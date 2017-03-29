Тест. Что ты помнишь о первом чемпионате России?

25 лет назад стартовал первый чемпионат России по футболу. Давайте проверим, что вы помните о том весёлом времечке.

Если часть материала не открывается в приложении или мобильной версии, воспользуйтесь ссылкой.

Сегодня исполняется 25 лет чемпионату России по футболу. 20 клубов, тяжёлая экономическая ситуация, отъезд лучших за рубеж – это было трудное, хоть и весёлое время. Кто-то из наших читателей тогда уже ходил на стадионы, кто-то – под стол пешком, а кто-то и вовсе не родился. Но историей РФПЛ интересуются многие. Давайте посмотрим, насколько хорошо отложился у вас в памяти первый год существования российского чемпионата.