Мощный Бас. Самый безжалостный нападающий Европы

Бас Дост
Кто: нападающий «Спортинга»
Где играл: «Херенвен», «Вольфсбург», слабые голландские клубы
Сезон-2016/17: 23 матча, 24 гола
Стиль: замыкать прострелы, продавливать, вносить мяч в ворота с метра
Кто: нападающий «Спортинга»
Где играл: «Херенвен», «Вольфсбург», слабые голландские клубы
Сезон-2016/17: 23 матча, 24 гола
Стиль: замыкать прострелы, продавливать, вносить мяч в ворота с метра
«Нападающий – самая интересная футбольная роль. Если ты не забиваешь, тебя съедят, но если ты даёшь результат, ты король. И всем плевать, что это несправедливо, никто не обращает работу команды над моими голами», – сказал Бас Дост этой зимой, отмечая свою зависимость от партнёров. В этом весь Дост, он невероятно зависимый форвард, причём не только от поддержки команды – вообще от любых факторов: травм, конкуренции, интереса прессы. Вы, конечно, помните Баса Доста по бешеному старту 2015-го, с диким голом Мануэлю Нойеру и покером «Байеру», но до этого отрезка Дост проигрывал конкуренцию немолодому Ивице Оличу, ежедневно просыпался с болью и погружался в депрессию. «После операции я думал, что никогда не наберу форму», – вспоминал голландец.
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Прошлым летом Дост тоже захандрил: мало было травмы, тяжёлого набора кондиций, так «Вольфсбург» ещё и купил Марио Гомеса, задвинув громадного голландца в запас. Бас сразу попросился на трансфер, пожелав уйти в клуб, где конкуренции за место на острие нет (для нападающего в таком стремлении нет ничего постыдного, даже если он имеет русский паспорт и играет за «Зенит»). Трансфер Доста в «Астон Виллу» сорвался из-за ставки клуба на другого нападающего, голодного и менее зависимого – с недавних пор вы знаете этого игрока как «г***о из Чемпионшипа». Вариант с лиссабонским «Спортингом» тоже казался странным: Дост не понимал тренера Жорже Жезуша из-за языкового барьера, приносил мало пользы в стартовых матчах, а свой первый гол забил кое-как, лёжа.
Изначально Дост покупался на замену другому таранному нападающему, Исламу Слимани, и Жорже Жезуш взялся прокачивать голландца до уровня Слимани – в плане тактических знаний, улучшения выбора позиции. «Дост слишком привык к футболу, лояльному к его отключениям от игры, – рассказывал Жезуш, – он остаётся далеко за линией мяча. Мы были вынуждены развивать новые привычки: правильный выбор позиции для приёма, правильные подключения, игру спиной к воротам, как мы делали со Слимани». Привыкание к новому стилю игры вышло тяжёлым – за три осенних месяца Бас Дост забил всего восемь мячей.
Прорыв случился в начале 2017-го: Дост выдал 5-матчевую голевую серию, отгрузил покер в ворота «Тонделы», а его реализация вышла на нелегальный уровень – 38,1% результативных ударов. Для сравнения, всего шесть нападающих в турнирах «большой пятёрки» используют больше 25% своих ударов, больше 33,3% – ни один. Своей игрой Дост породил обратную зависимость – «Спортинг» стал чахнуть без его голов. Бас забил 24 гола «львов» в нынешнем сезоне, вся остальная команда – 25, а ближайший преследователь в клубной гонке бомбардиров, Алан Руис – 4.
Причина проста и гениальна, как слова Йохана Круиффа о футболе: Жорже Жезуш банально перестал нагромождать Доста черновой работой и дал делать то, что голландец лучше всего умеет. «У меня никогда не было тренера, лучше знающего, что я умею делать хорошо, а что – не очень, Жезуш понимает мой внутренний мир. Я получаю такие мячи, которые очень люблю получать», – объясняет Дост. Два года назад мой коллега Антон Михашенок отмечал стиль Доста, забивающего все голы за «Вольфсбург» ударами в касание, и с тех пор ничего в стиле голландца не изменилось, что отображает и графика с точками, откуда Бас забивает за «Спортинг». Если исключить голы с пенальти (всего три), 19 мячей из 21 были забиты в одно касание.
В отличие от кумира юности, Златана Ибрагимовича, Дост плох в подыгрыше, но компенсирует это игрой в штрафной площадке на топ-уровне. Сумасшедший уровень реализации объясняется наложением лучших сторон кризисного «Спортинга» (активная фланговая игра, создание «увесистых» моментов для Доста, с которых легче забивать) на лучшие стороны самого Баса, чьи главные умения – открыться и продавить защитника. Идеален в этом плане первый гол Доста в мартовской игре с «Тонделой», где голландец оформил покер: защитник Кака плотно держал Баса до подачи в штрафную, но в момент подачи, пока Кака играл по мячу, Дост резко отклеился от защитника.
Неправильно считать, что космическая реализация Доста связана со слабостью португальских защитников – в сезоне-2014/15, когда Бас выдал мощнейший трёхмесячный отрезок, реализация Доста составляла ровно те же 38,1%. Не стоит и думать, что летом топ-клубы должны начать охоту на голландца. Если его стиль ещё можно вписать в игру команды, контролирующей мяч и требующей от форварда пахоты без мяча, то вытащить Доста из зоны комфорта не получится.
Бас – игрок, который будет брать от комфортной ситуации всё, и сейчас на резкие перемены он точно не пойдёт. Он записался на ускоренный курс португальского языка, нашёл дом в Лиссабоне, а зимой отказался от предложения китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы предлагали Досту громадный контракт, «Спортингу» – €40 млн за трансфер, но клуб отверг громадные деньги, а Бас от души посмеялся над таким предложением: «Я не стою и половины таких денег».
В решающем отрезке сезона «Спортингу» уже ничего не нужно – второе место завоевать нереально, свалиться на четвёртое ещё сложнее, но сам Бас Дост продолжит стабильно забивать. К концу марта Дост вышел на второе место в борьбе за «Золотую бутсу», впереди только Лео Месси, и с учётом формы голландца Месси не выглядит недосягаемым, разница между Достом и инопланетянином – всего один гол. «Спортинг» помог Досту и вернуться в основу сборной Нидерландов, где Баса лично тренировал Руд ван Нистелрой, другой кумир юности Доста. Есть что-то символичное в этой преемственности – как и Дост, ван Нистелрой не был очень заметным нападающим, забивал практически все голы из штрафной площадки, не порол явные голевые моменты. Но Руд успел поиграть за «МЮ» и мадридский «Реал». Футбол тогда всё-таки был немножко другим, а нападающему было проще оставаться в зоне комфорта.
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