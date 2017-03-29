Чемпионату России 25 лет. 10 фактов о нашем футболе тогда и сейчас

29 марта 1992 года начался первый чемпионат России по футболу. Что изменилось и в какую сторону – в нашем обзоре.

Чемпион

ЦСКА — чемпион страны 1992 года Фото: РИА Новости

Сборная

Иностранцы

Время проведения

Посещаемость

Поля

Количество команд

Вылет

Результативность

Как изменилась страна



Президент. Тогда – Борис Ельцин. Сейчас – Владимир Путин.



Курс доллара. Тогда – 141/1 в марте, 414/1 в ноябре. Сейчас – 57/1.



Модное кино. Тогда – «Небеса обетованные» (премия «Ника»-1992). Сейчас – «Дама пик», «Дуэлянт», «Рай» (номинации на премию «Ника»-2017).



Модная одежда. Тогда – джинсы, куртки-косухи, длинные волосы. Сейчас – джинсы, свитшоты, стрижка-вырезка.



Популярная музыка. Тогда – «Наутилус Помпилиус», «Кар-Мэн», Алла Пугачёва, Константин Кинчев (лауреаты премии «Овация»). Сейчас – Григорий Лепс, Егор Крид, «Ленинград», Алла Пугачёва (номинанты на премии «Золотой граммофон» и «РУ.ТВ»-2017).

Фото: РИА Новости