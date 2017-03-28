Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Товарищеский матч. Россия – Бельгия – 3:3
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

От «всё пропало» до «всё можем». Сборная убила надежду, чтобы возродить её

Сборная России наконец-то подарила много ярких впечатлений матчем с Бельгией: и приятных, и не очень.
28 марта 2017, вторник. 21:06. Футбол

Хорошее вперемешку с плохим


Начнём с хорошего: вероятно, на «Фиште» мы увидели лучшую стартовую пятнадцатиминутку сборной России Станислава Черчесова. Уже в дебюте Дмитрий Полоз принял решение, которое в нашем футболе заносят в Красную книгу: пошёл в обводку, заработал штрафной, а после подачи Самедова и повторного навеса Комбарова из центра штрафной забил Виктор Васин. Потом сборная устроила две симпатичные контратаки, одну из которых даже завершил ударом Максим Канунников – заблокировал Вермален.

Обе контратаки классными передачами разгонял Алан Дзагоев. Во втором случае атака нашей сборной была типично черчесовской – заброс центрального защитника на форварда, способного вести воздушные единоборства, скидка плеймейкеру, резкий пас вперёд в полуфланг. Учитывая, как часто Россия грузила мяч верхом на Канунникова, такие атаки и стандарты – главное оружие сборной Черчесова при построении атак.

Всё хорошее закончилось, когда Алан Дзагоев почувствовал дискомфорт, остановился и попросил замену. Тренерский штаб заявлял, что Алан, не игравший из-за травмы с Кот-д’Ивуаром, может сыграть один тайм, но зачем рисковать стержневым футболистом? Вероятно, появление Дзагоева в старте – агоническое желание выиграть во что бы то ни стало КОНТРОЛЬНЫЙ матч, это наверняка следствие давления, но пострадал от этого не до конца здоровый игрок (а ещё ЦСКА, который, вообще-то, борется за чемпионство). Да, в стартовую пятнадцатиминутку матча с Бельгией мы увидели оправдание тренерского штаба: вот были бы здоровы все лидеры, и сборная России играла бы иначе, ведь даже один Дзагоев меняет эту команду.

Но какой смысл демонстрировать это в контрольном матче, если стержневой игрок сборной не до конца здоров?
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Россия
3 : 3
Бельгия
1:0 – Васин – 3, 1:1 – Миральяс – 17 (пен), 1:2 – Бентеке – 42, 1:3 – Бентеке – 45, 2:3 – Миранчук – 74, 3:3 – Бухаров – 90+2

Плохое


Теперь о плохом. Сборная России продолжает топтаться на месте во многих игровых аспектах. Бельгийцы не стали ломиться через насыщенный центр, Раджу Наингголана на ударной позиции накрывали впятером, зато выбрали мишенью наш правый фланг – и сорвали банк. Александра Самедова часто страховал не кто-то из центральных защитников, а Александр Ерохин, далеко не самый сильный в отборе хавбек. Проседала и зона между Самедовым и Нойштедтером – русский немец входил в игру весь первый тайм. Насер Шадли несколько раз обыгрывал на своём фланге парочку наших защитников, дважды – одним финтом, а после передачи в зону Нойштедтера мы получили пенальти: Бентеке укрыл мяч корпусом, выиграл позицию у Романа, получил по ноге, а реализовал 11-метровый Кевин Миральяс – ещё один игрок, разрывавший правый фланг обороны нашей сборной.

Игра против Кристиана Бентеке – особый случай. Шесть с половиной лет поколение бельгийских «золотых мальчиков» приехало в Воронеж — тогда в нашей штрафной толкался Ромелу Лукаку и своим движением корпуса Лукаку выкинул Виктора Васина из сборной России на пять лет. Сейчас Ромелу – звезда, которую Роберто Мартинес поберёг (как и Эдена Азара, как и Кевина Де Брёйне, у которых были проблемы со здоровьем – вот вам разница в отношении к матчу). Но Кристиан Бентеке убирал Нойштедтера и Васина с пути, как и другой танкоподобный бельгиец. Третий гол – идеальная иллюстрация беспомощности нашей обороны: Бентеке находился в бутерброде между Нойштедтером и Васиным, но один не допрыгнул, а второй опоздал.

С уходом Дзагоева абсолютно пропала мысль нашей команды в атаке. Она стала вспыхивать во втором тайме, с выходом Головина и Миранчука, организовавших гол в ворота Миньоле, но всё, что было до, – кошмар: мяч постоянно летал от центральных защитников к Канунникову, Полозу, потом к Бухарову либо же на фланги, минуя середину поля. Вспомнить, чтобы Зобнин или вышедший на замену Оздоев сделали хотя бы одну острую передачу, не получается: Зобнин выделялся объёмом черновой работы, Оздоев не мог похвастать и этим. Самый опасный удар от первого гола до второго тоже был создан со стандарта, когда на подачу с углового выпрыгнул Ерохин. Ставка на штрафные-угловые и забросы на габаритного нападающего – этого слишком мало, чтобы стабильно добиваться результата даже на уровне сборных.

