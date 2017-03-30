Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Криштиану Роналду: футболист и аэропорт. Обзор дня

Реакция Месси на свою дисквалификацию, увековечивание имени Роналду на родине футболиста и другое – в обзоре новостей дня.
30 марта 2017, четверг. 00:00. Футбол

Аэропорт острова Мадейра назван в честь Роналду


Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает O Jogo. Теперь аэропорт называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Соответствующая церемония состоялась утром 29 марта, в ней приняли участие сотни людей.

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются критике из-за намерения назвать аэропорт острова, где родился Роналду, именем нападающего сборной Португалии. Отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.

Месси: я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018 за оскорбление одного из арбитров поединка с Чили (1:0), заверил, что его слова не были адресованы судье.

«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнёс их в воздух», — приводит слова Месси La Nacion.

Ранее «Барселона» опубликовала официальное заявление по своему футболисту, в котором подчеркнула, что клуб удивлён и возмущён дисквалификацией Лионеля.

Видео эпизода с участием Месси и арбитра можно посмотреть на YouTube.

Европейские клубы и УЕФА договорились не создавать суперлигу


Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги. Об этом рассказал президент Европейской клубной ассоциации Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям УЕФА Джорджо Маркетти.

«Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо», — цитирует Румменигге Marca.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.

Что изменится в еврокубках с 2018 года:
Победитель Лиги Европы будет получать прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в раунд плей-офф).
По четыре сильнейших клуба из четырёх ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов.
Новая система подсчёта клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба (исключение: если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации).
При расчёте коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки.
В обоих турнирах существенно увеличатся отчисления клубам и лигам.
Новая четырёхступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится.

Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКА


В товарищеском матче Россия — Бельгия (3:3) полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и был заменён на 17-й минуте встречи, проходившей в Сочи.

Сегодня Дзагоев прошёл контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время хавбек будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды, сообщается на официальном сайте «армейцев».

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечным Виктора Гончаренко 2 апреля предстоит дома сыграть с «Крыльями Советов».

РФПЛ допустила домашний стадион «Ростова» к проведению матчей


Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к проведению матчей РФПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня «Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографии, на которых продемонстрировал состояние газона на домашнем стадионе за пять дней до проведения матча РФПЛ с «Краснодаром».


Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере» ростовского клуба.

Немецкое правительство отрицательно относится к идее бойкота ЧМ-2018 в России


Немецкое правительство, в отличие от некоторых депутатов бундестага, отрицательно относится к идее бойкота чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом рассказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Правительство ФРГ считает необходимым — «насколько это возможно» — отделять политику от спорта. Особенно это касается чемпионата мира по футболу, который Шефер назвал наряду с Олимпийскими играми важнейшим всемирным спортивным событием.

«Но именно потому, что фокус общественного внимания будет в следующем году обращён не только на 11 или 12 стадионов в России, но и на ситуацию в стране в целом, мы считаем правильным, если СМИ будут освещать не только спорт. Чтобы зарубежные журналисты наблюдали не только за мячом, но также уделяли внимание ситуации в политической, экономической и социальных сферах России», — цитирует Шефера Deutsche Welle.

В качестве примеров Мартин Шефер назвал Олимпийские игры в Сочи и в Пекине, которые привлекли, по его словам, внимание мировой общественности не только к спортивным достижениям, но и к ситуации в России и Китае в целом.

Фанаты «Партизана» заверили, что непричастны к нападению на фанатов «Спартака»


Фанаты «Партизана» выступили с заявлением, прокомментировав инцидент, случившийся в Белграде в день товарищеского матча между «Црвеной Звездой» и «Спартаком».

Ранее в СМИ сообщалось, что два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжёлом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения. По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.

«Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов «Спартака» порезали ножом. Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Версия — нападение фанатов «Партизана». Нам лично и многим другим людям, болеющим за чёрно-белых, неприятно читать различные жёлтые СМИ, которые приписывают фанатам «Партизана» это зверское избиение и поножовщину.

