой работы, Оздоев не мог похвастать и этим. Самый опасный удар от первого гола до второго тоже был создан со стандарта, когда на подачу с углового выпрыгнул Ерохин. Ставка на штрафные-угловые и забросы на габаритного нападающего – этого слишком мало, чтобы стабильно добиваться результата даже на уровне сборных.Но сегодня нашу команду стоит поблагодарить хотя бы за характер. Замены Станислава Черчесова сработали:добавили центру поля дерзости и остроты,почти сразу после выхода со скамейки запасных доказал, что бывает, когда ему дают свободное пространство,весь второй тайм боролся за мячи вокруг да около чужой штрафной. Своим зимне-весенним старанием и стремлением вернуться на пик формы Бухаров заслужил и гол «Манчестеру», и третий гол Бельгии: за три добавленные минуты Александр успел убежать наказывать за неосмотрительную передачу защитника и такой же беспечный выход Миньоле, не забить, вообще не подать вида (Бухаров даже не схватился за голову) и внести мяч в ворота после нового заброса из глубины.Важен не счёт – пожалуйста, не обращайте внимания на результаты контрольных матчей. Важно, что во втором тайме сборная России наконец-то показала характер. При счёте 2:3 наша команда демонстрировала футбол не очень высокого качества, попадалась на острых контратаках, выбивала мяч из пустых ворот, но зато здорово прессинговала, ловила настроение, пробовала идти в обводку (это действительно важно!) и продолжала гнуть свою линию даже после старого доброго навеса Комбарова за ворота. Когда свои тактические наработки работают слабо или через раз, характер тоже решает многое – даже при том, что против Глушакова, Головина, Миранчука и Бухарова сегодня были Вертонген, Вермален и Алдервейрелд.А что будет, когда все ведущие игроки приедут на Кубок конфедераций здоровыми… Хотя давайте-ка без иллюзий.