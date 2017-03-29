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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

С Месси плохо, а без Месси ещё хуже. Главное — в обзоре дня

Россия вытащила матч с Бельгией, Аргентина сыграет 4 матча без Месси, Классон сделал дубль за сборную Швеции.
29 марта 2017, среда. 01:10. Футбол

Гол Бухарова спас сборную России от поражения в контрольном матче с Бельгией


Сборная России ушла от поражения в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.

В дебюте Александр Самедов со стандарта сделал подачу, мяч долетел до Дмитрия Комбарова, который прострелил к вратарской на свободного Виктора Васина, и тот расстрелял ворота. На 16-й минуте Роман Нойштедтер ногами зацепил Кристиана Бентеке в своей штрафной, и Кевин Миральясмощным ударом реализовал пенальти.

На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, который был отражён усилиями стоящего на линии ворот Комбарова, однако мяч прилетел к Бентеке, который пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, и тот в высоком прыжке пробил головой точно в угол.

На 74-й минуте Александр Головин накрыл соперника на чужой половине поля, мяч подхватил Алексей Миранчук и, обыгравшись с Александром Бухаровым, отправил мяч в полупустые ворота. В концовке Бухаров выскочил на отличный заброс и с края вратарской протолкнул мяч мимо Симона Миньоле.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Россия
3 : 3
Бельгия
1:0 – Васин – 3, 1:1 – Миральяс – 17 (пен), 1:2 – Бентеке – 42, 1:3 – Бентеке – 45, 2:3 – Миранчук – 74, 3:3 – Бухаров – 90+2

Месси дисквалифицирован на четыре матча Аргентины в квалификации ЧМ-2018


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Кроме того, форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.

Дисквалификация Месси начнётся с сегодняшнего матча сборной Аргентины с командой Боливии, который начнётся в 23:00 по московскому времени. После 13 туров аргентинцы идут на третьем месте в отборочной группе ЧМ-2018, Боливия занимает девятую позицию.

Дзагоева заменили в матче с Бельгией в качестве меры предосторожности


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.

«Алан почувствовал небольшой спазм. Мы стараемся никогда не рисковать футболистами и не ждали ни одной минуты, быстро его поменяли. Главное для нас — не усугубить. Даже не знаем, есть ли там травма. Он только почувствовал спазм — мы сразу его поменяли. Кстати, Канунникова пришлось поменять по тем же причинам. Бухарова и так планировали выпустить, но могли это сделать на 10 минут позже.

В то время когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и поэтому качества Алана — играть вперёд, создавать моменты — мы не смогли применить. Оздоев вышел как раз тогда, когда надо было сдерживать атаки. Магомед больше играет в обороне, а Алан — больше создаёт. Может быть, потом нам как раз этого не хватило, когда мяч не держался у нас. Возможно, Дзагоев придержал бы его лучше. Оздоев хорошо сыграл, но у него, повторюсь, другие качества», — сказал Черчесов.

Португалия — Швеция — 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота


Сборная Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.

На исходе часа игры Виктор Классон, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.

В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 21:45 МСК
Португалия
2 : 3
Швеция
1:0 – Роналду – 18, 2:0 – Гранквист – 34 (автогол), 2:1 – Классон – 57, 2:2 – Классон – 76, 2:3 – Канселу – 90+3 (автогол)

Сборная Испании победила Францию в товарищеском матче


Сборная Испании победила команду Франции в товарищеском матче. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В середине второго тайма защитник французов ошибся недалеко от ворот, Давид Сильва мяч перехватил, вошёл в штрафную площадь, где на нём сфолил Лоран Косельни. Пострадавший с пенальти точно пробил с левой в правый нижний угол.

На 77-й минуте Херард Деулофеу замкнул прострел Хорди Альбы на дальней штанге, удвоив преимущество Испании.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 22:00 МСК
Франция
0 : 2
Испания
0:1 – Сильва – 68 (пен), 0:2 – Деулофеу – 77

Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии


Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.

На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов, а на 89-й минуте был заменён.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 марта 2017, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
1 : 2
Италия
1:0 – Романьоли – 10 (автогол), 1:1 – Эдер – 11, 1:2 – Бонуччи – 32
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Лионель Месси Обзор главных событий дня
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28 марта 2017, вторник
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23:41 Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии
23:37 Дзагоева заменили в матче с Бельгией в качестве меры предосторожности
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