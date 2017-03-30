Криштиану Роналду: футболист и аэропорт. Обзор дня

Аэропорт острова Мадейра назван в честь Роналду
Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает O Jogo. Теперь аэропорт называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Соответствующая церемония состоялась утром 29 марта, в ней приняли участие сотни людей.
Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются критике из-за намерения назвать аэропорт острова, где родился Роналду, именем нападающего сборной Португалии. Отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.
Месси: я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018 за оскорбление одного из арбитров поединка с Чили (1:0), заверил, что его слова не были адресованы судье.
«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнёс их в воздух», — приводит слова Месси La Nacion.
Ранее «Барселона» опубликовала официальное заявление по своему футболисту, в котором подчеркнула, что клуб удивлён и возмущён дисквалификацией Лионеля.
Видео эпизода с участием Месси и арбитра можно посмотреть на YouTube.
Европейские клубы и УЕФА договорились не создавать суперлигу
Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги. Об этом рассказал президент Европейской клубной ассоциации Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям УЕФА Джорджо Маркетти.
«Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо», — цитирует Румменигге Marca.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.
Что изменится в еврокубках с 2018 года:
Победитель Лиги Европы будет получать прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в раунд плей-офф).
По четыре сильнейших клуба из четырёх ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов.
Новая система подсчёта клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба (исключение: если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации).
При расчёте коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки.
В обоих турнирах существенно увеличатся отчисления клубам и лигам.
Новая четырёхступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится.
Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКА
В товарищеском матче Россия — Бельгия (3:3) полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и был заменён на 17-й минуте встречи, проходившей в Сочи.
Сегодня Дзагоев прошёл контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время хавбек будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды, сообщается на официальном сайте «армейцев».
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечным Виктора Гончаренко 2 апреля предстоит дома сыграть с «Крыльями Советов».
РФПЛ допустила домашний стадион «Ростова» к проведению матчей
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к проведению матчей РФПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Сегодня «Ростов» в социальной сети «Твиттер» опубликовал фотографии, на которых продемонстрировал состояние газона на домашнем стадионе за пять дней до проведения матча РФПЛ с «Краснодаром».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере» ростовского клуба.
Немецкое правительство отрицательно относится к идее бойкота ЧМ-2018 в России
Немецкое правительство, в отличие от некоторых депутатов бундестага, отрицательно относится к идее бойкота чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом рассказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Правительство ФРГ считает необходимым — «насколько это возможно» — отделять политику от спорта. Особенно это касается чемпионата мира по футболу, который Шефер назвал наряду с Олимпийскими играми важнейшим всемирным спортивным событием.
«Но именно потому, что фокус общественного внимания будет в следующем году обращён не только на 11 или 12 стадионов в России, но и на ситуацию в стране в целом, мы считаем правильным, если СМИ будут освещать не только спорт. Чтобы зарубежные журналисты наблюдали не только за мячом, но также уделяли внимание ситуации в политической, экономической и социальных сферах России», — цитирует Шефера Deutsche Welle.
В качестве примеров Мартин Шефер назвал Олимпийские игры в Сочи и в Пекине, которые привлекли, по его словам, внимание мировой общественности не только к спортивным достижениям, но и к ситуации в России и Китае в целом.
Фанаты «Партизана» заверили, что непричастны к нападению на фанатов «Спартака»
Фанаты «Партизана» выступили с заявлением, прокомментировав инцидент, случившийся в Белграде в день товарищеского матча между «Црвеной Звездой» и «Спартаком».
Ранее в СМИ сообщалось, что два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжёлом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения. По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.
«Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов «Спартака» порезали ножом. Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Версия — нападение фанатов «Партизана». Нам лично и многим другим людям, болеющим за чёрно-белых, неприятно читать различные жёлтые СМИ, которые приписывают фанатам «Партизана» это зверское избиение и поножовщину.
У нас есть негласное правило в движе — братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают что «Гробари» совершили это варварство. Знайте одно — мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнёт ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что «Гробари» к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведённое лечение, так и на предстоящее для фанатов «Спартака», — говорится в обращении фанатов «Партизана» к болельщикам «Спартака».