Хорошее


Но сегодня нашу команду стоит поблагодарить хотя бы за характер. Замены Станислава Черчесова сработали: Александр Головин и Денис Глушаков добавили центру поля дерзости и остроты, Алексей Миранчук почти сразу после выхода со скамейки запасных доказал, что бывает, когда ему дают свободное пространство, Александр Бухаров весь второй тайм боролся за мячи вокруг да около чужой штрафной. Своим зимне-весенним старанием и стремлением вернуться на пик формы Бухаров заслужил и гол «Манчестеру», и третий гол Бельгии: за три добавленные минуты Александр успел убежать наказывать за неосмотрительную передачу защитника и такой же беспечный выход Миньоле, не забить, вообще не подать вида (Бухаров даже не схватился за голову) и внести мяч в ворота после нового заброса из глубины.

Важен не счёт – пожалуйста, не обращайте внимания на результаты контрольных матчей. Важно, что во втором тайме сборная России наконец-то показала характер. При счёте 2:3 наша команда демонстрировала футбол не очень высокого качества, попадалась на острых контратаках, выбивала мяч из пустых ворот, но зато здорово прессинговала, ловила настроение, пробовала идти в обводку (это действительно важно!) и продолжала гнуть свою линию даже после старого доброго навеса Комбарова за ворота. Когда свои тактические наработки работают слабо или через раз, характер тоже решает многое – даже при том, что против Глушакова, Головина, Миранчука и Бухарова сегодня были Вертонген, Вермален и Алдервейрелд.

А что будет, когда все ведущие игроки приедут на Кубок конфедераций здоровыми… Хотя давайте-ка без иллюзий.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 60
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
28 марта 2017, вторник
23:04 Рав. Сабитов: с Бельгией и Кот-д`Ивуаром играли две разные сборные России
22:58 Комбаров: результат игры с Бельгией положительный, мы выполнили задачу тренера
22:57 Витсель побил рекорд сборной Бельгии, державшийся 37 лет
22:55 Сборная России вылетела в Москву после контрольного матча с Бельгией
22:38 Ал. Миранчук: с каждым сбором игроки всё лучше понимают требования Черчесова
22:25 Годунов: вход болельщиков на матч Россия — Бельгия был неоптимальный
22:25 Нойштедтер: Бельгия мало моментов создала с игры, всё забили после стандартов
22:25 Бубнов: Черчесов не справляется со своей работой, у сборной России нет игры
22:15 Бухаров: не придаю особого значения своему голу, мы все молодцы
22:06 Радимов: некоторых игроков после Бельгии исключат из сборной раз и навсегда
22:04 Мутко: сейчас целое поколение сборной России развивается нерезультативно
22:02 Черчесов сожалеет, что не выпустил Джикию в контрольном матче с Бельгией
21:54 Сёмин: «герой» – громкое слово для Миранчука, он лишь забил в товарищеском матче
21:51 Черчесов: кроме стандартов, у сборной Бельгии до перерыва почти ничего не было
21:47 Мартинес: в сборной России могу выделить Миранчука, его ждёт большое будущее
21:46 Ерохин: сборной России нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков
21:39 Депутат бундестага: такая страна, как РФ, не должна проводить чемпионаты мира
21:39 Бышовец: стоило сборной России отойти от установки, как она спасла матч
21:34 Каждый из пяти последних ударов в створ Бентеке за сборную Бельгии стал голевым
21:29 Р. Мартинес: вести два мяча и упустить победу — это не дело
21:22 Франция — Испания: стали известны стартовые составы
21:11 Мостовой: Миранчук вышел на 20 минут и сделал больше, чем все остальные за матч
21:09 Россия — Бельгия — 3:3. Видео голов товарищеского матча
21:03 Бухаров забил первый гол за сборную России спустя более 7 лет после дебюта
21:00 Кубань гостеприимная, майка с Путиным, жест Миральяса. Фото Россия – Бельгия
20:58 Молодёжная сборная России победила сверстников из Норвегии в товарищеском матче
20:55 Эстония разгромила Хорватию, гол Балая не спас Албанию от поражения Боснии
20:53 Сборная Словении была атакована разбрызгивателем перед матчем в Шотландии
20:50 Гол Бухарова спас сборную России от поражения в контрольном матче с Бельгией
20:47 Во время матча между Францией и Испанией будут работать видеоассистенты судьи
20:46 Смолов в последнем 31 матче «Краснодара» забил 31 гол
20:36 Рамос: надеемся, Иско останется. Лучше играть в «Реале», чем ехать куда-то ещё
20:27 Кубанский казачий хор стал коллективным послом ЧМ-2018
20:19 Данило Силва покинул киевское «Динамо»
20:19 В Кумторкалинском районе открыт филиал академии «Анжи»
20:15 Рашфорд: Евро-2016 дал сборной Англии много уроков, которые нужно усвоить
20:03 Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия из-за поддельных билетов
19:54 Дуглас Коста приступил к тренировкам и может восстановиться к матчам с «Реалом»
19:50 Гаджиев: в «Кайрате» сказали, что их дублёры живут лучше, чем основа «Амкара»
19:37 Болельщикам сборной Бельгии подарили подушки в форме облака
19:31 Сорокин: «Фишт» готов в высокой степени, но отдельным системам нужна донастройка
19:26 Охрана стадиона «Фишт» не пустила журналистов на матч Россия — Бельгия
19:24 Ассоциация футбола Аргентины обжалует дисквалификацию Месси
19:14 Васин забил первый гол за сборную России
19:13 Аббьяти: у Доннаруммы правильный характер для вратаря — он всегда спокоен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам матч с Бельгией?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+