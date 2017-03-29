Бухаров: отдали все силы. Остальное придёт со временем

– Эмоции великолепные, — признался форвард после матча. — Классная атмосфера на новом стадионе. Болельщики неистово поддерживали нас, несмотря на то что мы находимся в стадии становления. Пытаемся найти свою игру, допускаем обидные ошибки в обороне. Всё равно сборная находится на верном пути, и мы все бьёмся за честь страны.
– Второй тайм получился заметно лучше первого. Почему?
– Хотели порадовать своих болельщиков – идти вперёд, отыграться, забить. Отдать все силы на поле – вот что самое главное. Остальное придёт со временем.
– Каково было забить третий гол?
– Я пока не думал об этом, не осмыслил. Ну забил и забил. Чего? Команда – молодцы. До конца бегали и дожали. Вырвали ничью. Считаю, что при таком развитии событий это хороший результат.
– В какой-то момент на поле было сразу четверо игроков из «Ростова». Это помогает?
– Конечно. У нас есть сыгранность, хотя не всё получается. Вы сами это видели в матче с Кот-д'Ивуаром. Со временем мы начнём понимать те требования, которые тренер хочет донести до игроков. Эта схема с пятью защитниками тяжёлая, с первого раза не получится хорошо в неё играть.
– Сравните сборную Бельгии с Кот-д'Ивуаром.
– Это топ-уровень. Все ребята обладают хорошей техникой. Умные игроки. С ними очень тяжело.
– Что принципиально изменилось в игре сборной России?
– Отношение к делу. Ребята все бьются. Несмотря на счёт, стараемся порадовать болельщиков. Все ребята хотят играть и побеждать.
Ещё один ростовчанин, Александр Ерохин, заявил, что матч с Бельгией воспринимал как возможность исправиться за поражение от Кот-д`Ивуара.
– Нужно было реабилитироваться в глазах своих болельщиков, а также для себя. Результат никого не устроил, поэтому нужно прибавлять.
– За счёт чего удалось спасти матч, в котором вы проигрывали 1:3 до 74-й минуты?
– Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать боевой характер. Всё-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперёд весь второй тайм. Мы отталкивались от соперника. Строили атаку исходя из того, где можно взламывать оборону гостей.
– Как получилось, что вы пропустили два гола в конце первого тайма?
– Трудно сказать. Два стандартных положения — и в итоге два гола. Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю, разберём их.
– Что сказал главный тренер команды в перерыве, когда вы проигрывали?
– Он отметил, что нам стоит сконцентрироваться. Всё-таки наш матч пришли посмотреть много людей, сказал, что мы должны не ударить в грязь лицом.
– Как вам новый стадион «Фишт»?
– Вообще великолепная арена. Конечно, стоит отметить и один из лучших газонов в России. А ещё здорово, что нас так поддерживали.