Бухаров: отдали все силы. Остальное придёт со временем

Этот мяч стал для Бухарова первым за сборную России. Он стал и первым футболистом «Ростова», который сумел забить гол в составе сборной России.– Эмоции великолепные, — признался форвард после матча. — Классная атмосфера на новом стадионе.Болельщики неистово поддерживали нас, несмотря на то что мы находимся в стадии становления. Пытаемся найти свою игру, допускаем обидные ошибки в обороне. Всё равно сборная находится на верном пути, и мы все бьёмся за честь страны.– Хотели порадовать своих болельщиков – идти вперёд, отыграться, забить. Отдать все силы на поле – вот что самое главное. Остальное придёт со временем.– Я пока не думал об этом, не осмыслил. Ну забил и забил. Чего? Команда – молодцы. До конца бегали и дожали. Вырвали ничью. Считаю, что при таком развитии событий это хороший результат.– Конечно. У нас есть сыгранность, хотя не всё получается. Вы сами это видели в матче с Кот-д'Ивуаром. Со временем мы начнём понимать те требования, которые тренер хочет донести до игроков. Эта схема с пятью защитниками тяжёлая, с первого раза не получится хорошо в неё играть.– Это топ-уровень. Все ребята обладают хорошей техникой. Умные игроки. С ними очень тяжело.– Отношение к делу. Ребята все бьются. Несмотря на счёт, стараемся порадовать болельщиков. Все ребята хотят играть и побеждать.Ещё один ростовчанин,, заявил, что матч с Бельгией воспринимал как возможность исправиться за поражение от Кот-д`Ивуара.– Во втором тайме мы собирались переломить ход матча, показать боевой характер. Всё-таки болельщики очень хорошо нас поддерживали. Они гнали нас вперёд весь второй тайм. Мы отталкивались от соперника. Строили атаку исходя из того, где можно взламывать оборону гостей.– Трудно сказать. Два стандартных положения — и в итоге два гола. Скорее всего, это ошибки позиционного плана. Думаю, разберём их.– Он отметил, что нам стоит сконцентрироваться. Всё-таки наш матч пришли посмотреть много людей, сказал, что мы должны не ударить в грязь лицом.– Вообще великолепная арена. Конечно, стоит отметить и один из лучших газонов в России. А ещё здорово, что нас так поддерживали.