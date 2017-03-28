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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Черчесов: через месяц состав сборной может выглядеть иначе

Станислав Черчесов рассказал про качества Дзагоева, а организаторы объяснили, в чём проблемы стадиона «Фишт».
28 марта 2017, вторник. 23:35. Футбол
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После поражения от ивуарийцев Станислав Черчесов выглядел мрачно. Не сказать, что на этот раз он излучал радость, но повода для оптимизма было куда больше. Градус критики, скорее всего, снизится после ничьей с крепкой сборной Бельгии.

– Сборная России определилась со схемой 5-3-2. А насколько вы определились с тремя центральными защитниками? – спросил корреспондент «Чемпионата».
– Сегодня играли два других центральных защитника по сравнению с Краснодаром. Мы стараемся давать играть всем, потому что вдруг травма — и нет игровой практики. Жалко, что не задействовали Джикию. Игра так складывалась, что тяжело было выпускать защитника. Если вы ждёте конкретных имён основного состава, то
через месяц он может выглядеть иначе. Всё будет решать состояние на тот или иной день. Васин впервые играл вместе с Нойштедтером. В первом тайме были определённые моменты, но после перерыва защита выглядела заметно надёжнее.

– Что сказали в перерыве игрокам?
– Успокоил команду. Соперник играл с преимуществом, поправил какие-то тактические вещи. Замены дали результат, чего не было в Краснодаре. Пропустили со стандартов, кроме них сопернику не так много чего удавалось.

– Почему сборная России пропускает со стандартов? Это мастерство Бентеке?
– Стандарты – не футбол, а его часть. Может быть, там блок поставил кто-то. Конечно, ты уступаешь, когда тебе недостаёт 30 сантиметров. Надо посмотреть, что там было.

– Что с Аланом Дзагоевым, которого пришлось заменить на 17-й минуте?
– Он почувствовал немножко мышечный спазм. Мы стараемся не рисковать футболистами – не хотим усугубить. Даже если не уверены, что случилось, то меняем. Не знаем, есть ли там травма. Из-за этого поменяли и Канунникова. Бухаров мог выйти на 10 минут позже. Свои качества Алану было сложно показать, потому что при нём приходилось больше обороняться. Вышел Оздоев, который склонен скорее к обороне. Вышел хорошо.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Россия
3 : 3
Бельгия
1:0 – Васин – 3, 1:1 – Миральяс – 17 (пен), 1:2 – Бентеке – 42, 1:3 – Бентеке – 45, 2:3 – Миранчук – 74, 3:3 – Бухаров – 90+2

– Какие впечатления остались от стадиона «Фишт»?
– Видел ещё проект, на моих глазах стадион только начинал подниматься. Готовую арену увидел только позавчера. Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперёд. Я уже говорил: поддержка фанатов нам нужна до конца, а после игры можно критиковать и свистеть. Команда отреагировала на поддержку зрителей. Без неё было бы тяжелее.

В свою очередь Роберто Мартинес ответил на вопрос, которого тренеры обычно избегают или отвечают без упоминания конкретных имён.

– Кто вам понравился в сборной России? – поинтересовался корреспондент «Чемпионата».
– В сборной России могу выделить Миранчука. Его ведь так зовут? Для меня он особенный. Ему 21 год, но его ждёт большое будущее.

– Счёт 3:3. Стакан наполовину полон или пуст?
– Мы приехали, чтобы провести хороший матч. Хотели кое-что посмотреть и сделали это. Хотя, конечно, не дело вести в два мяча и потом терять победу. Последние минуты разочаровали, нет смысла это скрывать. Так или иначе, мы получили информацию, попробовали что-то новое.

– Что?
– Сборная России играет по схеме 3-5-2 уже какое-то время. Мы противостояли этому. Знаем теперь какие-то заклинания против этой расстановки. За 70 минут набрали хороший темп, но последние 20 не смогли делать то, что должны были. В том числе потому, что это товарищеский матч и атмосфера другая, когда производишь шесть замен. Тем не менее мне хотелось посмотреть в деле как можно больше моих футболистов.

– А как вам стадион «Фишт»?
– Это лучшая арена, на которой мне доводилось работать за последнее время, а поле было просто замечательное.

– Хотели бы сыграть с Россией на ЧМ-2018 в одной группе?
– Да! Потому что это означало бы, что мы пробились на ЧМ-2018.

После того как тренеры покинули зал для пресс-конференций, туда вошёл Дмитрий Годунов, операционный директор оргкомитета «Россия-2018». К нему вопросов по матчу было даже больше, учитывая всё, с чем столкнулись болельщики и журналисты. Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия из-за поддельных билетов. Охрана стадиона «Фишт» не пустила журналистов на матч Россия — Бельгия.

– Успех сегодня – это работа волонтёров и поле. Тем более учитывая, сколько было дождя в последние дни. Вход болельщиков неоптимальный, отличается от схемы захода на Кубке конфедераций. Была перегрузка южного КПП. На Кубок зрители будут прибывать преимущественно на общественном транспорте, и этой проблемы не должно возникать.

– Почему вы говорите об успехе волонтёров, хотя на трибуну прессы мог пройти любой желающий?
– Да, доработки требуются. Были шероховатости, но волонтёры проделали огромную работу. То, о чём вы говорите, должны были выполнять не волонтёры, а стюарды. Мы следим за тем, на какие недочёты обращают внимание журналисты.

– Почему билеты не продавались на новые трибуны, если они полностью доделаны?
– Формально трибуны соответствуют всем нормам, но после визитов ФИФА даны рекомендации по повышению комфорта. Доработки будут сделаны – в этом причина, почему сегодня не использовали эти места.

– Что именно планируется доработать?
– Изменить конфигурацию перил. Будут доработаны лестницы и опоры для ног зрителей. Ведётся оценка ветровой нагрузки. Возможно, там будет баннер.

– Это нормально, что на стадионе вода из крана не идёт?
– Это и есть тот самый бесценный опыт, который можно проверить только под нагрузкой, когда приходит 40 000 зрителей. Тестовые мероприятия для этого и нужны. Чем больше сегодня вылезает моментов, тем лучше для организаторов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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