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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов и Виктор Онопко
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Чемпионату России 25 лет. 10 фактов о нашем футболе тогда и сейчас

29 марта 1992 года начался первый чемпионат России по футболу. Что изменилось и в какую сторону – в нашем обзоре.
29 марта 2017, среда. 10:00. Футбол
Первый чемпионат России начался ровно 25 лет назад. С тех пор мир, наша страна и футбол несколько изменились. Разбираемся, как именно.

Чемпион


1992 год. Действующим чемпионом был ЦСКА Павла Садырина. Та команда в Лиге чемпионов обыграла «Барселону» Гвардиолы и Стоичкова на «Камп Ноу», но в чемпионате выступила слабо. Начиналась эра «Спартака». Под руководством Олега Романцева «Спартак» бил «Ливерпуль» дома и в гостях в Кубке кубков и выиграл первый чемпионат России, а потом много следующих.

2017 год. Действующий чемпион вновь ЦСКА, и, как и 5 лет назад, команда по ходу сезона переживает спад. А в борьбе за титул лидирует «Спартак», и параллель с первым сезоном пока получается очень впечатляющей.
ЦСКА — чемпион страны 1992 года

ЦСКА — чемпион страны 1992 года

Фото: РИА Новости

Сборная


1992 год. Россия на восьмом месте рейтинга ФИФА. Просто вспомните фамилии: Кульков, Онопко, Тетрадзе, Карпин, Шалимов, Колыванов, Добровольский, Канчельскис. С тех пор всё немного изменилось.

2017 год. Россия на 60-м месте рейтинга ФИФА. Фамилии сравнивать не будем, отметим другое: тогда у многих игроков сборной были предложения от клубов из европейских топ-чемпионатов. Сейчас этого не хватает.

Станислав Черчесов


1992 год. Вратарь «Спартака» и сборной. В чемпионате России он сыграл в 24 матчах и пропустил 16 голов. Вскоре он перейдёт в «Динамо» Дрезден и большую часть оставшейся карьеры проведёт в Европе.

2017 год. Тренер сборной России. Ну, об этом вы всё знаете.

Иностранцы


1992 год. Распад СССР перевернул помимо жизни в республиках и футбол. Многие футболисты
обнаружили себя в чемпионате другой страны. Но это всё ещё воспринималось как условность. Тем не менее в составе четырёх из 20 команд первого чемпионата России были заявлены исключительно игроки с российским паспортом (а не с паспортами других стран бывшего СССР). Это «Шинник» (Ярославль), «Океан» (Находка), «Ростсельмаш» (Ростов), ЦСКА (Москва).

2017 год. Лимит на легионеров работает в полную силу и уже всем надоел, но… Сейчас в РФПЛ нет ни одного клуба с заявкой, состоящей исключительно из россиян.

Время проведения


1992 год. Март – ноябрь. Чемпионат разыгрывался по системе «весна-осень», и это всех устраивало. До 2010 года, когда Сергей Фурсенко затеял сразу несколько революций. Переходный чемпионат, приглашение Дика Адвоката на пост тренера сборной – всё это тогда вызывало споры…

2017. Август – май. И продолжает вызывать споры сейчас. Выиграла ли Россия от смены формата? Среди причин перехода называли необходимость лучше готовиться к еврокубкам, возможность синхронизировать внутренний чемпионат с европейскими турнирами. И сократить время до попадания в европейские турниры (раньше оно составляло больше полугода, а сейчас – около трёх месяцев). Но климат поменять не удалось, и зимняя пауза никуда не делась. А летом, когда во многих регионах России логичнее всего играть в футбол, – футбола нет. Виталий Мутко допустил возврат к прежней схеме. Хотя наверняка недовольные будут в любом случае.

Посещаемость


1992 год. Внушительная цифра в 1 млн 680 тыс. зрителей в пересчёте на матч даёт неутешительный итог: всего 5900 зрителей на матче. Неожиданно, правда? Проблема посещаемости возникла с распадом СССР. До конца 80-х она держалась на уровне 20 тыс./матч, но потом рухнула. С 1992 года численность зрителей очень медленно, но стабильно растёт (за исключением сезона-2014/15).

2017 год. За 10 туров до конца сезона турнир собрал 1 млн 793 тыс. зрителей. 11 200 в среднем за матч. Мало, да. Но больше, чем год назад.

Поля


1992 год. Многие помнят, что до начала 90-х зимой команды играли в манежах. Тепло, зрителям комфортно, светло… но один минус: вместо поля – ковёр. Не искусственный газон, а именно ковровое покрытие, на котором играли в обуви без шипов.

2017 год. Ковров уже нет, можно играть в бутсах. Но проблему это не решило. Хотя значительная её часть заключается в календаре.

Количество команд


1992 год. В чемпионате СССР 1991 года приняли участие всего шесть команд из РСФСР. Причём московский «Локомотив» занял в нём последнее место. Поэтому, чтобы набрать достаточное количество команд для нового турнира, были взяты не только клубы Высшей лиги, но и клубы первой и второй. Так, в первом чемпионате России в 1992 году оказались 20 команд из трёх по силе дивизионов. Эксперимент не слишком удался, и турнир на следующий год был сокращён до 18 команд.

2017 год. В последние годы в прессе регулярно появлялись призывы: расширить Премьер-Лигу и сократить Премьер-Лигу. Что ж, баланс сохраняется.

Вылет


1992 год. Поскольку количество команда было решено сократить, борьба за выживание была кровавой. Список неудачников определялся во второй части чемпионата: 12 образовали группу риска, вылетали пять худших. «Зенит» в последнем туре не обыграл в гостях «Текстильщик» и составил компанию «Факелу», «Кубани», «Шиннику» и «Динамо-Газовику» (теперь это «Тюмень»). Кстати, «Зенит» стал в том сезоне единственной командой, которая обыграла «Спартак».

2017 год. В зоне риска идут шесть команд, но всё намного мягче. По сути, вопрос всего один: кому не повезёт помимо «Томи»?

Результативность


1992 год. Юрий Матвеев из «Уралмаша» выиграл гонку бомбардиров с 20 мячами в 28 играх. Кстати, сейчас он работает в «Урале» тренером. В среднем в одном матче забивали по два с половиной гола.

2017 год. Фёдор Смолов сыграл всего в 13 матчах РФПЛ, но это не мешает ему лидировать с 13 голами. А вот результативность чемпионата в целом упала: два гола в среднем за матч. Ниже ещё не было.
Как изменилась страна

Президент. Тогда – Борис Ельцин. Сейчас – Владимир Путин.

Курс доллара. Тогда – 141/1 в марте, 414/1 в ноябре. Сейчас – 57/1.

Модное кино. Тогда – «Небеса обетованные» (премия «Ника»-1992). Сейчас – «Дама пик», «Дуэлянт», «Рай» (номинации на премию «Ника»-2017).

Модная одежда. Тогда – джинсы, куртки-косухи, длинные волосы. Сейчас – джинсы, свитшоты, стрижка-вырезка.

Популярная музыка. Тогда – «Наутилус Помпилиус», «Кар-Мэн», Алла Пугачёва, Константин Кинчев (лауреаты премии «Овация»). Сейчас – Григорий Лепс, Егор Крид, «Ленинград», Алла Пугачёва (номинанты на премии «Золотой граммофон» и «РУ.ТВ»-2017).
Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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29 марта 2017, среда
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