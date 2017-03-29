С Месси плохо, а без Месси ещё хуже. Главное — в обзоре дня

Сборная России ушла от поражения в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.В дебюте Александр Самедов со стандарта сделал подачу, мяч долетел до Дмитрия Комбарова, который прострелил к вратарской на свободного, и тот расстрелял ворота. На 16-й минуте Роман Нойштедтер ногами зацепил Кристиана Бентеке в своей штрафной, имощным ударом реализовал пенальти.На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, который был отражён усилиями стоящего на линии ворот Комбарова, однако мяч прилетел к Бентеке, который пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, и тот в высоком прыжке пробил головой точно в угол.На 74-й минуте Александр Головин накрыл соперника на чужой половине поля, мяч подхватили, обыгравшись с Александром Бухаровым, отправил мяч в полупустые ворота. В концовке Бухаров выскочил на отличный заброс и с края вратарской протолкнул мяч мимо Симона Миньоле.Нападающий сборной Аргентиныдисквалифицирован на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Кроме того, форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.Дисквалификация Месси начнётся с сегодняшнего матча сборной Аргентины с командой Боливии, который начнётся в 23:00 по московскому времени. После 13 туров аргентинцы идут на третьем месте в отборочной группе ЧМ-2018, Боливия занимает девятую позицию.Главный тренер сборной Россиирассказал, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.«Алан почувствовал небольшой спазм. Мы стараемся никогда не рисковать футболистами и не ждали ни одной минуты, быстро его поменяли. Главное для нас — не усугубить. Даже не знаем, есть ли там травма. Он только почувствовал спазм — мы сразу его поменяли. Кстати, Канунникова пришлось поменять по тем же причинам. Бухарова и так планировали выпустить, но могли это сделать на 10 минут позже.В то время когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и поэтому качества Алана — играть вперёд, создавать моменты — мы не смогли применить. Оздоев вышел как раз тогда, когда надо было сдерживать атаки. Магомед больше играет в обороне, а Алан — больше создаёт. Может быть, потом нам как раз этого не хватило, когда мяч не держался у нас. Возможно, Дзагоев придержал бы его лучше. Оздоев хорошо сыграл, но у него, повторюсь, другие качества», — сказал Черчесов.Сборная Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В середине первого таймаоткрыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара»отправил мяч в свои ворота.На исходе часа игры, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.Сборная Испании победила команду Франции в товарищеском матче. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.В середине второго тайма защитник французов ошибся недалеко от ворот,мяч перехватил, вошёл в штрафную площадь, где на нём сфолил. Пострадавший с пенальти точно пробил с левой в правый нижний угол.На 77-й минутезамкнул прострелна дальней штанге, удвоив преимущество Испании.Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренераНа 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов, а на 89-й минуте был заменён.