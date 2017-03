Вернблум: однажды Слуцкий окажется в европейском клубе

Фото: adidas

25 и 26 марта в футбольном пространстве adidas The BASE Moscow состоялся турнир Tango для лучших молодых игроков Москвы. Каждый из ребят получил уникальный шанс стать звездой футбола.Tango – это серия ежемесячных уик-энд турниров для молодых футболистов. Зарегистрироваться можно, собрав команду и заявив её онлайн. В рамках чемпионата команда из пяти игроков должна пройти групповую стадию и стать лучшей из четырёх, а игроки, ярче всех показавшие себя на поле, получают MVP-бейджи. Футболист, набравший больше всех бейджей к концу дня, признаётся ALL STAR. Он получает известность в социальных сетях, а также продуктовый контракт с adidas.Все результаты заносятся в глобальный leaderboard, где каждый игрок может сравнить свои личные баллы с игроками из других стран. Лучшие из лучших станут звёздами мирового футбола и получат возможность выпустить собственную коллекцию футбольной экипировки совместно с adidas.Во второй день турнира adidas The BASE Moscow посетил один из лидеров ЦСКА —. Швед поздравил команду победителей из Петербурга, сфотографировался со всеми желающими, а затем рассказал корреспонденту «Чемпионата» о работе с, ностальгии пои молодых игроках «армейского» клуба.— Очень хорошо, что всё межсезонье мы провели уже с Гончаренко. Мы работали два месяца на сборах в Испании, и сейчас уже все привыкли к новому тренеру. Это видно и по играм: мы особенно здорово действуем в обороне, не пропустили ни одного гола в официальных матчах в 2017-м и всего пару — в товарищеских играх. Но над атакой нам ещё нужно поработать, чтобы забивать как можно больше.— Их видение футбола и тактики отличается достаточно сильно, но за пределами поля они похожи. И у Слуцкого, и у Гончаренко на тренировках мы работаем на максимуме, зато после них можем подшучивать друг над другом. И это мне нравится: работа есть работа, но после неё очень важно общаться и смеяться.— О, это не для журналистов, ха-ха! Хотя могу кое-что рассказать: на тренировке после матча Швеции и Беларуси я напомнил тренеру, что мы победили со счётом 4:0.— Конечно, но футбол — это бизнес: люди приходят и уходят. Я уже привык к этому, хотя очень скучаю по Расмусу (), который теперь играет за «Кальмар». Но теперь я работаю с новым тренером и не должен предаваться ностальгии всё время.— Думаю, однажды он окажется в европейском клубе. Он ведь всё ещё очень молод. Надеюсь, у него всё получится!— Он не говорил мне об этом. Честно говоря, я не скучаю по тому времени — мне больше нравится играть в обороне. Сейчас наши форварды отлично играют и не нуждаются в помощи.— Он отличный игрок и хороший друг, мне его не хватает. Как я уже сказал, в футболе люди приходят и уходят. Но, думаю, Ерёменко вернётся в футбол — он очень сильный человек. В ЦСКА или нет? Этот вопрос лучше задать клубу.— Это было глупое удаление… Стараюсь об этом не вспоминать. Я пропустил игру с «Томью», но мы победили 4:0, и моё отсутствие никак не повлияло на результат.— Я никогда не согласен с арбитром. Ха-ха, это шутка! Моя красная карточка — моя вина, но мне кажется, что кто-то из «Зенита» тоже наиграл на удаление.— Конечно! На позапрошлой неделе мы уверенно обыграли «Терек» и сократили отставание. ЦСКА до сих пор в чемпионской гонке, почему нет?— У нас есть шанс занять первое, так что мой ответ — нет! Конечно, не всё зависит от нас, но мы будем ждать ошибок конкурентов и набирать свои очки.— Каждый день. Думаю, они уже устали от меня, но однажды они поймут, что я делаю это не для себя, а для них. Молодых всегда нужно учить, подсказывать. Когда я был молод и начинал карьеру в Швеции, старшие товарищи просто «убивали» меня! И теперь я им благодарен. Теперь мне 31, и я что-то знаю о футболе. Надеюсь, эти парни добьются намного большего, чем я.— Думаю, все одинаково. Хочу, чтобы никто из них после завершения карьеры не подумал: «Эх, нужно было усерднее тренироваться, больше выкладываться». Хочу, чтобы они посмотрели на себя в зеркало и сказали: «Я сделал всё, что мог». Это очень талантливые ребята. Например, я часто говорю Гордюшенко: «Не стой в углу, покажи себя, не стесняйся. Ты такой же член команды, как мы все».— Такие игры очень важны как раз для молодёжи. Им нужно играть не только со сверстниками, но и против команд уровня Премьер-Лиги. Они должны делать эти шаги в своей карьере как можно раньше.