У нас есть негласное правило в движе — братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают что «Гробари» совершили это варварство. Знайте одно — мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнёт ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что «Гробари» к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведённое лечение, так и на предстоящее для фанатов «Спартака», — говорится в обращении фанатов «Партизана» к болельщикам «Спартака».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
30 марта 2017, четверг
02:35 Моуринью: покупка Неймара у «Барселоны» невозможна
01:53 «Манчестер Юнайтед» видит Хандановича в качестве возможной замены де Хеа
01:51 Манчини может сменить Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»
01:50 Куман: если бы всё зависело лишь от меня, оставил бы Лукаку ещё хотя бы на сезон
01:26 Венгер сообщил «Арсеналу», что хочет продлить контракт на два года
01:16 Карасёв, Аверьянов и Калугин будут работать на чемпионате мира U20 2017 года
01:08 Леоненко: Тимощук связал карьеру с «Зенитом» — теперь его расстреливать за это?
00:55 «Барселона» и «ПСЖ» встретятся в полуфинале женской Лиги чемпионов
00:38 Панченко будет зарабатывать в московском «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА
00:35 Адвокат: совершив трансфер Неймара, «Барселона» обманула рынок
00:34 Вернблум: не скучаю по игре в атаке, сейчас форварды ЦСКА не нуждаются в помощи
00:26 Основатель DIS: носить футболку Неймара — значит поддерживать коррупцию
00:02 Болельщик сборной Шотландии сдержал обещание и сделал татуировку на пятой точке
29 марта 2017, среда
23:47 Прядкин: за 25 лет российский футбол сделал огромный шаг в своём развитии
23:34 Буффон признался, что испытывает страх перед матчами с «Барселоной»
23:30 Пирес считает, что Венгер подпишет новый контракт с «Арсеналом»
23:10 Месси: я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух
23:01 Моуринью: в товарищеских матчах сборных посреди сезона нет смысла
23:00 Нападающий дортмундской «Боруссии» Мор: хочу играть за «Реал», быть звездой
22:48 Фанат Платини войдёт в книгу рекордов по числу предметов своей коллекции
22:33 Неймар: меня можно остановить только с помощью фола
22:07 Полл: дисквалификация Месси противоречит законам игры
22:05 Тебас: слова Пике вызовут дополнительное напряжение между «Барсой» и «Реалом»
21:52 «Арсенал» и «МЮ» — самые травматичные команды АПЛ за последние шесть лет
21:44 Аморузо: в Неаполе Игуаин ощутит последствия своего решения перейти в «Ювентус»
21:39 Алексис Санчес: хочу остаться в Лондоне и защищать цвета амбициозной команды
21:20 Кардонер: Пике выразил своё мнение и ни о чём не врал, говоря о «Реале»
21:11 Озил считает, что из него делают козла отпущения
20:53 Платини мог стать жертвой заговора руководства ФИФА
20:52 Казони: после введения видеоповторов мы больше не будем кричать во время гола
20:29 Комбуаре: больше не считаю, что видеоповторы — это плохо для футбола
20:19 Петржела: визиты Аршавина в мой кабинет напоминали кабаре
20:13 Агент: есть вариант, что Зозуля всё-таки поиграет в Испании этой весной
20:10 Защитник сборной Германии Хёведес из-за операции может пропустить КК-2017
20:10 Азар: я бы хотел выучить китайский или японский язык
19:47 В Интернете высмеяли странный бюст Криштиану Роналду
19:44 Женская сборная России U17 не смогла пробиться в финальную часть ЧЕ-2017
19:41 Райли: повторы должен смотреть главный арбитр, а не видеоассистенты
19:37 Моуринью: потеряли пятерых игроков перед игрой с «Вест Бромвичем», включая Погба
19:04 Судья боднул футболиста во время матча ЮАР — Ангола
18:58 Перишич раскритиковал поле в Таллине после поражения Хорватии от Эстонии
18:57 В возрасте 58 лет скончался бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков
18:53 Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКА
18:42 В Англии игрок любительского клуба во время матча угрожал расправой ножом фанату
18:37 Иньеста: свист с трибун не помогает Андре Гомешу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Огорчит ли вас возможное отсутствие сборной Аргентины и лично Месси на ЧМ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+