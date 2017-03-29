Герои первого чемпионата России: где они сейчас

Станислав Черчесов и Виктор Онопко Фото: РИА Новости

Игорь Скляров

Скляров недолго поиграл в Липецке и Рязани, а в 2001 году решил перебраться в США.

Сергей Колотовкин

Карпин уехал в Испанию, где играл более 10 лет за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

Вели Касумов

Юрий Матвеев

Болельщики «Спартака» вспоминают футбол Романцева с ностальгией.

Олег Романцев Фото: РИА Новости

25 лет назад стартовал первый чемпионат России, победителем которого стал московский «Спартак». По итогам сезона лучшими игроками стали голкипер, защитники(все – «Спартак»),(«Динамо»),(ЦСКА), полузащитникинападающие(все – «Спартак»),(«Динамо»). Они заняли первые места на своих позициях в списке 33 лучших футболистов года. Гонку бомбардиров выиграл нападающий «Уралмаша», забивший 20 голов. Разбираемся, как сложились судьбы героев того сезона.У экс-голкипера красно-белых и сборной России богатая игровая и тренерская карьера. Черчесов уехал за границу, выступал за дрезденское «Динамо» и «Тироль», но дважды возвращался в «Спартак». Тренировать начал в Австрии, а затем работал в России со «Спартаком», «Жемчужиной», «Тереком», «Амкаром» и московским «Динамо». В сезоне-2015/16 завоевал золотые медали чемпионата Польши с «Легией», после чего возглавил нашу национальную команду. Сейчас Черчесов – главный тренер сборной России, готовит её к ЧМ-2018.Онопко после нескольких лет в «Спартаке» отправился в Испанию. С 1995 по 2003 год защитник выступал за «Овьедо» и «Райо Вальекано». Под занавес карьеры вернулся в Россию, поиграл за «Спартак-Алания» и «Сатурн». Повесив бутсы на гвоздь, Виктор немного поработал в РФС, а с 2009-го стал тренером. Входил в штабы бывших наставников ЦСКА. Остался Онопко в ЦСКА и после прихода, так что сегодня он ассистент белорусского специалиста.Хлестов задержался в «Спартаке» почти до 30 лет, стал семикратным чемпионом России в составе красно-белых. В 2000 году подписал контракт с «Бешикташем», однако в Турции играл совсем не много. Вернулся в «Спартак», а затем мало-помалу стал снижать уровень – первая лига, вторая, любители.В любительском футболе защитник задержался на полтора десятка лет. Нестареющего Хлестова можно увидеть также в матчах ветеранов «Спартака» и сборной России на Кубке Легенд.Олимпийский чемпион Сеула завоевал в 1992-м бронзовые медали с московским «Динамо». На следующий год, в феврале, Скляров сыграл свой первый и единственный матч за сборную России. К сожалению, карьеру 26-летнего защитника поломала тяжёлая травма крестообразных связок, полученная в апреле 1993-го. Вернуться на прежний уровень ему не удалось. Скляров недолго поиграл в Липецке и Рязани, а в 2001 году решил перебраться в США. Там стал совладельцем детской школы, тренирует детей и юношей, организует турниры ветеранов. В 2009-м возвращался домой, поработать спортивным директором «Сибири».Защитник ЦСКА выиграл с командой последний союзный чемпионат в 1991-м, а на следующий год стал лишь пятым в чемпионате России. ЦСКА покидали лидеры, уехал и Колотовкин – в Израиль, где выступал за «Бейтар» и «Хапоэль» (Цафририм). Но довольно быстро Сергей вернулся на родину и продолжал карьеру уже в российских клубах — в ЦСКА, московском «Динамо», «Тюмени», «Ростсельмаше» и «Содовике». В 2005-м стал тренером, возглавлял «Звезду» из Серпухова, ФК «Реутов» и до последнего времени московскую команду «Столица».