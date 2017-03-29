Тест. Что ты помнишь о первом чемпионате России?

>>> Чемпионату России 25 лет. 10 фактов о нашем футболе тогда и сейчас
>>> Герои первого чемпионата России: где они сейчас
Сегодня исполняется 25 лет чемпионату России по футболу. 20 клубов, тяжёлая экономическая ситуация, отъезд лучших за рубеж – это было трудное, хоть и весёлое время. Кто-то из наших читателей тогда уже ходил на стадионы, кто-то – под стол пешком, а кто-то и вовсе не родился. Но историей РФПЛ интересуются многие. Давайте посмотрим, насколько хорошо отложился у вас в памяти первый год существования российского чемпионата.
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