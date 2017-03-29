Почему сборной России нужно больше времени уделять стандартам

Важно понимать, что взаимодействия команды на штрафных и угловых у чужих и у своих ворот — ключевой момент, определяющий и качество игры сборной. И здесь можно совершить парадоксальное открытие относительно нашей национальной команды: при Леониде Слуцком удары после стандартов составляли 22,6% от общего количества, а при Станиславе Черчесове — 22,5%. Получается, что после смены тренера и существенного обновления состава качество игры сборной не слишком изменилось, что в целом подтверждает тезис о том, что проблемы российского футбола гораздо глубже выбора тренера для национальной команды.
При этом наш процент ударов после стандартов от общей массы остаётся ниже среднеевропейского и существенно ниже тех показателей, которые позволяют добиться результата выше ожидаемого. Главные сенсации последних лет — сборные Исландии, Уэльса и Северной Ирландии — стабильно удерживают процент ударов со стандартов выше трети. Проанализировав игры сборных за последние два года, можно понять, что если ты наносишь в среднем больше 3 ударов из 10 после штрафных, угловых и аутов, то корреляционная связь с результатом будет прямой — как раз за счёт того, что на уровне национальных команд процент конвертации таких ударов выше.
Это касается игры в атаке, но стандарты у своих ворот ещё важнее. Вот факт: всего одна команда, вышедшая в плей-офф Евро-2016, имела отрицательную разницу между процентом ударов со стандартов по чужим воротам и процентом ударов со стандартов по своим. Это сборная Англии, которая была отчислена с чемпионата профессором Ларсом Лагербеком. Все остальные позволяли сопернику меньше, чем создавали со штрафных, угловых и аутов сами, а чемпионом стала Португалия, дважды забившая решающие мячи после угловых. И вот что имеет сборная России: в четырёх матчах при Станиславе Черчесове и без Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича из 40 ударов по нашим воротам 13 были нанесены после стандартов. Та самая треть, которая даёт преимущество для победы. Российская разница между двумя процентами ударов составляет "-10", просто отвратительный показатель. Это на уровне клубов такую деталь можно назвать незначительной, но на уровне сборных при анализе массива более чем в 6000 ударов статистика, подтверждающая результаты, не может быть обычным совпадением.
Теперь о том, почему оборонительные стандарты для сборной России важнее, чем в цитате Станислава Черчесова.
Точки ударов после стандартов по воротам сборной России при Черчесове
1. Переход на игру в три центральных предполагает, что два крайних центральных защитника будут играть по сопернику с мячом. В то же время, как мы убедились по матчу с Кот-д'Ивуаром, качества нашим игрокам обороны не хватает, чтобы играть один в один, а значит фолить нашим игрокам придётся чаще, чем соперникам с более сильной (индивидуально или командно) защитой. Это приведёт к большему количеству стандартных ситуаций у наших ворот.
2. Недостаток качества наших игроков главным образом характеризуется неумением принять правильное решение и моментальной расконцентрацией. Отличный пример из вчерашнего матча — первый гол Кристиана Бентеке. Посмотрите внимательно на весь эпизод.
Роман Нойштедтер проигрывает верх, но это не главное: борьба — это всегда 50 на 50. Важнее два других момента. Дмитрий Комбаров, который должен страховать Игоря Акинфеева, делает это стоя не за вратарём (что даже по логике самого действия требует страховка), а перед ним, принимая неверное решение идти на мяч, а не оставить его. Акинфеев, который спокойно забирал этот не самый сложный мяч, после гола справедливо выговаривает Комбарову после гола (тут, правда, необходимо понять, была ли команда от Игоря, что он играет — если нет, то здесь ошибка не только защитника, но и вратаря). Мяч отскакивает от Комбарова, а Виктор Васин, игравший с Бентеке, выключается сразу после удара по воротам, не доигрывает эпизод и в итоге смотрит в спину игроку более высокого уровня игры. Две проблемы в одном, гол в таких эпизодах — справедливое наказание.
3. Одна из важнейших проблем всех российских команд — неумение играть в зоне оборонительного подбора. Так происходит после игровых фланговых атак, когда опорники зачем-то вжимаются во вратарскую, так происходит и после стандартных эпизодов. Посмотрите на картинку с точками ударов после стандартов у наших ворот: те, что случились из-за пределов штрафной, не только прямые удары со стандартов, но и подборы. В семи черчесовских матчах сборная получила после угловых и штрафных 16 ударов по своим воротам, и ровно половина из них случилась уже после завершения верховой борьбы. Пока нам ни разу не забивали с подборов после стандартов, но если это будет продолжаться, то такие голы непременно случатся в официальных матчах.
Проблема остаётся нерешаемой — при других тренерах, центральных защитниках, опорниках и системах игры она проявлялась так же остро. Это ещё раз подчёркивает основное, что нам необходимо уяснить: качество игры сборной останется на уровне ниже желательного вне зависимости от исполнителей, их уровень всё равно относительно невысок.
Вывод
Однако это не значит, что недостаток индивидуального мастерства нельзя компенсировать командными взаимодействиями, и здесь игра при штрафных и угловых будет иметь ключевую роль. Выступить выше ожиданий на Кубке конфедераций и чемпионате мира мира не помогут поиски стиля, если при этом не экспериментировать со стандартами в атаке и не решить те постоянные сложности, с которыми команда сталкивается при угловых и штрафных у своих ворот.
Другие тексты о тактике сборной России:
>>> Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России
>>> Что не так с игрой сборной России в три центральных защитника