Укрощение Блохи. За что ФИФА так строго наказала Месси

Очевидно, что спасателя из Эдгардо Баусы не вышло. Моментальный эффект замена на тренерском мостике сборной возымела, но только и всего. За минимальной победой над Уругваем потянулась череда безликих матчей – ничьи в Венесуэле и Перу, поражения от Парагвая и Бразилии. В общей сложности с Баусой вице-чемпионы мира набрали 45% очков в восьми матчах и за четыре тура до финиша очутились на пятом месте в таблице, ведущем в межконтинентальный плей-офф. В самих по себе стыках с заведомо менее искушённым делегатом Океании вроде бы нет ничего страшного, но права сыграть с ним ещё нужно добиться. А календарь оставшихся матчей у аргентинцев экстремальный: в ближайшем туре – выезд в Уругвай, а в заключительном – в Эквадор, в гости к главному преследователю.
«Наследнику» легендарного Хулио Грондоны, правившему аргентинским футболом 23 года, надлежит параллельно решать две проблемы – тренерскую и капитанскую. Тапиа от скоропалительных выводов и решений воздержался – возможно, потому что прямо сейчас явного кандидата на пост «селексьонадора» на горизонте не видно.
Тапиа: Постараемся уменьшить срок дисквалификации. Четыре матча – это несправедливо много.
Уволить Баусу – не проблема. Проблема – найти альтернативу. Лучшие тренерские умы страны – Симеоне, Сампаоли, Почеттино – при деле, а начинать президентский срок с авантюрного размена из серии «шило на мыло» Тапии, естественно, не улыбается. Этим, по всей видимости, и вызвана деликатность в высказываниях на злободневную тему. «У нас есть тренер, и его нужно поддержать», — заметил он по этому поводу.
Относительно наказания Лионеля Месси Тапиа выразился более определённо: «Постараемся уменьшить срок дисквалификации. Четыре матча – это несправедливо много. Месси может быть спокоен – мы сделаем для этого всё возможное».
Обещается употребить всё своё влияние на Международную федерацию футбола и лучший футболист Аргентины XX века. «Я поговорю с Инфантино, — заверил обеспокоенных соотечественников Диего Марадона. – Четыре матча дисквалификации – это перебор. Тяжесть слов Месси неоспорима, но мне кажется, ситуацию можно изменить».
Месси подчеркнул, что его нецензурные слова «не адресовались судье на линии, а были брошены в воздух».
Помимо всей футбольной Аргентины на защиту нападающего предсказуемо встала «Барселона». Каталонский клуб в своём коммюнике выразил «удивление и возмущение» санкциями в отношении Лео, квалифицировав решение ФИФА как «абсолютно несправедливое и непропорциональное». Авторы документа напомнили чиновникам из Цюриха, что Месси является примерным спортсменом, отличающимся образцовым поведению на поле и в быту.
Даже Луис Суарес, прямо заинтересованный в дисквалификации Месси (в последний день лета его сборной принимать аргентинцев), нашёл решение ФИФА чрезмерно строгим. «Невероятно, что за оскорбление они дали четыре матча!» — удивился он. Главный хохмач и краснобай «Барсы» Херард Пике на сей раз был серьёзен и краток: «Это варварство».
Не стал отмалчиваться и виновник скандала. На следующий день после пренеприятного известия из Швейцарии Месси накропал обстоятельное – целый лист текста! – письмо в ФИФА, в котором изложил собственное видение инцидента.
В частности, Месси подчеркнул, что его нецензурные слова «не адресовались судье на линии, а были брошены в воздух». «Ассистент арбитра, бразилец по национальности, прекрасно понял, что я сказал. Мы дружелюбно поговорили, без каких-либо оскорблений с моей стороны», — настаивает форвард.
Под сомнение слова Месси ставит 35-секундный видеоролик о пересечениях аргентинского футболиста и бразильского лайнсмена на поле. Чего-чего, а дружелюбия в мимике и жестах Лео не прослеживается. Другое дело, что такие эпизоды чуть ли не в каждой игре случаются: кто-то кому-то что-то говорит на эмоциях. Но, кажется, никогда прежде цена слова не была столь высокой. Каталонская пресса полагает, что таким образом ФИФА банально мстит Месси за пропуск январского гала-вечера в Цюрихе. Так или иначе, всё это сильно смахивает на образцово-показательную порку.
Продолжение в любом случае следует.