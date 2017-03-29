Вопрос дня. Сборная России: жизнь налаживается?

Виталий Мутко, вице-премьер и президент РФС:
— Нам всем стоит потерпеть. Вот такой уровень мы показываем сегодня. А изменения надо было вносить раньше. Теперь мы должны смотреть вперёд. К сожалению, в настоящее время целое поколение развивается нерезультативно.
Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России:
— Конечно, приятно, что удалось спасти игру с Бельгией, и хорошо, что есть такой Миранчук, который выходит и меняет игру. Нам всегда не хватало индивидуально сильных игроков, и сегодня мы в этом лишний раз убедились. До выхода Миранчука были сплошные пасы поперёк поля, назад и игра на вынос. Алексей вышел за 20 минут до конца и сделал больше, чем все остальные за весь матч.
Юрий Сёмин, бывший главный тренер сборной России:
— В чём тут геройство — забить в товарищеском матче? Алексей вышел и хорошо выполнил свою работу, вот и всё. Он и в «Локомотиве» хорошо играет, зимой отлично готовился к сезону, а сейчас доказывает это на поле. Миранчук давно готов к тому, чтобы давать результат сборной России.
Александр Бубнов, бывший защитник сборной СССР:
— Я считаю, что у команды нет игры. Её просто не поставили. Этого времени для классного специалиста было бы достаточно, чтобы выстроить игру и определиться с кругом кандидатов, на которых можно рассчитывать в сборной. Поэтому Станислав Черчесов со своей работой не справляется. На сегодняшний день мы к Кубку конфедераций не готовы.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Можно сделать вывод, что наша команда, стоило ей отойти от установки и сыграть на эмоциях, раскрепостилась и спасла матч с Бельгией. Самоотдача футболистов сборной России в концовке сняла определённую тревогу. Многие факторы обнадёживают после игры с Бельгией, но нужно относиться к этому серьёзно, ведь впереди ждёт огромная работа. Также из позитивных моментов отметил бы, что на фоне бельгийцев наши игроки показали довольно высокий уровень индивидуальной игры.
Владислав Радимов, экс-полузащитник сборной России:
— По-моему, мы только убедились, что бельгийцы точно выше нас классом. Но то, что сравняли счёт в концовке, уже позитив. Плюс есть и другие полезные моменты от матча: не буду называть фамилии, но уверен, что после этой встречи некоторые игроки будут исключены из списка сборной раз и навсегда. Теперь костяк сборной России должен сформироваться окончательно.
Игорь Колыванов, экс-нападающий сборной России:
— Надо понимать, что у нас есть одна проблема — низкий уровень футболистов. Станислав Черчесов ни в чём не виноват, просто в каждой линии не хватает игроков высокого уровня. У нас одна сборная, и все должны за неё болеть, я оптимист в этом вопросе.
Взгляд изнутри
Александр Бухаров, нападающий сборной России:
— Мы допустили обидные ошибки в обороне, но при этом мы на правильном пути. Наша команда бьётся за честь страны. Хотели подарить положительные эмоции болельщикам — атаковали, чтобы отыграться. Бежали вперёд всеми силами, старались максимально выкладываться в каждом эпизоде. Всё остальное в игре придёт. Вообще, по сравнению с первым матчем поменялось отношение ребят к делу. Все игроки бьются за команду и хотят выигрывать.
Алексей Миранчук, полузащитник сборной России:
— Надо продолжать в том же духе — действовать более смело, не бояться. С каждым сбором команда лучше понимает требования Станислава Черчесова. Уверен, мы продолжим улучшать свою игру.
Наше мнение
Антон Третяк, редактор «Чемпионата»:
— Жизнь, безусловно, налаживается, потому что мы вытащили «минус 2» в матче с топ-сборной (пока по именам, а не по результатам), пусть эта команда и не выставила в старте многих своих лидеров. После предыдущего матча, где два пропустили и ноль забили, вообще песня. Что было после прошлого матча? «Опять не выиграли у средней команды», или: «Черчесова пора гнать». На самом деле, средняя команда — это мы. У нас слабые игроки, и чего-то добиваться сборная России может только благодаря тренерской магии. Как было с Гусом Хиддинком. Впрочем, у него и игроки были сильнее.
И вот верим ли мы сейчас в тренерскую магию Станислава Черчесова — это и есть основной вопрос.
Мнение читателей
Smo:
— Меня так прикалывают болельщики, которые до сих пор настроены оптимистично и верят в успех нашей сборной. Я уже давно понял, что к этой сборной нужно относиться только со стёбом и иронией. Нельзя уважать игроков, если они не уважают болельщиков. Поэтому удачного позора, кривоножки.
Kokorinavdinamo:
— 3'. Россия, ты ли это?
45'. А, всё, узнал!
Tipson:
— Не удивлюсь, если агент Миранчука после этой игры запросит новый контракт на улучшенных условиях для своего подопечного.