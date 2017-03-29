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175 лет назад 2016
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Россия сыграла с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Что окружало матчи
Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

МММ, шаманы и ангелы. Что окружало сборную России

Любая поездка полна приключений. Тем более если путешествие связано с футболом. Наш корреспондент – о том, что осталось за кадром.
29 марта 2017, среда. 19:30. Футбол

1. Как на стадионе «Краснодара» пароль меняли


«Чемпионат» сопровождал сборную России ещё с 20 марта, как только она оказалась в Краснодаре. Главное в работе журналиста – беспроводной Интернет. И как раз с wi-fi на стадионе «Краснодара» связана одна история. В какой-то момент даже ставшая скандальной. Дело в том, что и в академии, и на стадионе «Краснодара» пароль к wi-fi – даты Великой Отечественной войны: 1941-1945. Так было до определённого момента.

В октябре приехал «Шальке», и немецкие журналисты посчитали это провокацией. Якобы специально под их приезд сделали такой пароль. Чтобы снять напряжение, пароль на стадионе поменяли. И до сих пор он остаётся более типичным. Увы, не имею права его называть, но, поверьте, там не осталось никакого символизма.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

2. Как журналисты друг друга из строя выводили


Матчи сборной России – это всегда гонка среди журналистов. Все топовые сайты и новостные агентства соревнуются, кто быстрее опубликует очередное высказывание тренера или сообщит об отсутствии футболиста на тренировке. Вряд ли много болельщиков мониторят сразу все сайты, но для онлайн-издания важно быть первым, пускай даже на мгновения.

Не секрет, что многие футболисты позволяют себе алкоголь. Среди журналистов такое тоже встречается. И самое страшное начинается, когда репортёры начинают соревноваться ещё и в этом. Наутро выясняется, что кто-то не добрался до утренней тренировки сборной России. Так что устранение конкурентов принимает самые разные формы. Хотя в подлости тут никого не обвинишь. Каждый сам знает, на что идёт.

3. Как ивуарийцы к России адаптировались


Иваурийцы – совершенно фантастические ребята. Это стало понятно уже по их предматчевой тренировке в Краснодаре. Занятие началось с того, что все футболисты встали в круг и взялись за руки. Так они стояли почти минуту. С трудом представляю такую сцену с участием условных Акинфеева и Бухарова. Тяжело сказать, что за сеанс спиритизма был у ивуарийцев, но вспомнились слова одного опытного коллеги. Он рассказывал, что в африканских футбольных клубах при травмах слово шамана может значить больше, чем диагноз доктора.


После игры гости буквально заражали своим причудливым настроением. Они делали селфи на фоне рекламного щита РФС. Кто-то купил шарф с изображением Путина и уверял, что он с ним дружит. А в микст-зоне (где проходят интервью) африканцы врубили музыку и пританцовывали, выкатив губы. На чемпионате России такого точно не увидишь.

4. Как на матче сборной России МММ появилось


Легендарная речь Мутко на ломаном английском уже давно стала хитом. Даже спустя шесть лет высказывания на слуху. Более того, на матче сборной России в Сочи можно было увидеть в продаже вот такие майки:
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Этому явлению даже дали название – МММ (монетизация мемов Мутко). Хотя с реализацией задумки что-то пошло не так. Мало того что Виталий Мутко заметно исковеркал английский язык, так ещё создатели футболки продолжили этим заниматься. Вместо слово «my» (май) они почему-то использовали «mine» (майн). Хотя в действительности Мутко сказал абсолютно верно — my. Жаль, неплохая задумка пострадала из-за того, что производители футболок знают английский хуже Виталия Леонтьевича.

5. Как бельгийцы наших девушек забирали


После фанатских драк на Евро-2016 и скандалов с допингом возникла проблема. Образ россиян в голове иностранцев стал далеко не самым позитивным. Поэтому сейчас появилось несколько инициатив, демонстрирующих наше гостеприимство. В Ростове-на-Дону болельщикам «МЮ» бесплатно выдавали пледы. Бельгийским фанатам решили вручить подушки. Смысл в том, что у сборной Бельгии и её поклонников есть прозвище — дьяволы (кстати, как и в случае с «МЮ»). Поэтому сувениры выдавали девушки в костюмах ангелов, а сами подушки были в виде облаков.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Судя по всему, акция пришлась гостям по вкусу. Один бельгийский фанат с красными рожками обнимал девушек и кричал по-английски: «Россия, я люблю тебя! У вас очень хорошо. Можно я заберу нескольких ангелов с собой в Бельгию?» Забрать ему удалось только подушку. А девушки после мероприятия отошли в сторонку покурить. Я никогда не видел более противоречивой картины, чем ангелы с сигаретой в зубах.

6. Как на футболе дирижабли внедряли


Довелось услышать, как после матча Россия – Бельгия несколько болельщиков обсуждали, может ли эта игра оказаться договорной. Честно говоря, с трудом представляю, как можно прийти к такому умозаключению. Всё-таки не о ФНЛ говорим. Если какой-то «договорняк» и был у сборной России, то только с погодой. В Краснодаре каждый день шли дожди, но в день матча – вообще без осадков. То же самое в Сочи. Два дня перед игрой моросило почти не переставая, но во вторник – ни капли!
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Так что зрители могли насладиться чудесным закатом, заходя на стадион. Примечательно, что на его фоне был дирижабль. Похоже, это инициатива наших правоохранительных служб, о которой сообщалось ранее. Использовать дирижабли для локализации беспорядков на порядок дешевле, нежели вертолёты. Да и выглядят дирижабли как-то поприятнее.

7. Как «Фишт» больше сборной разочаровал


Функционирование стадиона «Фишт» оказалось весьма печальным. Косяков было столько, что их тяжело все припомнить. Вот лишь несколько.

– Директор стадиона за день до матча заявил, что болельщиков будут пускать за три часа до начала матча. На деле вышло иначе – зрителям пришлось лишний час мёрзнуть на улице.

– Проход аккредитованных журналистов без объяснения причин блокировала охрана. Это случилось и на самой встрече, и за день до неё на предмачевых мероприятиях.

– Несколько болельщиков прошли турникеты и досмотры, но уже на трибуне им не дали занять место, потому что их билеты посчитали поддельными.

– Телевизоры в пресс-центре периодически выключались.

– Не во всех туалетах шла вода из-под крана.

– Стюарды смотрели футбол. К такому весьма жёстко относится ФИФА и УЕФА, поскольку стюарды обязаны стоять лицом к зрителям.

– На трибуну прессы проходили болельщики, так что за ноутбуки и прочую аппаратуру пришлось поволноваться.

– Многие помещения выглядели так, будто там активно идёт ремонт: то труба торчит из стены, то провода свисают с потолка.


Операционный директор оргкомитета «Россия 2018» Дмитрий Годунов отметил отличное поле и работу волонтёров. А что касается проблем, то философски заметил: «Тестовые мероприятия для этого и нужны: чем больше сегодня вылезает моментов, тем лучше для организаторов».

Очень хотелось написать полноценную статью «Почему «Фишт» – худшее место для проведения футбольного матча», но решил обойтись. Дай бог, к КК-2017 всё исправят. Для жанра баек было бы хорошо закончить чем-то позитивным. А позитивное тоже было. Например, Светлаков познакомился с Забивакой. Ну разве не милая картинка?
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Черчесов: через месяц состав сборной может выглядеть иначе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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