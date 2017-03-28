Черчесов: через месяц состав сборной может выглядеть иначе

После поражения от ивуарийцеввыглядел мрачно. Не сказать, что на этот раз он излучал радость, но повода для оптимизма было куда больше. Градус критики, скорее всего, снизится после ничьей с крепкой сборной Бельгии.– спросил корреспондент «Чемпионата».– Сегодня играли два других центральных защитника по сравнению с Краснодаром. Мы стараемся давать играть всем, потому что вдруг травма — и нет игровой практики. Жалко, что не задействовали Джикию. Игра так складывалась, что тяжело было выпускать защитника. Если вы ждёте конкретных имён основного состава, точерез месяц он может выглядеть иначе. Всё будет решать состояние на тот или иной день. Васин впервые играл вместе с Нойштедтером. В первом тайме были определённые моменты, но после перерыва защита выглядела заметно надёжнее.– Успокоил команду. Соперник играл с преимуществом, поправил какие-то тактические вещи. Замены дали результат, чего не было в Краснодаре. Пропустили со стандартов, кроме них сопернику не так много чего удавалось.– Стандарты – не футбол, а его часть. Может быть, там блок поставил кто-то. Конечно, ты уступаешь, когда тебе недостаёт 30 сантиметров. Надо посмотреть, что там было.– Он почувствовал немножко мышечный спазм. Мы стараемся не рисковать футболистами – не хотим усугубить. Даже если не уверены, что случилось, то меняем. Не знаем, есть ли там травма. Из-за этого поменяли и Канунникова. Бухаров мог выйти на 10 минут позже. Свои качества Алану было сложно показать, потому что при нём приходилось больше обороняться. Вышел Оздоев, который склонен скорее к обороне. Вышел хорошо.– Видел ещё проект, на моих глазах стадион только начинал подниматься. Готовую арену увидел только позавчера. Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперёд. Я уже говорил: поддержка фанатов нам нужна до конца, а после игры можно критиковать и свистеть. Команда отреагировала на поддержку зрителей. Без неё было бы тяжелее.В свою очередьответил на вопрос, которого тренеры обычно избегают или отвечают без упоминания конкретных имён.– поинтересовался корреспондент «Чемпионата».– В сборной России могу выделить Миранчука. Его ведь так зовут? Для меня он особенный. Ему 21 год, но его ждёт большое будущее.– Мы приехали, чтобы провести хороший матч. Хотели кое-что посмотреть и сделали это. Хотя, конечно, не дело вести в два мяча и потом терять победу. Последние минуты разочаровали, нет смысла это скрывать. Так или иначе, мы получили информацию, попробовали что-то новое.– Сборная России играет по схеме 3-5-2 уже какое-то время. Мы противостояли этому. Знаем теперь какие-то заклинания против этой расстановки. За 70 минут набрали хороший темп, но последние 20 не смогли делать то, что должны были. В том числе потому, что это товарищеский матч и атмосфера другая, когда производишь шесть замен. Тем не менее мне хотелось посмотреть в деле как можно больше моих футболистов.– Это лучшая арена, на которой мне доводилось работать за последнее время, а поле было просто замечательное.– Да! Потому что это означало бы, что мы пробились на ЧМ-2018.После того как тренеры покинули зал для пресс-конференций, туда вошёл, операционный директор оргкомитета «Россия-2018». К нему вопросов по матчу было даже больше, учитывая всё, с чем столкнулись болельщики и журналисты. Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия. Охрана стадиона «Фишт»на матч Россия — Бельгия.– Успех сегодня – это работа волонтёров и поле. Тем более учитывая, сколько было дождя в последние дни. Вход болельщиков неоптимальный, отличается от схемы захода на Кубке конфедераций. Была перегрузка южного КПП. На Кубок зрители будут прибывать преимущественно на общественном транспорте, и этой проблемы не должно возникать.– Да, доработки требуются. Были шероховатости, но волонтёры проделали огромную работу. То, о чём вы говорите, должны были выполнять не волонтёры, а стюарды. Мы следим за тем, на какие недочёты обращают внимание журналисты.– Формально трибуны соответствуют всем нормам, но после визитов ФИФА даны рекомендации по повышению комфорта. Доработки будут сделаны – в этом причина, почему сегодня не использовали эти места.– Изменить конфигурацию перил. Будут доработаны лестницы и опоры для ног зрителей. Ведётся оценка ветровой нагрузки. Возможно, там будет баннер.– Это и есть тот самый бесценный опыт, который можно проверить только под нагрузкой, когда приходит 40 000 зрителей. Тестовые мероприятия для этого и нужны. Чем больше сегодня вылезает моментов, тем лучше для организаторов.