Сегодня экс-полузащитник сборной России руководит футболом на телеканале «Матч ТВ», а в 1992-м он завоёвывал первое российское золото со «Спартаком». Вскоре после этого Карпин уехал в Испанию, где играл более 10 лет за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». По окончании карьеры остался в Испании, занимался там бизнесом. Тем не менее в 2009 году возвратился в Россию, чтобы возглавить «Спартак» в качестве гендиректора, а затем и главного тренера. Кроме того, Карпин побывал наставником «Мальорки» и армавирского «Торпедо».Пятницкий пять раз выиграл золотые медали со «Спартаком», за который играл до 30 лет. Задержаться на высоком уровне подольше этому великолепному полузащитнику помешала травма. В 1998-м Андрей уехал в саратовский «Сокол», но тогда его карьера, по сути, уже подошла к концу. Пятницкий стал тренером, возглавлял «Газовик» из Оренбурга и «Витязь», работал в СДЮШОР и в молодёжной команде московского «Спартака». С 2015-го тренирует любительскую команду «Росич».Значительная часть карьеры Ледяхова тоже прошла в Испании. Расставшись со «Спартаком», он около 10 лет выступал за «Спортинг» из Хихона, а заканчивал играть в «Эйбаре». Затем решил заняться тренерской деятельностью, кроме того, недолго был начальником «Ростова» и спортивным директором «Роторе». В качестве тренера работал в «молодёжке» и основном составе московского «Спартака», «Шиннике» и «Роторе». С 2013 года Ледяхов входит в штабв «Тереке».Полузащитнику удачный сезон в «Спартаке» открыл дорогу на следующий год в «Расинг» из Сантандера. Оттуда он перешёл в «Компостелу», а завершал испанский этап карьеры в «Толедо». Реализовать себя в большей мере помешали травмы. Попов остался в Испании, стал тренировать детско-юношеские команды и заниматься агентской деятельностью. Спустя годы вернулся в московский «Спартак» уже в ином качестве. С 2006 по 2016 годы Дмитрий трудился селекционером и спортивным директором клуба.Нападающий Радченко забил в первом чемпионате России 12 голов в 18 матчах. В 1993 году он уехал вместе с Поповым с «Расинг» и выступал в Испании до 2006-го за разные клубы, правда, с небольшим перерывом на командировки в Японию и Хорватию. Заниматься тренерской деятельностью Радченко начал в Испании, трудился в детской футбольной школе «Депортиво». Потом вернулся домой. С 2010 года воспитанник петербургского футбола работает в структуре «Зенита».Первый чемпионат России Касумов начинал в «Спартаке», но вскоре перебрался в «Динамо» и стал вторым снайпером сезона, забив 16 голов в 17 матчах. После этого нападающий отправился в «Бетис», позже играл в Испании за «Альбасете» и «Эсиху». Завершал карьеру в Португалии, где выступал за «Сетубал» и «Имортал». Там же начинал тренерскую карьеру, набирался опыта на детско-юношеском уровне. В 2010 годупозвал Касумова ассистентом в национальную команду Азербайджана. Вели приносил пользу местной федерации, тренировал и юношескую сборную. С 2015 года работает в «Нефтчи» из Баку.Лучший бомбардир турнира перебрался в 1993 году в Турцию, подписав контракт с «Анкарагюджю». Вскоре вернулся в Екатеринбург, а в следующие сезоны играл за ЦСКА, корейский «Сувон», «Ростсельмаш» и нижегородский «Локомотив». На счету Матвеева четыре матча за сборную России. По окончании карьеры занимался бизнесом, а с 2008 года работает тренером в «Урале». Сперва Юрий был в молодёжной команде, а сейчас помогаетв основном составе.При Романцеве красно-белые выиграли восемь золотых медалей чемпионата России и две бронзы. Трижды брали Кубок России. С тех пор как Олег Иванович ушёл из «Спартака» в 2003 году, команда трофеев не завоёвывала. Впрочем, и сам Романцев недолго работал тренером, покинув спартаковский дом. Короткие периоды в «Сатурне» и «Динамо» не добавили ему славы. Вот уже более 10 лет лучший тренер первого чемпионата России наблюдает за футболом со стороны, довольствуясь максимум ролью консультанта. Болельщики «Спартака» вспоминают футбол Романцева с ностальгией.